Tiếp cận những yêu cầu mới, thiết thực của hoạt động nghị viện

Gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào có vai trò quan trọng trong củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở mỗi nước. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của Quốc hội, hai Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hóa các định hướng, cam kết hợp tác của lãnh đạo hai Quốc hội thành những hoạt động và kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh, giá trị nổi bật của hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước trong giai đoạn vừa qua không chỉ nằm ở số lượng hoạt động được triển khai mà quan trọng hơn là sự củng cố một cơ chế hợp tác tin cậy, bền chặt, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai Quốc hội.

Trong đó, cơ chế Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác được Văn phòng Quốc hội hai nước duy trì qua 13 kỳ đã trở thành diễn đàn hợp tác có giá trị, vừa tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, vừa góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai cơ quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Điểm đáng chú ý của Hội thảo lần thứ 13 là các nội dung trao đổi đã tiếp cận trực tiếp những yêu cầu mới trong hoạt động của mỗi Văn phòng. Từ đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ ĐBQH tại địa phương đến chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các vấn đề được lựa chọn đều gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghị viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá các nội dung được trao đổi, thảo luận lần này đều là những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới của mỗi Văn phòng trong bối cảnh Quốc hội hai nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đổi mới tham mưu, phục vụ từ yêu cầu thực tiễn địa phương

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu hai nước là đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ các Đoàn ĐBQH tại địa phương. Đây là lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng trong yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời cũng là nơi kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước có thể bổ trợ cho nhau.

Chia sẻ kinh nghiệm của Lào, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak Xayalith Vongsaravanh nhấn mạnh quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, thể hiện qua lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: “Lấy nhân dân làm gốc, lấy cơ sở làm đối tượng”.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Quán triệt quan điểm đó, Văn phòng HĐND tỉnh Champasak chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh, đồng thời đảm nhận vai trò tham mưu cho Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử. Công tác tham mưu được triển khai tương đối toàn diện, từ xây dựng kế hoạch, tổng kết, đánh giá hoạt động hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm của Đoàn ĐBQH; nghiên cứu, chuẩn bị nội dung hội nghị thường niên của Đoàn; xây dựng kế hoạch triển khai các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quán triệt kết quả các kỳ họp Quốc hội và các hội nghị của Đoàn ĐBQH. Cùng với đó, Văn phòng thực hiện tham mưu soạn thảo văn bản pháp luật, công tác hành chính - ngân sách của Đoàn ĐBQH, đồng thời bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

Từ thực tiễn Việt Nam, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết, Văn phòng xác định tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia các kỳ họp Quốc hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chuẩn bị được đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn bảo đảm điều kiện phục vụ với cung cấp thông tin và tham mưu nội dung cho đại biểu.

Theo đó, trước mỗi kỳ họp, Văn phòng tham mưu tổ chức lấy ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết; đồng thời xây dựng nội dung làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, việc thực hiện các cơ chế, chính sách và những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương. Trên cơ sở đó, các thông tin được tổng hợp, phân tích, xác định những vấn đề nổi lên có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân, làm cơ sở để ĐBQH nghiên cứu, thảo luận, chất vấn tại nghị trường.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak Xayalith Vongsaravanh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Thực tiễn ở Nghệ An cho thấy, chuẩn bị thông tin đầy đủ, sát thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc phản ánh những yêu cầu phát triển của địa phương đến Quốc hội, Chính phủ. Công tác tham mưu vì thế không dừng ở tổng hợp thông tin hay bảo đảm điều kiện phục vụ, mà còn phải chủ động phát hiện vấn đề, gắn nghiên cứu với khảo sát thực tế, giúp đại biểu có thêm căn cứ thực tiễn khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Chánh Văn phòng Bùi Duy Sơn, để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, các Văn phòng cần chủ động bám sát yêu cầu thực tiễn; gắn nghiên cứu, tham mưu với khảo sát thực tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan; chú trọng theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị. Đồng thời, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan dân cử, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố; thường xuyên nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới phương thức làm việc và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Mở rộng kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo cho thấy, yêu cầu đổi mới hoạt động nghị viện đặt ra ngày càng rõ nét đối với công tác tham mưu, phục vụ. Chất lượng hoạt động của Văn phòng vì thế có tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu và các cơ quan dân cử. Từ yêu cầu đó, việc mở rộng hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội cần được triển khai theo hướng đi sâu vào những vấn đề cụ thể, gắn trao đổi kinh nghiệm với thực tiễn hoạt động của từng địa phương.

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Kết luận Hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường kết nối giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh của Việt Nam với Văn phòng HĐND các tỉnh của Lào, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; mở rộng trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu dân cử và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Với truyền thống đoàn kết, sự tin cậy và quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức hai Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tin tưởng, những định hướng hợp tác được thống nhất tại Hội thảo sẽ sớm được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH hai nước.