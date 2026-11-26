Có mặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh để khám bệnh, thay vì mang theo thẻ BHYT như trước đây, ông Phạm Văn Bảo, thôn Kim Nại, xã Trường Ninh chỉ mang theo thẻ căn cước là có thể thực hiện các thủ tục KCB. Tại khu vực tiếp đón, thông qua thao tác quét thẻ căn cước, nhân viên y tế nhanh chóng tra cứu, xác thực thông tin tham gia BHYT của người bệnh trên hệ thống. Quy trình được thực hiện thuận tiện, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm bớt các loại giấy tờ cần mang theo mỗi khi đến bệnh viện.

"Bây giờ đi khám bệnh tôi chỉ cần mang theo thẻ căn cước, không phải lo quên mang thẻ BHYT như trước. Cách làm này rất thuận tiện và chúng tôi thấy yên tâm hơn", ông Phạm Văn Bảo cho hay.

Không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân, sử dụng thẻ căn cước thay thẻ BHYT còn góp phần đổi mới quy trình làm việc tại các cơ sở KCB. Thông qua khai thác dữ liệu và xác thực thông tin điện tử, đội ngũ nhân viên y tế giảm bớt các thao tác kiểm tra, đối chiếu thủ công nên hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người bệnh.

Quét thẻ căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế được triển khai tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh - Ảnh: Đ.N

Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh Nguyễn Văn Thân cho biết: "Đầu năm 2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ sử dụng thẻ căn cước trong KCB BHYT. Cùng với trang bị các thiết bị phục vụ tra cứu, xác thực thông tin, bệnh viện chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng thẻ căn cước khi đến KCB. Đây không đơn thuần là thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin người bệnh mà còn đổi mới quy trình KCB, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người dân. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bệnh viện xác định ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng KCB cho Nhân dân".

Hiện nay, các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ứng dụng quét thẻ căn cước trong KCB BHYT. Việc ứng dụng công nghệ vào khâu tiếp đón, tra cứu thông tin giúp đơn giản hóa quy trình, giảm bớt giấy tờ và tạo thuận lợi cho cả người dân lẫn nhân viên y tế. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Cùng với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số vào hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ người bệnh. Từ đó, xây dựng quy trình KCB ngày càng khoa học, minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Y tế.

Từ những kết quả bước đầu, ứng dụng công nghệ số đang từng bước đi vào thực tiễn hoạt động của các cơ sở y tế, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới phương thức quản lý và tổ chức KCB trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Nguyễn Xuân Dũng khẳng định: "Sử dụng thẻ căn cước trong KCB BHYT là một trong những giải pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện chuyển đổi số ngành Y tế. Đây không chỉ là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính mà còn đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở KCB. Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động của ngành. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu số, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân".