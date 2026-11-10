Tiếp cận công nghệ số từ chương trình “Bình dân học vụ AI”

Phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến cơ sở

Sau khi tiến hành khảo sát và đánh giá khả năng tiếp cận, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của người dân tại phường Quy Nhơn thông qua tình huống thực tế, các chuyên gia thuộc Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) đã chuyển tải các tài liệu, video hướng dẫn và bài thực hành để người dân dễ tiếp cận.

Điểm đáng chú ý của chương trình là hướng đến nhiều nhóm đối tượng, không chỉ cán bộ, giáo viên mà còn có phụ huynh học sinh, đoàn viên, người cao tuổi… được hướng dẫn cách đặt câu hỏi cho AI trong đời sống cũng như cách nhận diện vấn đề từ AI.

Chị Huỳnh Thanh Ngân, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 1, phường Quy Nhơn (bìa trái) tham gia khảo sát và đánh giá khả năng tiếp cận, sử dụng AI. Ảnh: Trần Dung

Chị Huỳnh Thanh Ngân - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 1 (phường Quy Nhơn), cho biết: “Các chuyên gia đã giúp tôi hiểu rõ về tính năng của AI và cách thức để chủ động tiếp cận AI một cách hiệu quả, đáng tin cậy. Khi bản thân nắm rõ ưu, nhược điểm của AI, tôi có thể tự tin vận dụng trong công tác cũng như đời sống”.

Với phụ huynh, việc hiểu cách sử dụng AI còn giúp đồng hành cùng con trong học tập. Chị Quỳnh Trần Nhã Vy (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Trước đây, thấy con sử dụng AI trong học tập, tôi khá lo lắng vì sợ con ỷ lại, lười suy nghĩ. Tham gia chương trình, được chuyên gia hướng dẫn cách cùng con đặt câu hỏi kích thích tư duy, tôi có thêm phương pháp để hỗ trợ con học tập, thay vì chỉ lo ngại trước một công nghệ mới”.

Trong khi đó, ông Phan Thanh Lâm (người cao tuổi ở phường Quy Nhơn) từng nghĩ AI chỉ dành cho chuyên gia công nghệ hoặc người trẻ. Qua cách hướng dẫn trực tiếp, ông nhận ra công nghệ này gần gũi hơn mình tưởng. Theo ông, AI có thể trở thành một trợ lý hữu ích, giúp người cao tuổi chủ động tiếp cận công nghệ số và hạn chế nguy cơ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch.

Sự thành công từ chương trình thử nghiệm sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan đánh giá tính thực tiễn, hoàn thiện nội dung và nhân rộng phong trào trên diện rộng. Khi công nghệ số được tiếp cận theo cách gần gũi nhất, đó cũng là lúc năng lực số của địa phương được nâng tầm.

Tiếp cận AI theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo

Theo ông Ngô Đăng Tiến - Trưởng Phòng Phát triển công nghệ và nhân lực số, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ này không còn chỉ là xu hướng tương lai mà đã hiện diện trong trường học, cơ quan, DN và cuộc sống hằng ngày.

“Trong bối cảnh đó, chương trình “Bình dân học vụ AI” mang ý nghĩa rất thiết thực. Việc phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI chính là một bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực thích ứng của người dân trước những yêu cầu mới của xã hội hiện đại” - ông Tiến nhấn mạnh.

Các chuyên gia, tình nguyện viên hướng dẫn người dân tiếp cận AI theo hướng chủ động. Ảnh: Trần Dung

Đối với ngành giáo dục, AI mở ra nhiều cơ hội để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, kỹ năng khai thác và trách nhiệm sử dụng của mỗi cá nhân. Vì vậy, chương trình cung cấp những tri thức mới, trải nghiệm mới từ các công cụ AI để từng bước vận dụng phù hợp vào công việc chuyên môn.

Ông Tiến cho rằng, không ai có thể đứng ngoài xu thế phát triển của công nghệ, điều quan trọng là tiếp cận AI một cách tích cực, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm. Những người đã tham gia chương trình cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau khai thác AI trong học tập, nghiên cứu và đời sống một cách hiệu quả, đúng hướng.

Chương trình thử nghiệm “Bình dân học vụ AI” là bước khởi đầu cho quá trình hình thành tư duy số, năng lực số và văn hóa số trong cộng đồng. Kỳ vọng chương trình sẽ đạt được những kết quả tích cực và lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới.