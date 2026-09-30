Tiếp bước cho em đến trường tại xã biên giới Lộc Thành

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cùng Đồn biên phòng Lộc Thành và Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai dự chương trình. Ảnh: Ngọc Liên

Dự và trao quà cho các em học sinh có Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang; đại diện Đồn biên phòng Lộc Thành và HHTM Đài Loan tại Đồng Nai.

Học sinh Trường TH-THCS Lộc Thành nhận quà tặng Tiếp bước cho em đến trường. Ảnh: Ngọc Liên

Toàn bộ số xe đạp trao tặng học sinh do HHTM Đài Loan tại Đồng Nai tài trợ với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Đây là chương trình từ thiện nằm trong chuỗi hoạt động của HHTM Đài Loan tại Đồng Nai trong năm 2026, gồm: tặng quỹ từ thiện cho một số trung tâm bảo trợ xã hội, tặng quà trung thu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó thể hiện sự đồng hành của các doanh nghiệp Đài Loan với công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Học sinh vui mừng nhận món quà ý nghĩa. Ảnh: Ngọc Liên

Trường TH-THCS Lộc Thành thuộc xã biên giới của thành phố Đồng Nai. Đây là trường học có phần lớn là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tặng xe đạp góp phần giúp học sinh vùng biên vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.