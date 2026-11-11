Tiếp bài 'Ám ảnh bãi thải bể phốt trên Đại lộ Thăng Long': Chất thải đã được dọn dẹp

Chiều 10-11, Xí nghiệp Thoát nước số 6, thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội điều xe chuyên dụng đến hiện trường để xử lý số chất thải bể phốt tồn đọng. Ảnh: Tiểu Bảo

Ngày 5-11, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có bài viết “Ám ảnh bãi thải bể phốt trên Đại lộ Thăng Long” phản ánh một điểm đổ trộm chất thải bể phốt quy mô lớn, nằm ngay trên Đại lộ Thăng Long, cách nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Đức Thọ chừng hơn 100m và gần đối diện với tòa nhà Mỹ đình Pearl gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, điểm đổ thải này đã tồn tại suốt nhiều năm, hàng ngày tra tấn người dân sống trong khu đô thị Mỹ Đình Pearl cũng như gây ám ảnh cho những người đi đường mỗi khi đi qua khu vực trên.

Sau khi bài báo được đăng tải, các đơn vị liên quan gồm: Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội (đơn vị quản lý đường bộ phụ trách Đại lộ Thăng Long) và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (đơn vị phụ trách lĩnh vực thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long) đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, xác minh và có những phản hồi đầu tiên.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, ngay trong chiều 9-11, khi nhận được thông tin về điểm đổ trộm chất thải bể phốt này từ cơ quan báo chí, đơn vị đã yêu cầu Xí nghiệp Thoát nước số 6 (đơn vị trực tiếp phụ trách công tác thoát nước tại khu vực có điểm đổ thải) lập tức xuống hiện trường, kiểm tra và lập biên bản.

Trong công tác kiểm tra thường xuyên trên hệ thống, Xí nghiệp Thoát nước số 6 phát hiện tại lý trình Km 4+00 Đại Lộ Thăng Long chiều đi Sơn Tây (đối diện tòa Mỹ Đình Pearl) thường xuyên có hiện tượng đổ trộm phế thải. Chất thải bể phốt chưa qua xử lý xả trực tiếp vào khu vực dải phân cách ngang đường giữa đường gom và đường cao tốc gây ách tắc dòng chảy, giảm thiểu khả năng thoát nước của khu vực, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. “Hành vi trên đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại nơi công cộng và gây bức xúc dân sinh”, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định.

Công nhân thoát nước mặc đồ bảo hộ lội xuống "bể phốt lộ thiên" để tiến hành thau hút. Ảnh: Tiểu Bảo

Cũng theo đại diện đơn vị, sau khi kiểm tra, lập biên bản hiện trường, Xí nghiệp đã có văn bản số 236/XN6-QLHT về việc Xử lý vi phạm đổ trộm phế thải môi trường trên khu vực dải phân cách tuyến đường Đại Lộ Thăng Long gửi UBND phường Từ Liêm và Công an phường Từ Liêm đề nghị 2 đơn vị trên cùng với Xí nghiệp tăng cường tuần tra, tìm ra thủ phạm xử lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt triệt để tình trạng trên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân xung quanh khu vực Đại lộ Thăng Long nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ hệ thống thoát nước, phản ánh kịp thời các vi phạm trên hệ thống cho các đơn vị có chức năng kịp thời giải quyết đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan đô thị.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bãi thải bể phốt đổ trộm, không ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận và người tham gia giao thông trên Đại lộ Thăng Long, chiều 10-11, Xí nghiệp Thoát nước số 6 đã điều xe chuyên dụng và nhiều cán bộ, công nhân đến hiện trường tiến hành hút phần chất thải bể phốt dạng lỏng tồn đọng ở đây đem đi xử lý.

Lượng chất thải bể phốt khổng lồ tồn đọng theo ghi nhận ngày 5-11. Ảnh: Hồng Quý

Chiều muộn 11-10, ghi nhận tại hiện trường, phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội nhận thấy, toàn bộ phần chất thải bể phốt dạng lỏng tồn đọng trên mặt kênh thoát nước nối từ chân cao tốc đến đường gom dân sinh Đại lộ Thăng Long đã được dọn hút sạch sẽ. Mùi hôi thối bốc lên từ “bể phốt lộ thiên” này cũng đã giảm đi rất nhiều, không còn ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường và người dân gần khu vực.

Chị Nguyễn Thùy An, cư dân sống tại khu chung cư Mỹ Đình Pearl cho biết, sau khi lượng chất thải bể phốt tồn đọng trên bề mặt tại khu vực đổ trộm được hút và mang đi, mùi hôi thối đã gần như không còn ảnh hưởng đến khu vực nhà chị. “Đi ta tới tận ngoài đường cũng không còn thấy mùi hôi nữa. Hi vọng tình trạng sẽ không lặp lại”, chị An nói.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, dù phần chất thải bể phốt dạng lỏng đã được hút mang đi nhưng phía dưới “bể phốt lộ thiên” vẫn còn một lượng lớn phân bùn bể phốt dạng cứng tồn đọng. Khi tìm cách tiếp cận sát hiện trường và dung một cành cây chạm xuống dưới lớp phân bùn này, một mùi hôi thối nồng nặc vẫn bốc lên vô cùng khó chịu.

Ghi nhận chiều muộn 10-11 cho thấy, lượng chất thải bể phốt dạng lỏng bên trên đã được thay hút sạch. Ảnh: Hồng Quý

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, việc hút số chất thải bể phốt dạng lỏng ở đây mang đi xử lý chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm mùi hôi, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Để triệt tiêu hoàn toàn điểm đổ thải trái phép này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc. Một trong những giải pháp có thể được tính tới là lắp camera theo dõi tại khu vực trên, nhằm phát hiện hành vi vi phạm và ngăn chặn các đối tượng đổ trộm chất thải bể phốt không tái vi phạm trong khu vực này.

Tuy nhiên vẫn còn khá lớn phân bùn bể phốt lưu cữu bên dưới, bốc mùi hôi thối khi chạm vào. Ảnh: Hồng Quý

Được biết, cách đây không lâu, vào đầu tháng 5-2026, Xí nghiệp Thoát nước số 6 từng phát hiện trên tuyến Đại Lộ Thăng Long đoạn Km10 đến Km11 chiều về Hà Nội (từ hầm chui số 6 đến kênh T242) có hiện tượng thường xuyên đổ trộm phế thải bồn cầu, đất đá rác thải ra khu vực rãnh hình thang giáp làn cao tốc đường gom Đại Lộ Thăng Long.