Các nghệ nhân, diễn viên trình diễn Hò sông Mã tại buổi lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò sông Mã” và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Từ bao đời nay, sông Mã không chỉ là dòng sông gắn bó với đời sống cư dân xứ Thanh mà còn là tuyến giao thông đường thủy quan trọng. Trên những chuyến đò dọc, đò ngang chuyên chở người và hàng hóa, người chèo đò phải đối mặt với dòng nước xiết, thác ghềnh hiểm trở. Giữa công việc nặng nhọc ấy, tiếng hò cất lên để giữ nhịp chèo, động viên nhau vượt khó, đồng thời gửi gắm tâm tư, tình cảm của người lao động.

Từ những câu hát mộc mạc, hò sông Mã dần hình thành một hệ thống làn điệu phong phú, gắn liền với từng chặng hành trình của con thuyền. Điểm độc đáo của loại hình nghệ thuật này là lối diễn xướng xướng - xô, trong đó một người cất câu hò xướng, tốp thợ chèo đồng thanh đáp lại. Tiếng dậm chân xuống ván thuyền tạo nhịp, hòa cùng động tác chèo và lời ca, hình thành âm hưởng khỏe khoắn, rộn ràng mà không cần đến nhạc cụ.

Kho tàng hò sông Mã có 19 làn điệu, trong đó vùng Hà Trung còn lưu giữ đậm nét 14 làn điệu chính, tương ứng với 5 chặng hành trình: hò rời bến, hò đò ngược, hò mắc cạn, hò đò xuôi và hò cập bến. Mỗi chặng có tiết tấu, sắc thái riêng, phù hợp với nhịp độ lao động. Khi thuyền ngược dòng, tiếng hò mạnh mẽ, dồn dập để tiếp sức cho người chèo; lúc xuôi dòng hay cập bến, giai điệu trở nên khoan thai, nhẹ nhàng hơn.

Biểu diễn nghệ thuật hò sông Mã trong tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”.

Không chỉ phản ánh công việc sông nước, lời hò còn chứa đựng những câu chuyện về tình yêu, tình nghĩa, quê hương và cuộc sống. Được chắt lọc từ ca dao, dân ca, kết hợp với sự ứng tác linh hoạt của người hát, mỗi câu hò vừa mang vẻ đẹp của ngôn ngữ dân gian, vừa thể hiện tâm hồn lạc quan, phóng khoáng của cư dân ven sông Mã. Chính sự hòa quyện giữa nhịp lao động và cảm xúc đời thường đã tạo nên sức sống riêng cho loại hình nghệ thuật này.

Theo thời gian, khi giao thông đường bộ phát triển, hoạt động vận chuyển bằng đò trên sông Mã dần thu hẹp. Không gian diễn xướng tự nhiên của các làn điệu hò cũng vì thế mà thay đổi. Từ tiếng hát gắn với mái chèo và những chuyến đò, hò sông Mã đứng trước nguy cơ mai một khi lớp người am hiểu, thực hành các làn điệu truyền thống ngày càng cao tuổi.

Điệu hò sông Mã được biểu diễn trong buổi Tọa đàm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hà Trung và ra mắt Câu lạc bộ hò sông Mã và dân ca nhạc cổ. Ảnh: Lê Tình

Trước thực tế ấy, công tác sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy hò sông Mã từng bước được quan tâm. Tại Hà Trung, các hoạt động bảo tồn được triển khai thông qua việc thành lập câu lạc bộ, tổ chức lớp truyền dạy và đưa hò sông Mã vào các chương trình biểu diễn văn hóa.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, việc giới thiệu các làn điệu hò gắn với trải nghiệm văn hóa, du lịch cũng mở ra hướng phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại.

Ngày 22/11/2026, xã Hà Trung tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật trình diễn dân gian Hò sông Mã. Sự kiện không chỉ ghi nhận giá trị của loại hình nghệ thuật được cộng đồng sáng tạo, gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, truyền dạy và phát huy di sản.

Dòng sông Mã vẫn miệt mài chảy qua những miền quê xứ Thanh, và những tiếng hò vẫn được tiếp nối qua giọng hát của các nghệ nhân, thành viên câu lạc bộ và thế hệ trẻ. Từ nhịp chèo lao động năm nào đến không gian sinh hoạt văn hóa hôm nay, hò sông Mã tiếp tục ngân vang, kết nối ký ức quá khứ với nhịp sống hiện đại, góp phần gìn giữ sắc thái văn hóa xứ Thanh.