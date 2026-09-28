Tiếng Việt Vui mở năm học mới, tiếp tục gìn giữ tiếng Việt tại Nga

Năm học 2026-2027, Tiếng Việt Vui ghi nhận 73 học sinh đăng ký theo học, trong đó có 69 học sinh là con em cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nga và 4 học sinh người Nga có nhu cầu học tiếng Việt để tìm hiểu văn hóa hoặc phục vụ cuộc sống gia đình.

Quy mô học sinh tăng cùng với việc kiện toàn đội ngũ vận hành chương trình. Tổng cộng 22 thành viên tham gia tổ chức hoạt động, gồm 8 thành viên Ban chuyên môn, 10 thành viên Ban trợ giảng và 4 thành viên Ban truyền thông.

Đổi mới cách tiếp cận tiếng Việt

Một trong những nội dung được chú trọng trong năm học mới là tăng cường lồng ghép kiến thức về văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam vào chương trình giảng dạy, phù hợp với từng độ tuổi.

Điểm mới đáng chú ý là bộ tài liệu “Chào Tiếng Việt” của tác giả Nguyễn Thụy Anh được đưa vào giảng dạy chính thức. Việc sử dụng bộ tài liệu này nhằm đa dạng hóa phương pháp tiếp cận, gắn việc học ngôn ngữ với những tình huống và nội dung gần với đời sống, qua đó giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trong quá trình học tiếng.

Năm học 2026 - 2027, Chương trình ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về quy mô với 73 học sinh đăng ký theo học. (Nguồn: TTXVN)

Đây cũng được xác định là một bước chuẩn bị để chương trình từng bước hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy trong những năm học tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ tình nguyện viên trong việc duy trì và tổ chức các lớp học.

Theo bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, để duy trì một chương trình tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài cần sự chuẩn bị cũng như đóng góp thường xuyên, bền bỉ của nhiều thành viên.

Đại diện Đại sứ quán kỳ vọng Tiếng Việt Vui tiếp tục phát triển, mở rộng các hoạt động và đạt thêm nhiều kết quả tích cực trong những năm tới.

Đồng hành từ gia đình đến lớp học

Bên cạnh vai trò của chương trình, sự phối hợp của các gia đình cũng được xác định là yếu tố quan trọng trong việc duy trì thói quen sử dụng tiếng Việt của trẻ.

Đại diện Hội phụ huynh bày tỏ sự tri ân đối với Ban tổ chức và đội ngũ tình nguyện viên, đồng thời cam kết các gia đình sẽ phối hợp chặt chẽ với chương trình, tạo môi trường để các em thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt tại nhà.

Sau lễ khai giảng, Tiếng Việt Vui bước vào năm học mới với nhiều hoạt động dự kiến được tổ chức, trong đó có các chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày tôn vinh tiếng Việt, 86 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc duy trì lớp học, mở rộng số lượng học sinh và đổi mới tài liệu giảng dạy tiếp tục tạo thêm điều kiện để tiếng Việt được sử dụng thường xuyên hơn trong cộng đồng người Việt tại Nga, đồng thời giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận ngôn ngữ và những nội dung gắn với văn hóa Việt Nam.