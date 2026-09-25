Tiếng Việt trở thành cầu nối giao lưu, hữu nghị với bạn bè quốc tế

Các đội thi trắc nghiệm năng lực tiếng Việt tại Vòng Chung kết.

Cuộc thi được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026, nhằm tạo sân chơi cho người nước ngoài và sinh viên quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và học thuật.

Vòng chung kết có 7 đội thi đến từ các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Huế, với các thí sinh mang quốc tịch Lào, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia. Các đội đến từ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Quang cảnh Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cho biết, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn lưu giữ ký ức, chuyên chở văn hóa và mở ra sự thấu hiểu giữa các dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, khi một người nước ngoài học tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt để kể một câu chuyện hay trình bày một suy nghĩ, đó không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là bước tiến gần hơn đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, thông qua những cuộc gặp gỡ như vậy, người Việt Nam cũng có thêm cơ hội hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người của bạn bè quốc tế. Giá trị đẹp nhất của tiếng Việt không chỉ nằm ở việc người khác nói đúng tiếng Việt, mà ở chỗ tiếng Việt giúp chúng ta hiểu nhau hơn.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua phần thi năng lực tiếng Việt và phần thi hùng biện. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng sử dụng tiếng Việt, tư duy logic, kỹ năng lập luận, trình bày trước công chúng và mức độ hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, việc để các thí sinh sử dụng tiếng Việt để tư duy, trình bày, đối thoại và thuyết phục giúp tiếng Việt không còn chỉ là một môn học mà trở thành công cụ kết nối giữa những con người, nền văn hóa khác nhau. Hoạt động cũng góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng; qua đó thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, việc đưa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế có ý nghĩa thiết thực. Ngoại giao nhân dân có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như một lời chào, một lớp học, một bài hát hay một câu chuyện văn hóa; từ sự hiểu biết có thể hình thành tình bạn, từ tình bạn mở ra thêm cơ hội hợp tác.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Vòng Chung kết.

Sau các phần thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về Trường Cao đẳng Huế; giải Ba được trao cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Thông qua cuộc thi, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng tăng tương tác trực tiếp với cộng đồng quốc tế, trong đó giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa được xem là những kênh kết nối gần gũi, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.