Tiếng Việt, nếp nhà - sợi dây nối kiều bào với quê hương

Cờ Tổ quốc tung bay tại Lễ hội văn hóa trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Với họ, tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện qua nỗi nhớ nhà mà còn được nuôi dưỡng từ những việc làm bình dị hằng ngày, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chị Tô Trương Thị Hồng Hoài, kiều bào đã sinh sống tại Bắc Kinh gần 30 năm, cho biết điều đáng quý nhất trong cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc là dù có hoàn cảnh, công việc và cuộc sống khác nhau, mọi người vẫn luôn tìm cách gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và hướng về quê hương.

Chị Tô Trương Thị Hồng Hoài khẳng định xa quê không có nghĩa là xa Tổ quốc.

Theo chị Hồng Hoài, mỗi dịp Tết cổ truyền, các hoạt động như cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị món ăn truyền thống, bày biện bàn thờ gia tiên và gặp mặt đón Xuân luôn mang lại cảm giác thân thương, giúp những người xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà. Hình ảnh bà con cùng rửa lá, vo gạo, chuẩn bị nhân bánh và kể cho nhau nghe chuyện quê hương không chỉ tái hiện không khí Tết Việt giữa lòng Bắc Kinh mà còn góp phần truyền lại những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Chị chia sẻ, chiếc bánh chưng được gói nơi đất khách không đơn thuần là món ăn truyền thống mà còn là cách lưu giữ ký ức, phong tục và tình cảm gia đình. Những người lớn tuổi tìm lại hương vị Tết quê nhà, trong khi các bạn trẻ có cơ hội hiểu sâu hơn về cội nguồn, phong tục và truyền thống dân tộc.

Cộng đồng, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài gói bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền.

Bên cạnh đó, các buổi gặp mặt đồng hương, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt của lưu học sinh và những nhóm kết nối cộng đồng cũng góp phần tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực. Người Việt đến Trung Quốc trước chia sẻ kinh nghiệm học tập, công việc và sinh hoạt cho những người mới đến; các bạn sinh viên giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Khi một gia đình gặp khó khăn, sự thăm hỏi, động viên của đồng hương trở thành nguồn an ủi quý giá.

Tình cảm hướng về Tổ quốc còn được thể hiện rõ mỗi khi đồng bào trong nước gặp thiên tai, bão lũ hoặc khó khăn. Dù cách xa hàng nghìn cây số, bà con vẫn dõi theo tình hình trong nước, chia sẻ thông tin và tham gia các hoạt động ủng hộ thông qua những kênh vận động đáng tin cậy. Theo chị Hồng Hoài, người góp nhiều hay ít không quan trọng bằng tấm lòng và mong muốn được san sẻ với đồng bào quê nhà.

Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh tham dự chương trình Lễ hội văn hóa tại trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc.

Không chỉ gắn kết trong cộng đồng, người Việt Nam tại Trung Quốc còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hữu nghị nhân dân hai nước. Việc giới thiệu tiếng Việt, ẩm thực, trang phục, nghệ thuật và những nét đẹp trong đời sống Việt Nam giúp bạn bè Trung Quốc hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Từ trải nghiệm gần 30 năm sinh sống ở nước ngoài, chị Hồng Hoài cho rằng điều quan trọng nhất để củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là sự chân thành, tin cậy và ý thức cùng chung một cội nguồn. Những sự kiện có thể đưa mọi người đến gần nhau, nhưng sự quan tâm, sẻ chia và sẵn lòng giúp đỡ mới tạo nên sự gắn bó lâu dài.

Chị Phạm Thị Hậu cho biết dù xa quê hương nhưng bản thân luôn ý thức trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường đa văn hóa.

Cùng chung tình cảm hướng về nguồn cội, chị Phạm Thị Hậu, đã lập gia đình và sinh sống tại Trung Quốc hơn 10 năm, cho biết bản thân luôn ý thức trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường đa văn hóa. Chị duy trì thói quen sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp với bạn bè đồng hương, đọc báo, nghe nhạc, xem phim Việt Nam và viết nhật ký bằng tiếng mẹ đẻ. Chị cũng chủ động hỗ trợ dạy tiếng Việt cho những người bạn Trung Quốc có nhu cầu tìm hiểu ngôn ngữ này.

Trong các dịp lễ, Tết truyền thống, chị Hậu cùng các bạn lưu học sinh duy trì tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đón Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, cùng chuẩn bị những món ăn truyền thống và giao lưu văn nghệ. Những hoạt động này không chỉ giúp vơi nỗi nhớ nhà mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Đặc biệt, với mong muốn giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, chị Hậu tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn hóa tại trường học, tổ chức gian hàng ẩm thực, triển lãm ảnh về phong cảnh và con người Việt Nam; đồng thời sử dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh áo dài, các danh lam thắng cảnh, món ăn và những nét đẹp bình dị của quê hương. Mỗi lần bạn bè quốc tế nhắc đến Việt Nam qua một món phở, điệu múa nón hay những loại trái cây nhiệt đới, chị đều cảm thấy tự hào và ý thức rõ hơn trách nhiệm giới thiệu văn hóa dân tộc.

Các bạn trẻ quốc tế và Việt Nam trải nghiệm nhảy sạp tại Lễ hội văn hóa.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, hai chị đều mong muốn cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ tiếng Việt, phong tục tốt đẹp và truyền thống dân tộc. Đối với những gia đình sinh sống ở nước ngoài, việc duy trì tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt, cùng con cái gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết và kể chuyện về quê hương, ông bà là những cách thiết thực để nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội qua các thế hệ.

Chị Hồng Hoài cũng mong muốn đồng bào trong nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Theo chị, dù sống ở đâu, kiều bào vẫn luôn dõi theo từng đổi thay của quê hương, vui mừng trước những thành tựu và trăn trở trước những khó khăn của đất nước. Mối liên hệ giữa đồng bào trong nước và ngoài nước cần tiếp tục được vun đắp bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và những cơ hội đóng góp thiết thực.

Trong khi đó, chị Hậu nhấn mạnh thế hệ trẻ, đặc biệt là các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, có thể đóng góp cho quê hương bằng việc học tập tốt, tích lũy tri thức, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và trở thành những cầu nối văn hóa, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Mỗi lưu học sinh không chỉ đại diện cho hình ảnh đất nước mà còn có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, lan tỏa lòng tự hào dân tộc và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh tham dự chương trình Ngày Việt Nam tại Trung Quốc.

Từ những chiếc bánh chưng ngày Tết giữa lòng Bắc Kinh, những câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ đến các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, tình yêu quê hương của cộng đồng kiều bào được thể hiện qua những việc làm gần gũi và thiết thực. Như chia sẻ của chị Hồng Hoài: “Xa quê không có nghĩa là xa Tổ quốc”. Bởi quê hương vẫn hiện diện trong tiếng Việt, trong nếp nhà, trong tình nghĩa đồng bào và trong những điều tốt đẹp mà mỗi người Việt Nam nỗ lực thực hiện mỗi ngày.