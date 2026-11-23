Giữa không gian phố cổ Hội An, tiếng trống tuồng trở thành một điểm nhấn văn hóa trong hành trình khám phá di sản của du khách. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Nỗi lo lớn nhất của các thành viên trong đội tuồng là chưa tìm được lớp trẻ kế cận. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Khán giả có thể đứng rất gần sân khấu, trực tiếp quan sát từng nét hóa trang, động tác biểu diễn của nghệ nhân. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Với nghệ thuật tuồng, mỗi cử chỉ, ánh mắt hay dáng đứng đều góp phần khắc họa tính cách nhân vật, tạo nên nét đặc trưng không dễ tìm thấy ở những loại hình biểu diễn khác. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Trong khi khán giả có thể đến rồi rời đi sau vài trích đoạn ngắn, những người biểu diễn vẫn miệt mài giữ nghề bằng tình yêu và sự tận tụy đã kéo dài hàng chục năm. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Dù tuổi đã cao, các diễn viên vẫn giữ sự chỉn chu trong từng ánh nhìn, động tác, cố gắng truyền tải trọn vẹn thần thái của nghệ thuật tuồng cổ đến khán giả. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Sinh viên Hồ Anh Khoa vừa hào hứng vừa đau đáu nỗi lo trong khi thưởng thức những phần trình diễn của các nghệ nhân tuồng Hội An. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Dù không gian biểu diễn khiêm tốn, từng ánh mắt, động tác và lời ca đều được các nghệ sỹ chăm chút, thể hiện sự chuyên nghiệp của những người đã dành cả đời cho sân khấu. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Một buổi diễn tuồng gần gũi với người xem nhưng chưa có nhiều điều kiện về sân khấu, ánh sáng, trang phục và đạo cụ để tạo nên trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Trang phục, hóa trang và động tác biểu diễn của các nghệ sỹ là cơ hội để giới thiệu di sản Việt Nam, nhưng làm thế nào để sự chú ý ấy chuyển thành niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu sâu hơn vẫn là bài toán đặt ra. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Sau ánh đèn và tiếng trống của mỗi đêm diễn là nỗi trăn trở về tương lai của một loại hình nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Hơn 40 năm gắn bó với hát bội, bà Hồ Thị Hoa gần như đã quen với mọi công việc phía sau mỗi đêm diễn, từ chuẩn bị đạo cụ đến chăm chút cho từng vai diễn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Trong điều kiện sân khấu còn đơn sơ, việc bảo đảm âm thanh tốt là một trong những yếu tố quan trọng giúp nghệ nhân truyền tải lời ca, giọng hát đến du khách. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Không có người hóa trang riêng, mỗi diễn viên đều tự tay chuẩn bị diện mạo cho nhân vật mình sắp hóa thân. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Trước giờ diễn, nữ nghệ nhân lớn tuổi nhất trong đội tuồng Hội An cẩn thận tự trang điểm cho mình. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những chiếc áo, chiếc mũ nhuốm màu thời gian vẫn tiếp tục theo chân các nghệ nhân trong từng đêm diễn, như những kỷ vật của một gánh tuồng chưa muốn dừng lại. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Các nghệ nhân tự trang điểm và chuẩn bị những lớp trang phục khác nhau để kịp thời thay đổi từng vai theo thứ tự của các trích đoạn biểu diễn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Một tấm thảm trải phía trước là nơi các nghệ nhân tái hiện những trích đoạn tuồng cổ, tạo nên không gian gần gũi giữa người diễn và người xem. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Khoảnh khắc giản dị giữa những người đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng sân khấu cho thấy sự gắn bó, sẻ chia của những thành viên trong đội tuồng. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)