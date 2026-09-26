Tiếng trống trường ở vùng dự án Sân bay Gia Bình

Không để gián đoạn việc dạy và học

Những ngày đầu năm học mới, tại Trường Tiểu học Lương Tài phân hiệu 1 (trước đây là Trường Tiểu học Phú Hòa A), việc dạy và học dần đi vào nền nếp. Thay vì đến ngôi trường quen thuộc, thầy và trò nhà trường hiện học tập tại điểm trường tạm ở Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên cũ. Không gian mới, cách bố trí phòng học mới, khoảng cách từ nhà đến trường thay đổi khiến cả giáo viên và học sinh phải làm quen và thích nghi. Các lớp học được sắp xếp ổn định, hoạt động chuyên môn được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm học sinh không bị xáo trộn quá nhiều trong quá trình học tập.

Phòng học môn Tin học của Trường Tiểu học Lương Tài phân hiệu 1 được sử dụng luân phiên đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Cô giáo Lê Thị Diệp, giáo viên Trường Tiểu học Lương Tài phân hiệu 1 cho biết: "Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện phục vụ chuyên môn, giáo viên thường xuyên trò chuyện, động viên, hướng dẫn để học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Điều chúng tôi quan tâm là giúp các em sớm hình thành cảm giác thân thuộc với lớp học, với thầy cô và bạn bè. Giáo viên vừa tổ chức các hoạt động học tập theo chương trình, vừa quan tâm đến tâm lý của từng em để các em không cảm thấy việc chuyển trường là sự xáo trộn quá lớn".

Hiện điểm trường tạm này có khoảng 200 học sinh, được bố trí thành 8 lớp. Tại đây, các phòng học cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất như bàn ghế, hệ thống điện chiếu sáng. Một số phòng học như phòng Tin học được sử dụng luân phiên; các phòng học môn Âm nhạc, Mỹ thuật chưa có phòng riêng, được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế ngay trên lớp. Đáng chú ý, nhà trường chủ động tham mưu, huy động nguồn lực để cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Một số phòng được đóng sạp gỗ, lắp điều hòa, quạt để phục vụ tổ chức ăn, nghỉ trưa cho các em. Hiện một số học sinh, giáo viên có nhu cầu ở lại buổi trưa đã có nơi ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại trường.

Cô và trò Trường Trung học cơ sở Gia Bình phân hiệu Quỳnh Phú trong một tiết học.

Tại các trường: Mầm non Quỳnh Phú, Tiểu học Gia Bình số 2 và Trường Trung học cơ sở Gia Bình phân hiệu Quỳnh Phú đã hoàn thành di dời đến Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở cũ) và Khu Liên hợp thể thao phường Gia Bình. Để tạo điều kiện cho học sinh đến trường thuận lợi, an toàn, phương án đưa đón bằng xe được triển khai ngay từ những buổi đầu. Em Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, học sinh lớp 9D1, Trường Trung học cơ sở Gia Bình phân hiệu Quỳnh Phú tâm sự: "Năm học này có nhiều điều khác trước do gia đình em và trường học đều phải di dời. Mỗi ngày, em dậy sớm hơn để chuẩn bị đến trường. Lúc đầu em cũng hơi bỡ ngỡ về những sự thay đổi này nhưng được thầy cô và bố mẹ hướng dẫn, động viên nên em dần quen".

"Dù trường mới xa nhà hơn nhưng nhờ có xe đưa đón nên tôi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn mỗi khi con đến trường. Mong rằng các khu tái định cư và trường học mới sớm được xây dựng, hoàn thiện để các gia đình và học sinh vùng dự án ổn định cuộc sống, học tập" - chị Nguyễn Mai Hương, phụ huynh học sinh chia sẻ.

Với các em học sinh, những chuyến xe không chỉ rút ngắn khoảng cách đến trường mà còn giúp việc học tập được duy trì ổn định. Đằng sau mỗi chuyến xe là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương nhằm hạn chế tối đa những tác động của việc di dời đối với học sinh.

Nỗ lực dạy tốt, học tốt

Thực hiện dự án sân bay Gia Bình, trên địa bàn các phường Lương Tài và Gia Bình có 8 trường học phải di dời gồm: Trường Mầm non Phú Hòa, Tiểu học Phú Hòa A, Trung học cơ sở Phú Hòa, Mầm non Tân Lãng, Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lãng, Mầm non Quỳnh Phú, Tiểu học Quỳnh Phú và Trung học cơ sở Quỳnh Phú (tên các trường trước khi sáp nhập). Đến nay, các trường thuộc diện phải chuyển địa điểm đều được các địa phương bố trí nơi học tập, qua đó giúp hoạt động giáo dục được duy trì ổn định ngay từ đầu năm học. Theo ông Vũ Tài Kiên, Phó Chủ tịch HĐND phường Lương Tài, quan điểm của địa phương là dù học tại cơ sở tạm, điều kiện dạy và học vẫn phải được bảo đảm ở mức tốt nhất có thể. Các trường cần chủ động tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để có phương án tháo gỡ.

Phòng học môn Tin học của Trường Tiểu học Lương Tài phân hiệu 1 được sử dụng luân phiên đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Đối với các nhà trường trong diện di dời, việc chuẩn bị cho năm học không chỉ dừng ở cơ sở vật chất. Một nhiệm vụ quan trọng khác được các trường quan tâm là nắm chắc tình hình từng học sinh để kịp thời hỗ trợ. Ông Nguyễn Đức Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Gia Bình cho biết: Nhà trường đã chủ động cập nhật nơi cư trú của học sinh, phân nhóm theo từng khu vực để bố trí xe đưa đón. Đồng thời yêu cầu các điểm trường theo dõi sĩ số hằng ngày, kịp thời nắm bắt trường hợp học sinh vắng mặt để tìm hiểu nguyên nhân. Với những em gặp trở ngại trong việc đi lại, giáo viên phối hợp với gia đình và địa phương để có phương án hỗ trợ, mục tiêu không để sự thay đổi về địa điểm học tập trở thành nguyên nhân khiến các em bị gián đoạn việc học.

Đối với các nhà trường trong diện di dời, việc chuẩn bị cho năm học không chỉ dừng ở cơ sở vật chất. Một nhiệm vụ quan trọng khác là nắm chắc tình hình từng học sinh để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm không học sinh nào bị gián đoạn việc học.

Thực tế tại các cơ sở mới cho thấy, để duy trì việc học trong điều kiện đặc biệt, mỗi nhà trường cùng lúc giải quyết nhiều công việc. Từ sắp xếp phòng học, phân công giáo viên, bố trí các phòng chức năng, vận chuyển thiết bị, ổn định sĩ số đến nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh..., tất cả đều cần sự phối hợp chặt chẽ. Năm học 2026-2027 cũng là thời điểm ngành Giáo dục tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại những trường có sự thay đổi về địa điểm học tập vừa phải ổn định tổ chức, vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần chủ động và khả năng thích ứng của từng đơn vị trở thành yếu tố quan trọng để giữ vững nền nếp nhà trường.

Nỗ lực là vậy song những khó khăn vẫn còn hiện hữu. Một số phòng chức năng như Tin học, STEM, thư viện chưa thể bố trí đầy đủ như tại cơ sở cũ; điều kiện tổ chức ăn bán trú còn hạn chế; khoảng cách từ nơi ở đến trường học của một số học sinh khá xa, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm an toàn. Các nhà trường đề nghị các cấp, ngành, địa phương nghiên cứu phương án tổ chức bữa ăn bán trú và hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh, nhất là với những em ở xa trường, bố mẹ đi làm xa hoặc không có điều kiện đưa đón con hằng ngày.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu thích ứng đối với nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục. Với thầy và trò các trường chịu ảnh hưởng trực tiếp do việc giải phóng mặt bằng, hành trình đến lớp có thể khác trước về không gian, phương tiện và điều kiện học tập song mục tiêu không thay đổi: Bảo đảm mỗi học sinh đều được học tập an toàn, đầy đủ và liên tục. Dù còn gặp không ít khó khăn, hằng ngày, tiếng trống vẫn vang lên tại những điểm trường tạm trong vùng dự án.