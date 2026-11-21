Theo chia sẻ từ tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nghi lễ dâng hương đóng vai trò là "điểm tựa tâm linh", kết nối sợi dây lịch sử ngàn năm trước khi mở ra ngày hội lớn.

Nghi thức hóa chúc văn khép lại lễ tưởng niệm vị vua định đô ở Thăng Long, trước khi trống hội mở màn Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Hồi trống đưa về năm 1010

Hóa chúc văn là một nghi thức trong lệ tế truyền thống. Thông thường, sau khi đọc chúc văn để ca ngợi công đức của tiền nhân và bày tỏ ước nguyện mưa thuận gió hòa sẽ là phần chúc, tức đốt (hóa) bản văn đã đọc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh việc đưa nghi thức này vào Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa khẳng định văn hóa không bắt đầu bằng sự náo nhiệt thương mại hay trình diễn bề nổi, mà bắt đầu bằng sự tôn kính cội nguồn và tri ân tiền nhân.

Khi đại cảnh Trống hội Thăng Long mở màn chương trình chính, cả không gian trong buổi sớm ở Hồ Gươm dường như được đánh thức. Màn đại nhạc kết hợp múa dân gian được dàn dựng trên ba tầng. Trống đại đặt trên giàn cao, trống trận di chuyển ở tầng giữa, diễn viên múa trống trên mặt sàn.

Từ trung tâm, đội hình tỏa ra thành vòng cung trước sân khấu. Theo từng hồi trống, những lá cờ hội chuyển động đồng tâm. Nhịp trống giờ đây còn có thể nhìn thấy qua đường đi của lá cờ, bước di chuyển của người đánh trống và độ mở dần của đội hình.

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc.

Tham gia đội trống cùng 250 diễn viên chuyên nghiệp là 361 người đến từ ba xã của Hà Nội. Dương Hòa góp 121 nam diễn viên múa cờ hội, Thanh Trì có 120 nữ diễn viên múa trống, Dân Hòa đưa đến đội múa lân, rồng gồm 120 người.

NSND Lê Chức - người thực hiện toàn bộ phần lời bình của lễ khai mạc - xúc động tổng kết: “Tiếng trống vang lên, không chỉ là thanh âm mở màn, mà là lời triệu hồi của lịch sử, là nhịp đập ngàn đời của hồn dân tộc Việt. Từ trống đồng Đông Sơn vang vọng buổi bình minh dựng nước, đến tiếng trống hội tụ dân làng trong những kỳ lễ trọng muôn đời. Tiếng trống hôm nay mở ra trước mắt chúng ta cả một dòng chảy văn hóa Thăng Long ngàn năm đang chờ được đánh thức và trình hiện”.

Chị Châu - thành viên đội trống - chia sẻ: “Tiếng trống hội không chỉ thể hiện khí thế hào hùng, tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là tiếng lòng, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước của những người con Thanh Trì”.

Có 361 diễn viên tham gia múa trống, cờ hội, lân, rồng.

Bà Hòa (Thanh Trì) hồ hởi khoe: “Được gọi đi đánh trống ở Bờ Hồ chúng tôi mừng lắm. Xuất phát từ 3h sáng, ai cũng mong cả đội làm cho tốt trong ngày khai mạc. Sau này kể với con cháu, tôi có thể bảo hôm ấy, trong đội trống của xã ra Hà Nội dự ngày hội, bà cũng có mặt, cũng góp một tay.”

Để di sản tiếp tục sống trong hiện tại

Từ sáng sớm, bất chấp trời mưa, hàng nghìn người dân đã tập trung ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, chờ đợi lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Nhiều thành viên các đoàn diễu hành cho biết, họ di chuyển từ rạng sáng, mang theo trang phục, đạo cụ và niềm háo hức tham gia ngày hội văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - nhấn mạnh văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Trong dịp kỷ niệm hội nghị và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh quyền tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của mỗi người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyền tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của mỗi người dân.

“Một thành phố giàu di sản phải đồng thời là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định. Thành phố xác định ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn di sản, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề, ứng dụng công nghệ số và phát triển các không gian sáng tạo.

Với mỗi gia đình, người đứng đầu chính quyền thành phố gợi ra những việc cụ thể hơn, từ gìn giữ nếp nhà, nuôi dưỡng thói quen đọc sách đến ứng xử tử tế nơi công cộng.

Chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất diễn ra từ ngày 21-24/11. Riêng trong chương trình khai mạc, màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận quy tụ khoảng 4.000 người. Ba chương Từ thuở Thăng Long, Hà thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập nối câu chuyện định đô với đời sống của Hà Nội đương đại.

Các diễn viên nhí tham gia biểu diễn Con đĩ đánh bồng.

Sau lễ khai mạc, công chúng có thể theo dõi biểu diễn từ 9h30-10h30 tại ba sân khấu quanh hồ. Khu vực Tượng đài Cảm Tử có ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm diễn khác, còn ở ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay là chương trình âm nhạc đương đại của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Từ 16h30-17h30, người yêu chèo có thể trở lại khu vực Tượng đài Cảm Tử nghe các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn, trong khi các nhóm nhảy gặp khán giả ở phía Hàng Khay.

Sau lễ khai mạc, từ 9h30-10h30 ngày 21/11, người dân và du khách có thể tiếp tục thưởng thức các chương trình biểu diễn tại ba sân khấu phụ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ ngày 21-24/11, trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.