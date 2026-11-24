Cảnh trong vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” công diễn tại An Giang tối 23.11

Tối 23.11, tại phường Rạch Giá, vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Tham dự và thưởng thức vở diễn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

“Tiếng trống Mê Linh” là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Việt Nam, do Việt Dung và Vĩnh Điền sáng tác, tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống ách đô hộ của nhà Đông Hán. Qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn bởi nội dung giàu giá trị lịch sử, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc.

Vở diễn đã chinh phục được khán giả tỉnh An Giang

Trong bản dựng do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân đảm nhận vai Trưng Trắc, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vào vai Thi Sách. Bằng giọng ca truyền cảm, diễn xuất tinh tế cùng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật dàn dựng, các nghệ sĩ đã khắc họa sinh động hình tượng những người anh hùng dân tộc, đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả.

Đặc biệt, những phân cảnh Trưng Trắc đau đớn trước sự hy sinh của Thi Sách, lập bàn thờ tế sống chồng rồi cùng em gái Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa đã để lại nhiều xúc cảm. Tiếng trống trận vang lên hào sảng, hòa cùng lời ca và khí thế nghĩa quân, làm nổi bật tinh thần bất khuất, quyết tâm đứng lên giành độc lập của dân tộc. Những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả không chỉ là sự cổ vũ dành cho các nghệ sĩ mà còn cho thấy sức sống của tác phẩm trong lòng công chúng.

Khán giả An Giang xúc động khi xem vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”

Lần đầu tiên được trực tiếp thưởng thức vở diễn trên sân khấu lớn, bà Nguyễn Thị Phụng, ngụ phường Rạch Giá, bày tỏ sự xúc động trước cách các nghệ sĩ thể hiện tác phẩm. Bà cho rằng, việc vở diễn được đưa đến phục vụ người dân đúng dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm cho chương trình thêm ý nghĩa, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của nghệ thuật cải lương.

Còn em Dương Hồng Sa, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, cho biết rất yêu thích cải lương. Khi biết Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đưa vở “Tiếng trống Mê Linh” về biểu diễn tại địa phương, em đã rủ các bạn trong lớp cùng đến xem. Qua vở diễn, em có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và được trực tiếp thưởng thức một tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Việt Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thể hiện vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”

Từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện, trong đó có bản dựng nổi tiếng của Đoàn Cải lương Thanh Minh với sự tham gia của hai nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang, “Tiếng trống Mê Linh” tiếp tục khẳng định sức sống của một tác phẩm sân khấu giàu giá trị nghệ thuật và tư tưởng.

Việc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đưa vở diễn đến An Giang trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn góp phần đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Qua những câu chuyện lịch sử được chuyển tải bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.