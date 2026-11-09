Tiếng trống lân náo nức trước ngày hội lớn

Các thành viên đội Lân - Sư - Rồng tại phường Bạc Liêu chuẩn bị lân, trống và đạo cụ, sẵn sàng tham gia liên hoan.

Miệt mài tập luyện

Mỗi buổi chiều, khuôn viên đình thần An Trạch, phường Vĩnh Trạch lại rộn ràng tiếng trống, chập chõa cùng những bước chân tập luyện của các thành viên đội lân Thiên Long Đường. Người chỉnh nhịp trống, người luyện động tác, người hỗ trợ đạo cụ. Tất cả đều tập trung hoàn thiện các tiết mục chuẩn bị trình diễn tại liên hoan.

Có nhiều năm tham gia các liên hoan, hội thi Lân - Sư - Rồng trong và ngoài nước, Thiên Long Đường chú trọng tập luyện hai nội dung sở trường là Mai Hoa Thung và Địa Bửu. Đây là những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao, sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp ăn ý giữa các thành viên.

Thành viên đội lân Thiên Long Đường, phường Vĩnh Trạch, miệt mài tập luyện các động tác khó, chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cho liên hoan.

Đặc biệt, với Mai Hoa Thung, các vận động viên phải thực hiện những động tác bật nhảy, nhào lộn trên hệ thống cọc cao. Để hoàn thiện bài diễn, cả đội phải kiên trì tập luyện trong nhiều tháng, từng bước nâng cao độ chính xác và bảo đảm an toàn.

Anh Lâm Minh Tuấn, Đội trưởng đội lân Thiên Long Đường, phường Vĩnh Trạch, chia sẻ: “Thời gian qua, anh em tập luyện xuyên suốt, nắng mưa gì cũng ráng tập. Đội sẽ đem những tiết mục đặc sắc nhất ra biểu diễn cho bà con tỉnh Cà Mau xem. Riêng một bài Mai Hoa Thung có những động tác khó, anh em phải tập từ hai đến ba tháng trời, tập đi tập lại và hỗ trợ lẫn nhau. Những động tác trên dàn cao rất nguy hiểm nên khi thực hiện phải có nhiều anh em hỗ trợ để bảo đảm an toàn”.

Đội lân Thiên Long Đường hiện có gần 30 thành viên, phần lớn là thiếu nhi và thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vĩnh Trạch.

Gần 15 năm hình thành và phát triển, đội lân Thiên Long Đường hiện có gần 30 thành viên, dù mỗi người có công việc, lịch học khác nhau, các thành viên vẫn thu xếp thời gian tập luyện vào buổi chiều. Qua đó, không chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn mà còn hình thành tinh thần kỷ luật, đoàn kết và ý thức làm việc tập thể.

Anh Tăng Văn Hào, thành viên đội lân Thiên Long Đường, chia sẻ: “Mỗi người đều có câu chuyện riêng, có em còn đi học, có anh em đã đi làm. Nhưng mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian vào buổi chiều để tập luyện cùng nhau. Tham gia liên hoan lần này, đội mong muốn được học hỏi, phát triển bản thân và lan toả niềm đam mê Lân - Sư - Rồng đến nhiều người hơn”.

Sân chơi giao lưu, lan toả nghệ thuật truyền thống

Hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, tỉnh Cà Mau tổ chức Liên hoan Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu. Liên hoan năm nay có 9 đội tham gia, với nhiều tiết mục kết hợp kỹ thuật biểu diễn, sức mạnh và tính nghệ thuật.

Theo kế hoạch, mỗi đoàn có thời lượng biểu diễn từ 20-25 phút, bao gồm thời gian chuẩn bị, đưa đạo cụ vào và thu dọn sau biểu diễn.

Múa lân đòi hỏi người biểu diễn có kỹ thuật, thể lực và sự phối hợp ăn ý.

Ban Tổ chức điều phối thứ tự, vị trí, thời lượng của từng đoàn; đồng thời kiểm soát trang phục, đạo cụ và nội dung biểu diễn, bảo đảm tính văn hoá, an toàn cho chương trình.

Điểm đáng chú ý, liên hoan không tổ chức thi đấu, chấm điểm, xếp hạng hay trao giải theo thứ hạng mà tập trung vào hoạt động giao lưu, trình diễn. Qua đó, tạo điều kiện để các đội, câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật và phát triển phong trào văn hoá, thể thao quần chúng.

Các thành viên tập luyện, hoàn thiện những động tác múa rồng, góp phần làm phong phú chương trình biểu diễn.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết: “Liên hoan nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần quảng bá giá trị văn hoá truyền thống của nghệ thuật Lân - Sư - Rồng, phục vụ Nhân dân và du khách trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Đồng thời, tạo điều kiện để các đội, câu lạc bộ giao lưu, trình diễn, trao đổi kinh nghiệm và phát huy phong trào văn hoá, thể thao quần chúng”.

Trang phục Lân - Sư - Rồng được đầu tư, làm mới với màu sắc bắt mắt, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho các tiết mục.

Với sự chuẩn bị tích cực của 9 đội tham gia, liên hoan hứa hẹn mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, góp phần quảng bá nghệ thuật Lân - Sư - Rồng và khơi dậy niềm yêu thích văn hoá truyền thống trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ./.