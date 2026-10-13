Tiếng thì thầm của đất và nốt trầm của người 'gieo mầm sống'

Khi kỹ thuật mang trái tim nhân văn

Giữa lòng Sài Gòn, nơi những thanh âm chát chúa của một đô thị đang lớn nhanh như thổi dễ làm người ta choáng ngợp, tôi may mắn có một buổi chiều tĩnh lặng để lùi lại và quan sát. Hơn ba mươi năm gắn bó với cây bút, đi qua bao mùa thay lá của thành phố, tôi luôn tự hỏi: Giữa một kỷ nguyên mà người ta đo đếm sự thịnh vượng bằng chiều cao của những tòa ốc kính và tốc độ của những sàn giao dịch, thì điều gì sẽ giữ lại sự bình yên cho tâm hồn con người sau những bộn bề áp lực?

Ông Hồ Văn Minh, người sáng lập kiêm vị thuyền trưởng đang chèo lái Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên.

Câu trả lời ấy chợt mở ra thật nhẹ nhàng khi tôi có dịp đối thoại cùng ông Hồ Văn Minh, người sáng lập kiêm vị thuyền trưởng đang chèo lái Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên (Công ty Nhất Nguyên). Với phong thái hiền từ và sự khoáng đạt đặc trưng của một người con Trung Bộ, ông không thao thao bất tuyệt về những bản hợp đồng lớn. Thay vào đó, ông chậm rãi trải lòng về triết lý "kiến trúc vị nhân sinh", nơi gạch đá, bê tông bắt đầu biết chở che và trò chuyện với con người. Đó là cả một hành trình dũng cảm của sự lựa chọn, được định hình rõ nét ngay từ những ngày đầu lập nghiệp vào năm 2006 cho đến nay.

Nhớ lại những năm giữa thập niên 2000, thị trường bất động sản chứng kiến những cơn sốt đất điên cuồng, Nhất Nguyên lại chọn cho mình một lối đi lội ngược dòng khi chuyên sâu vào thiết kế kiến trúc cảnh quan và mảng xanh đô thị. Ông Minh hiểu rằng, một đô thị thiếu không gian xanh giống như một cơ thể thiếu đi buồng phổi. Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này chính là dự án Khu dân cư và công viên Phước Long, các mảng xanh công viên, Khu vui chơi thiếu nhi Công viên Gia Định….

Ông Minh hiểu rằng, một đô thị thiếu không gian xanh giống như một cơ thể thiếu đi buồng phổi.

Thay vì san phẳng địa hình ven sông để phân lô bán nền theo công thức thương mại thông thường, Nhất Nguyên đã kiên quyết giữ lại dải đất nguyên sinh, khéo léo biến nó thành một hành lang xanh hứng trọn những luồng gió mát lành từ lòng sông đổ vào khu dân cư. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp bởi Bộ Xây dựng là chiếc vòng nguyệt quế về mặt pháp lý, nhưng nụ cười của những đứa trẻ chạy chơi trên sân cỏ Phước Long mới chính là dòng nhựa sống nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo chưa bao giờ cạn của doanh nghiệp.

Giữa một thành phố luôn thay đổi từng ngày, có lẽ điều đáng nói nhất không phải là Nhất Nguyên đã đi được bao xa. Mà là doanh nghiệp ấy sẽ tiếp tục chọn cách nào để đi tiếp. Xây dựng là nghề của bê tông, thép và những con số rất chính xác. Nhưng đô thị lại được tạo nên bởi những thứ mềm mại hơn nhiều: một hàng cây, một khoảng không gian mở, một con đường an toàn, một nơi người già có thể ngồi nghỉ, một đứa trẻ có chỗ vui chơi, một sinh viên có thêm cơ hội bước vào nghề. Những điều ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện trong bảng tổng dự toán. Nhưng cuối cùng, đó mới là những thứ làm nên một thành phố đáng sống.

Sự khẳng định về năng lực chuyên môn chuyên sâu và uy tín của Nhất Nguyên không chỉ dừng lại ở các mảng không gian xanh, mà còn được bảo chứng mạnh mẽ qua các công trình hạ tầng trọng điểm và an sinh xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, doanh nghiệp liên tục được lựa chọn thực hiện nhiều gói tư vấn phức tạp như lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan tại những đơn vị y tế và hạ tầng lớn hàng đầu, như: Ban quản lý dự án, Ban Hạ tầng kỹ thuật, Ban Giao thông…. Từ Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng cho đến Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO)... sự hiện diện của Nhất Nguyên là minh chứng cho một nội lực vững vàng, một tác phong làm việc chuẩn xác, nơi mà tính khoa học nghiêm túc và cái tâm của người làm nghề được hòa làm một.

Tầm nhìn và sứ mệnh nâng bước thế hệ mai sau

Bước vào kỷ nguyên mới, tầm nhìn của ông Hồ Văn Minh không còn gói gọn trong những ranh giới công trình thô cứng. Đặc biệt, trái tim nhân hậu và tinh thần phóng khoáng của ông Hồ Văn Minh luôn được lan tỏa mạnh mẽ qua hai kênh cốt lõi của hoạt động thiện nguyện.

Ở góc độ doanh nghiệp, các chiến dịch trao quà, xây dựng nhà tình thương hay cứu trợ xã hội thường niên luôn được Nhất Nguyên bền bỉ triển khai và cập nhật minh bạch tại mục tin tức trên trang chủ công ty. Nhiều năm qua, Công ty Nhất Nguyên và cá nhân ông Minh đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn, người có công… tại Đồng Nai, Bình Phước và khu vực quận Gò Vấp cũ… Ông Minh luôn tâm niệm, một doanh nghiệp mạnh không chỉ đo bằng quy mô tài sản, mà còn phải đo bằng giá trị nâng đỡ những người yếu thế trong xã hội. Sự sẻ chia ấy diễn ra nhẹ nhàng, không kèn không trống, như chính con người hiền từ của ông.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu học viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ông luôn đau đáu với bài toán phát triển năng lực cho người trẻ. Tại các diễn đàn lớn như Hội thảo “Xu hướng tuyển dụng và phát triển kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh mới”, vị thuyền trưởng của Nhất Nguyên thẳng thắn chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về kỷ luật, sự tự chủ và khả năng quản lý thay đổi, những chiếc mỏ neo giúp nhân sự trẻ đứng vững trước làn sóng biến động của thị trường.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu học viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ông luôn đau đáu với bài toán phát triển năng lực cho người trẻ.

Ở góc độ giáo dục, cái bắt tay chiến lược giữa quỹ học bổng của ông với ban truyền thông HUTECH đã nâng đỡ cho biết bao học viên, sinh viên nghèo vượt khó. Gần đây nhất, vào năm 2025, tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Mở TP.HCM và 33 năm thành lập Khoa Xây dựng, Nhất Nguyên đã đồng hành cùng các mạnh thường quân trao tặng 35 suất học bổng cho những sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, viết tiếp định hướng về sự tử tế của doanh nghiệp.

Sự nhạy cảm với thời cuộc của vị doanh nhân hiền từ này còn tiếp tục mở rộng sang một chương mới đầy táo bạo: nghiên cứu và phát triển nguồn năng lượng tái tạo thông qua sản xuất điện mặt trời. Bằng cách giảm thiểu dấu chân carbon trong từng hoạt động, Nhất Nguyên đang cùng các đối tác hạ tầng giao thông viết tiếp câu chuyện trách nhiệm với thế hệ tương lai bằng những chỉ số sinh thái đích thực, kiến tạo nên một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ và nhân văn.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 lại về, giữa những ồn ào của cờ hoa và những bài diễn văn chúc tụng rực rỡ, câu chuyện về hành trình gieo mầm xanh của Nhất Nguyên và ông Hồ Văn Minh tựa như một nốt trầm sâu lắng, lay động những khoảng lặng tinh tế nhất trong tâm hồn người đọc. Bài báo này, tôi viết không phải để ca ngợi một biểu tượng giàu sang, mà để tôn vinh một lối sống doanh nhân biết cúi xuống vì cộng đồng và ngước lên vì một tương lai bền vững. Bởi suy cho cùng, những công trình bằng vàng rồi cũng sẽ phủ bụi thời gian, chỉ có những mầm xanh được gieo từ lòng tử tế là sẽ còn mãi xanh tươi, chở che cho biết bao thế hệ mai sau tìm về bến đỗ bình yên.

Một suất học bổng, xét cho cùng, không phải là một công trình. Nó không có móng, không có cột, không có mặt bằng tổng thể. Nhưng với một người làm nghề xây dựng, đó lại có thể là một cách rất đẹp để tiếp tục “xây”. Xây một con người. Xây một cơ hội. Và rộng hơn, xây dựng tương lai của chính ngành nghề mà mình đã dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi.