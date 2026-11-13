Tiếng Then nguồn cội giữa dòng chảy đương đại

Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) từ lâu đã trở thành biểu tượng của du lịch khám phá và trải nghiệm văn hóa vùng cao Việt Nam. Được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, nơi đây không chỉ mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của những khối đá vôi có tuổi đời hàng trăm triệu năm, mà còn bởi những giá trị cảnh quan, văn hóa và bản sắc riêng có.