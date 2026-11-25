'Tiếng ru cội nguồn' – Giai điệu quê hương sâu lắng tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Tiếng ru cội nguồn” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” đưa khán giả trở về với những âm hưởng dân gian ngọt ngào, tha thiết, gợi nhớ lời ru của mẹ và tình yêu quê hương, đất nước. Qua những giai điệu giàu cảm xúc, tiết mục tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, khơi dậy sự gắn kết với cội nguồn và ý thức gìn giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tieng-ru-coi-nguon-giai-dieu-que-huong-sau-lang-tai-muon-sac-viet-nam-1767631.html