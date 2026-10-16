Tiếng ồn trong khu dân cư - Chuyện nhỏ nhưng có thể gây nhiều hệ lụy

Cán bộ Công an xã Hoằng Hóa gặp gỡ, nắm tình hình tại hộ dân.

Khi lời nhắc trở thành xung đột

Một vụ việc được Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin hồi tháng 8/2026 cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi bức xúc vì tiếng nhạc lớn dẫn đến hành vi bạo lực giữa những người hàng xóm.

Theo thông tin điều tra, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/5/2026, Trần Thanh Nam, sinh năm 1974, trú tại xã Hoằng Hóa, đi làm về thì nghe tiếng nhạc lớn từ nhà anh Lê Hồng Phương ở cạnh bên. Nam đến gần cửa sổ yêu cầu giảm âm lượng nhưng anh Phương không nghe thấy. Bực tức, Nam trở về lấy tuốc nơ vít rồi trèo tường sang nhà hàng xóm. Tại phòng khách, Nam tiếp tục yêu cầu mở nhỏ nhạc nhưng không được đáp ứng bèn rút tuốc nơ vít đe dọa. Trong quá trình giằng co, Nam đâm vào vùng cổ anh Phương, gây tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nam về tội giết người.

Trước đó, Thanh Hóa từng ghi nhận những vụ xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn về tiếng ồn. Theo thông tin Công an tỉnh công bố, tối 19/10/2022, tại bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (cũ), một người sang nhắc hàng xóm hát karaoke muộn, mở nhạc lớn. Hai bên lời qua tiếng lại rồi đánh nhau, khiến cả hai đều bị thương. Ngày 10/12 cùng năm, tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân (cũ), mâu thuẫn giữa nhóm hát loa kéo và người hàng xóm nhắc nhở cũng dẫn đến hành vi dùng dao, điếu cày tác động lẫn nhau gây thương tích.

Từ những vụ việc ấy, yêu cầu phòng ngừa đặt ra với cả người sử dụng âm thanh và người đến góp ý. Một cuộc vui trong gia đình có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ xung quanh. Khi tiếng nhạc kéo dài, lời nhắc bị bỏ qua hoặc đáp lại bằng thái độ thách thức, bức xúc dễ tăng lên. Giảm âm lượng, tiếp nhận góp ý và bình tĩnh trao đổi là những việc cần làm trước khi mâu thuẫn trở nên căng thẳng.

Chủ động ngăn mâu thuẫn từ cơ sở

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/10/2026, tổ tuần tra thôn Đạo Sơn (xã Hoằng Hóa) phát hiện quán “Tâm Nướng” mở nhạc với âm lượng lớn, nhiều khách đứng nhảy múa tại bàn, gây tiếng ồn vào giờ nghỉ của các hộ xung quanh. Tổ công tác yêu cầu cơ sở dừng mở loa với âm lượng lớn, giữ gìn trật tự, đồng thời lập biên bản sự việc. Ngày 7/10, Công an xã ra quyết định phạt tiền anh Vũ Xuân Hà, sinh năm 1994, trú tại xã Hoằng Tiến, người quản lý quán tại thời điểm kiểm tra, về hành vi gây mất trật tự công cộng ở nơi khu dân cư.

Ngoài tiếng nhạc từ hàng quán, Công an xã ghi nhận tình trạng cơ sở gia công gỗ sử dụng máy CNC gây tiếng ồn, rung và phát tán bụi gỗ, ảnh hưởng đến các hộ liền kề. Đơn vị đề xuất rà soát, lập danh sách cơ sở, nắm thông tin chủ cơ sở, quy mô và vị trí hoạt động; phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết phản ánh về tiếng ồn, bụi gỗ, chất thải. Các biện pháp khắc phục được đề xuất gồm cách âm, bố trí máy móc, nguyên liệu, phế liệu hợp lý, bảo đảm lối thoát nạn và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với việc chấn chỉnh các nguồn gây ảnh hưởng, Công an xã Hoằng Hóa chú trọng nắm bắt những bất đồng trong đời sống để phòng ngừa nguy cơ phát sinh bạo lực.

Từ vụ việc ở xã Hoằng Hóa, Công an tỉnh khuyến cáo người dân bình tĩnh trao đổi, tìm sự hỗ trợ của thôn, tổ dân phố, chính quyền hoặc công an khi không tự tháo gỡ được vướng mắc; tuyệt đối không mang hung khí đến gặp người đang có mâu thuẫn hoặc dùng bạo lực để giải quyết bức xúc.

Giữ bình yên trong khu dân cư bắt đầu từ việc mỗi người biết điều chỉnh cuộc vui của mình và tôn trọng một lời góp ý. Cùng với trách nhiệm ấy là sự chủ động của lực lượng cơ sở trong tuyên truyền, nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý. Những bức xúc được tháo gỡ kịp thời sẽ giúp người dân giữ được cả sự yên tĩnh lẫn tình nghĩa giữa những mái nhà liền kề.