Tiếng nói từ cơ sở: Thu đảng phí qua tài khoản cần phù hợp với thực tiễn

Ông Nguyễn Đức Lâm.

Bên cạnh những đảng viên đang công tác, có khả năng sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và dịch vụ ngân hàng số, còn lại đa số là đảng viên đã nghỉ hưu, làm nông nghiệp hoặc sinh sống tại địa bàn còn gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch điện tử. Đây là thực tế cần được tính đến khi đổi mới phương thức thu đảng phí, tránh áp dụng máy móc một quy trình cho mọi đối tượng.

Ông Nguyễn Đức Lâm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tiền Môn, phường Bắc Giang cho biết: Chi bộ tổ dân phố Tiền Môn hiện có 162 đảng viên, trong đó khoảng 60% đảng viên từ 70 tuổi trở lên. Khi triển khai thu đảng phí qua tài khoản, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nhiều đảng viên không có điện thoại thông minh, không có tài khoản ngân hàng; một số người có thiết bị nhưng chưa biết cài đặt, đăng nhập và thực hiện các thao tác trên ứng dụng.

Với người cao tuổi, việc ghi nhớ quy trình gồm nhiều bước không đơn giản, có đồng chí thao tác chậm, bấm nhầm, nhập sai thông tin, phải thực hiện lại nhiều lần. Đặc biệt, đảng phí chỉ nộp mỗi tháng một lần nên những người ít sử dụng công nghệ càng khó nhớ các bước thực hiện. Khó khăn còn ở chỗ, đảng viên chi bộ thôn, tổ dân phố không phải tháng nào cũng tham gia sinh hoạt đầy đủ do tuổi cao, sức khỏe hoặc hoàn cảnh cá nhân. Khi vắng mặt, việc nộp đảng phí qua ứng dụng càng trở nên bất tiện. Nếu nhờ người thân hoặc bí thư chi bộ thao tác, nộp hộ thì không thể duy trì lâu dài, bởi trách nhiệm đóng đảng phí trước hết thuộc về mỗi đảng viên. Bí thư chi bộ cũng không thể thường xuyên làm thay hàng chục, hàng trăm người, vừa tăng áp lực công việc, vừa dễ phát sinh sai sót trong quản lý, đối chiếu.

Thực tế, trong tháng 10 vừa qua, Chi bộ tổ dân phố Tiền Môn có tới 98/162 đảng viên không thực hiện được việc nộp đảng phí qua tài khoản, phải chuyển sang nộp tiền mặt về phường. Con số này phản ánh rõ khoảng cách giữa yêu cầu số hóa và điều kiện thực tế tại một chi bộ có đông đảng viên. Nếu không có phương án phù hợp, việc đổi mới phương thức thu có thể tạo thêm áp lực, thậm chí khiến đảng viên lúng túng khi thực hiện một nhiệm vụ vốn đã được duy trì nền nếp nhiều năm.

Theo ông Lâm, cần phân loại đối tượng, loại hình chi bộ để áp dụng phương thức thu phù hợp. Với chi bộ cơ quan, đơn vị có đông đảng viên trẻ, thành thạo công nghệ thì thực hiện nộp qua ứng dụng và tài khoản ngân hàng. Đối với chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên cao tuổi, cần tiếp tục duy trì hình thức thu trực tiếp bằng tiền mặt đối với những người không đủ điều kiện giao dịch trực tuyến; đồng thời nghiên cứu cho phép thu theo quý thay vì hằng tháng nếu phù hợp quy định. Cùng với đó, cần đơn giản hóa quy trình trên ứng dụng, giảm các bước thao tác, có hướng dẫn trực quan và tổ chức hỗ trợ để đảng viên có thể tự thực hiện khi đủ điều kiện.

Quy định số 01-QĐ/TW ngày 3/2/2026 của Bộ Chính trị xác định đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng. Vì vậy, đổi mới phương thức thu cần hướng đến mục tiêu giúp đảng viên thực hiện thuận lợi, đầy đủ nghĩa vụ của mình và phải phù hợp với con người và điều kiện thực tiễn.