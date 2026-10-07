Tiếng nói từ cơ sở: Tạo gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phát triển toàn diện

Thôn Thanh Lâm được sáp nhập từ thôn Thanh Lâm và thôn Tân Định (cũ). Sau sáp nhập, quy mô dân cư lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đặt ra yêu cầu mới trong công tác tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Vũ Văn Bình, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Vân.

Hai thôn trước đây có nhiều điểm tương đồng như cùng là địa bàn sản xuất nông nghiệp, người dân gắn bó với quê hương, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau sáp nhập cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm về điều kiện kinh tế, các thiết chế văn hóa... Vì vậy, để tạo sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư mới, cần có những cách làm phù hợp, tránh tâm lý phân biệt giữa các khu dân cư trước sáp nhập.

Theo tôi, muốn xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc thì trước hết phải làm tốt công tác tập hợp Nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Chúng tôi chọn Hội Cựu chiến binh làm lực lượng nòng cốt thí điểm vì đây là tổ chức đông hội viên (51 người ở Thanh Lâm, 64 người ở Tân Định), lại giàu uy tín và trách nhiệm. Sau khi triển khai hiệu quả ở Hội Cựu chiến binh, chúng tôi tiếp tục nhân rộng sang các đoàn thể khác. Sự đi đầu của Hội Cựu chiến binh đã tạo đồng thuận, gỡ bỏ khoảng cách giữa các khu dân cư cũ.

Từ thực tế, để công tác mặt trận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở ngày càng hiệu quả, tôi mong các ban, ngành cấp trên ban hành hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất; quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị và bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ thôn, mặt trận và các đoàn thể. Cán bộ cơ sở là những người trực tiếp gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Khi được tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện và kỹ năng hoạt động, sẽ có thêm điều kiện để tổ chức các hoạt động thiết thực, tập hợp Nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng, từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương.