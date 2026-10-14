Tiếng nói từ cơ sở: Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ ở bản

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, số hộ dân tăng, đặc điểm và điều kiện sinh hoạt của người dân cũng đa dạng. Vì vậy, công việc của cán bộ không chỉ tăng về khối lượng mà còn đòi hỏi cách tuyên truyền, vận động phải phù hợp với từng nhóm dân cư.

Đồng chí Lương Thị Huệ, Bí thư Chi bộ bản Trại Sông, xã Xuân Lương.

Ở cơ sở, nhiều nhiệm vụ cần sự trực tiếp tham gia của cán bộ, từ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách; phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng. Hiện nay, cán bộ còn phải hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các nền tảng số và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Mỗi nhiệm vụ có yêu cầu riêng, trong khi điều kiện, trình độ và kinh nghiệm của cán bộ lại không đồng đều.

Từ thực tế đó, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thiết thực cho đội ngũ cán bộ ở bản. Nội dung tập trung vào những việc cán bộ thường xuyên gặp trong quá trình công tác như: Kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tiếp nhận, phản ánh kiến nghị; hòa giải mâu thuẫn ở khu dân cư và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Với những bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cần hướng dẫn phương pháp tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sống của bà con, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu và tích cực tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương.

Tôi cũng mong muốn được tăng cường hướng dẫn về kỹ năng số, nhất là cách sử dụng các nền tảng trực tuyến, khai thác thông tin chính thống và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công. Việc bồi dưỡng nên gắn với các tình huống thực tế, dành thời gian để cán bộ trao đổi những khó khăn đang gặp phải và chia sẻ cách làm hiệu quả.

Bên cạnh nội dung đào tạo, việc tổ chức các lớp cũng cần linh hoạt về thời gian, tạo điều kiện để cán bộ tham gia đông đủ mà không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cần bắt đầu từ chính những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của từng địa bàn. Khi được trang bị đúng kiến thức, kỹ năng và có điều kiện phát huy năng lực, cán bộ thôn, bản sẽ chủ động hơn trong công việc, phục vụ Nhân dân được tốt hơn.