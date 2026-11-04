Tiếng nói từ cơ sở: Phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy chi bộ

Đồng chí Trần Văn Thuận.

Đồng chí Trần Văn Thuận, Bí thư Chi bộ cho biết, nhờ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ dân phố Hùng Thắng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu phường trong nhiều phong trào. Nổi bật là kết quả thu phí vệ sinh môi trường đạt 100%; vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nhà, tổ chức duy trì nền nếp, hiệu quả ngày Chủ nhật xanh hằng tháng… Nhờ vậy, đường giao thông trong tổ luôn phong quang, sạch sẽ. Ngoài ra, chi bộ lãnh đạo tổ dân phố tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người dân, các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi… qua đó tạo được sự gắn kết.

Theo đồng chí Bí thư Chi bộ, có được kết quả đó, kinh nghiệm của chi bộ là phát huy vai trò hạt nhân của các đồng chí trong chi ủy. Theo đó, 5 đồng chí trong chi ủy được phân công phụ trách địa bàn bám sát và chịu trách nhiệm toàn diện từ công tác tuyên truyền, vận động cho tới triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Căn cứ việc nắm tình hình, hằng tháng chi ủy họp, nghe báo cáo thực tế và thống nhất lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm toàn diện, bàn được những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Trong nhiệm vụ phát triển đảng viên, khi phát hiện được nhân tố tích cực, đồng chí chi ủy viên phụ trách địa bàn có nhân tố đó sẽ trực tiếp tham gia bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện để giới thiệu quần chúng đó cho chi bộ.

Cùng với phát huy vai trò hạt nhân, Chi ủy chi bộ tổ dân phố Hùng Thắng còn thường xuyên quan tâm công tác tự bồi dưỡng, tự học tập. Theo đó, 100% đồng chí trong chi ủy được yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu các nghị quyết, văn bản của cấp trên ngay khi mới ban hành để khi triển khai thực hiện có sự chủ động. Tổ chức tập huấn công nghệ số trong nội bộ cấp ủy giữa người thông thạo đối với người mới sử dụng nhằm bảo đảm triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử hiệu quả.

Từ thực tiễn ở chi bộ, đồng chí Thuận đề xuất cấp ủy cấp trên quan tâm tăng cường tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cho chi ủy viên các chi bộ trực thuộc. Chú trọng hoạt động bồi dưỡng theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ này. Thông qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của cấp ủy chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.