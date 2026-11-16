Tiếng nói từ cơ sở: Lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú cần thêm giải pháp liên thông, thuận tiện

Đây là bước tiến cần thiết trong cải cách thủ tục hành chính của Đảng, góp phần giảm giấy tờ, thời gian đi lại, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đảng viên. Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ số thực sự thuận tiện, theo nhiều đồng chí bí thư chi bộ cần tiếp tục rà soát quy trình lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú phục vụ công tác cán bộ cuối năm, nhất là khâu phối hợp và chuyển tiếp hồ sơ giữa các tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phú Mỹ, phường Bắc Giang ghi nhận xét, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên trong giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Theo hướng dẫn, quy trình được thực hiện qua nhiều khâu, từ lập danh sách, phê duyệt, chuyển hồ sơ đến tổ chức nhận xét, xác nhận và gửi kết quả về nơi công tác. Mỗi khâu có chủ thể và chức năng riêng, song việc hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều đầu mối cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ. Điểm cần quan tâm là khi thông tin về đảng viên chưa được cập nhật đầy đủ, dữ liệu giữa tổ chức đảng nơi công tác và nơi cư trú chưa đồng bộ, cán bộ phải rà soát, bổ sung, đối chiếu trước khi hoàn tất hồ sơ. Việc chuyển tiếp giữa các khâu nếu chưa thông suốt có thể phát sinh thêm thao tác, kéo dài thời gian xử lý, tạo áp lực cho cán bộ cơ sở, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng công việc tăng cao.

Điều đảng viên và cán bộ cấp ủy cơ sở mong muốn không chỉ là thực hiện thủ tục trực tuyến mà quan trọng hơn là một quy trình thực sự thuận tiện. Thông tin đảng viên cần được chia sẻ giữa tổ chức đảng nơi công tác và nơi cư trú; hồ sơ sau khi lập được chuyển đến đúng đầu mối, có thể theo dõi tiến độ và tiếp nhận kết quả trên cùng hệ thống, hạn chế việc nhập lại dữ liệu hoặc phải xử lý qua nhiều công đoạn.

Cơ quan tham mưu xem xét nghiên cứu đơn giản hóa những bước trung gian không cần thiết; quy định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng đầu mối và có thông báo kịp thời khi hồ sơ cần bổ sung hoặc chậm tiến độ. Những thông tin đã được cập nhật trên hệ thống cần được khai thác, sử dụng thống nhất, tránh yêu cầu kê khai nhiều lần.

Cải cách thủ tục hành chính của Đảng không chỉ là đưa quy trình lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới cách thức thực hiện theo hướng dễ thao tác, ngắn gọn, minh bạch, hiệu quả. Khi dữ liệu được kết nối, các khâu phối hợp thông suốt, việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú phục vụ công tác cán bộ cuối năm sẽ thuận lợi hơn, giảm áp lực cho cơ sở, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính khách quan của hồ sơ.