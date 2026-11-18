Đồng chí Phan Đình Giang.

Chi bộ có 179 đảng viên. Địa bàn rộng, dân số đông, tập quán sinh hoạt khác nhau đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn địa bàn, Chi bộ lựa chọn nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm nội dung sinh hoạt chuyên đề. Các đảng viên trao đổi, phân tích thuận lợi, khó khăn trong xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng; đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện dân cư sau sáp nhập. Qua thảo luận, Chi bộ thống nhất nhiệm vụ, cách triển khai, làm cơ sở lãnh đạo tổ dân phố phối hợp với Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện.

Năm 2026, có hơn 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thư viện tổ dân phố có 42 loại báo, tạp chí và 13.471 cuốn sách. Các câu lạc bộ quan họ, thơ, dưỡng sinh, dân vũ, thể thao hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết người dân. Kết quả đó cho thấy việc lựa chọn chuyên đề sát thực tế giúp chi bộ tập trung lãnh đạo, huy động sự tham gia của đảng viên và Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Đình Giang đề xuất, các chi bộ cần chú trọng lựa chọn nội dung từ những vấn đề người dân quan tâm, những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo. Trước sinh hoạt, chi ủy cần nắm tình hình, xác định nội dung trọng tâm, chuẩn bị thông tin để đảng viên có căn cứ trao đổi. Trong sinh hoạt, người chủ trì phải gợi mở vấn đề, phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên nêu chính kiến, bàn giải pháp và thống nhất cách làm.

Sau sinh hoạt, cần cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; kiểm tra, đánh giá kết quả, tháo gỡ vướng mắc. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát địa bàn, kiên trì vận động người dân thực hiện.

Đồng chí kiến nghị cấp ủy cấp trên tăng cường hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với chi bộ đông đảng viên, địa bàn sau sáp nhập. Việc đánh giá chất lượng cần gắn với kết quả thực hiện nội dung đã thống nhất, chuyển biến ở khu dân cư, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.