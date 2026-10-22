Tiếng nổ lớn phát ra khi bóng bay khí rơi xuống nhà máy nhiệt điện tạo ra tia lửa

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trên vào lúc hơn 19h (giờ địa phương) tối 19/10 vừa qua tại nhà máy nhiệt điện Aksa Tashkent ở huyện Kibray thuộc vùng Tashkent, Uzbekistan.

Theo đó, một quả bóng bay khí đã rơi trúng thiết bị phân phối điện ngoài trời và làm hư hỏng máy biến áp T-5 của nhà máy nhiệt điện Aksa Tashkent. Sự va chạm này đã kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động của trạm, khiến công suất của nhà máy sụt giảm đột ngột từ 460 MW xuống còn 185 MW.

Vụ va chạm từ vật thể rơi xuống đã tạo ra một tia lửa điện lớn rồi phát nổ. Sự cố khiến 4 quận đông dân cư nhất của thủ đô Tashkent (bao gồm Yunusabad, Almazar, Mirzo-Ulugbek và Shaykhantakhur) bị mất điện đột ngột.

Bộ Năng lượng Uzbekistan và các kỹ sư điện lực đã ngay lập tức chuyển hướng nguồn cung sang các nguồn điện dự phòng. Toàn bộ dòng điện cấp cho người tiêu dùng được khôi phục hoàn toàn sau đó khoảng hơn 30 phút kể từ sự cố xảy ra.

Sau vụ việc hy hữu này, Bộ Năng lượng Uzbekistan đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt, kêu gọi người dân không được thả bóng bay gần các nhà máy điện, trạm biến áp và các công trình điện lưới khác để tránh nguy cơ làm hư hỏng hạ tầng năng lượng quốc gia.