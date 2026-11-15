Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026: Chắp cánh những ước mơ âm nhạc

Các thí sinh xuất sắc giành giải Quán quân và Á quân của cuộc thi

Khi tài năng trẻ được trao cơ hội thể hiện

26 thí sinh bước vào Vòng Chung khảo, 13 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại Chung kết toàn quốc. Ba Quán quân được vinh danh ở ba bảng thi, khép lại một mùa giải giàu cảm xúc, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các tài năng âm nhạc trẻ.

Qua những phần trình diễn và đánh giá chuyên môn, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 13 gương mặt nổi bật nhất bước vào vòng tranh tài cuối cùng. Kết quả chung cuộc đã gọi tên ba Quán quân thuộc ba bảng Nhi đồng, Thiếu niên và Đoàn viên, ghi nhận những giọng ca có năng lực, cá tính nghệ thuật và triển vọng phát triển.

Một cuộc thi âm nhạc dành cho thanh thiếu niên có thể được đánh giá qua những danh hiệu được trao, chất lượng các tiết mục hay sức hấp dẫn của sân khấu.

Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa hơn của một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ chính là khả năng tạo dựng môi trường để năng khiếu được nhận diện, đam mê được khích lệ và những ước mơ có cơ hội phát triển thành năng lực thực chất.

Vòng Chung khảo và Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 mang ý nghĩa của một cuộc hội tụ tài năng, nơi các thí sinh có cơ hội thể hiện kết quả rèn luyện, bản lĩnh biểu diễn và dấu ấn âm nhạc của mình trước hội đồng chuyên môn.

Các thí sinh tham gia Vòng Chung khảo đại diện cho nhiều sắc thái, độ tuổi và khả năng nghệ thuật khác nhau. Việc lựa chọn những gương mặt vào Chung kết đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thể hiện.

Ở giai đoạn quyết định, giọng hát cần có độ ổn định, khả năng xử lý tác phẩm, sự nhạy cảm trong biểu đạt và bản lĩnh làm chủ sân khấu. Một tiết mục có sức thuyết phục phải tạo được sự kết nối giữa kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc và tư duy nghệ thuật.

Đây cũng là điểm có ý nghĩa đối với những cuộc thi âm nhạc dành cho thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi nhỏ, năng khiếu có thể bộc lộ qua chất giọng tự nhiên, khả năng cảm thụ và sự hồn nhiên khi biểu diễn.

Với nhóm thiếu niên, yêu cầu về kỹ thuật, phong cách và khả năng định hình cá tính âm nhạc đã rõ nét hơn. Trong khi đó, các thí sinh thuộc bảng Đoàn viên cần thể hiện sự trưởng thành, khả năng kiểm soát giọng hát và định hướng nghệ thuật của bản thân.

Ba bảng thi với ba nhóm tuổi khác nhau tạo nên một cấu trúc chuyên môn có tính phân tầng, giúp việc đánh giá năng lực phù hợp hơn với quá trình phát triển của mỗi thí sinh. Thành tích của các em vì thế cần được nhìn nhận trong mối tương quan với độ tuổi, khả năng biểu đạt và tiềm năng tiến xa trên con đường âm nhạc.

Cuộc thi ghi nhận những giọng ca có năng lực, cá tính nghệ thuật và triển vọng phát triển

Chất lượng chuyên môn tạo nên sức nặng của cuộc thi

Một sân chơi nghệ thuật muốn tạo dựng uy tín cần có hệ thống đánh giá chuyên môn rõ ràng, đội ngũ giám khảo có năng lực và sự công tâm trong lựa chọn kết quả.

Tại Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026, Hội đồng Giám khảo quy tụ những nghệ sĩ, giảng viên, nhà báo và người hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn.

NSND Thanh Ngoan đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Giám khảo, cùng các thành viên có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp, trong đó có nhà báo Bùi Việt Cường, CEO Châu Loan và các giảng viên, chuyên gia âm nhạc.

Các tiêu chí đánh giá được đặt trên nhiều phương diện, bao gồm năng lực thanh nhạc, kỹ thuật xử lý ca khúc, khả năng cảm thụ âm nhạc, phong cách biểu diễn, cá tính nghệ thuật, bản lĩnh sân khấu và tiềm năng phát triển.

Với đặc thù cuộc thi có nhiều nhóm tuổi, việc đánh giá cũng cần tính đến khả năng thể hiện tương ứng với từng giai đoạn trưởng thành.

Đại diện Ban Tổ chức đánh giá chất lượng thí sinh năm nay khá tốt, có sự đồng đều ở nhiều nhóm tuổi và xuất hiện những gương mặt thực sự nổi bật.

Nhiều thí sinh sở hữu chất giọng có màu sắc riêng, khả năng xử lý ca khúc tốt, biết kiểm soát cảm xúc và thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Một số tiết mục được đầu tư nghiêm túc, thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật thanh nhạc, tư duy lựa chọn tác phẩm và phong cách biểu diễn.

Nhận xét này cho thấy cuộc thi đã tạo được điều kiện để các thí sinh bộc lộ những năng lực khác nhau. Với nghệ thuật ca hát, chất giọng tốt là lợi thế ban đầu, nhưng để tạo dựng dấu ấn, người biểu diễn cần có khả năng hiểu tác phẩm, lựa chọn cách thể hiện phù hợp và truyền tải được tinh thần âm nhạc đến người nghe.

Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, những yêu cầu ấy càng cần được đặt trong mối quan hệ với quá trình giáo dục và bồi dưỡng. Không nên áp đặt các tiêu chuẩn nghề nghiệp của nghệ sĩ trưởng thành lên những giọng ca đang phát triển, nhưng cũng cần có sự nghiêm túc trong đánh giá để các em nhận diện được điểm mạnh, hạn chế và hướng hoàn thiện.

Bởi vậy, chất lượng của một cuộc thi dành cho người trẻ cần được đo bằng cả kết quả trước mắt lẫn những chuyển biến về nhận thức nghệ thuật, kỹ năng biểu diễn và sự tự tin mà thí sinh có được sau khi tham gia.

Cuộc thi định hướng khuyến khích thí sinh tiếp cận nhiều dòng nhạc

Âm nhạc truyền thống trong cảm nhận của thế hệ trẻ

Một phương diện giàu ý nghĩa của cuộc thi là định hướng khuyến khích thí sinh tiếp cận nhiều dòng nhạc, trong đó có những ca khúc về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tình cảm gia đình và các tác phẩm mang âm hưởng dân gian.

Sự hiện diện của các làn điệu Quan họ, điệu lý, lời ru cùng những ca khúc trẻ trung, hiện đại tạo nên không gian âm nhạc đa dạng. Với các thí sinh trẻ, việc lựa chọn và thể hiện những tác phẩm mang chất liệu văn hóa truyền thống đòi hỏi khả năng cảm thụ nhất định.

Các em cần hiểu được sắc thái, tinh thần của tác phẩm, đồng thời tìm được phương thức biểu đạt phù hợp với giọng hát và cá tính của mình.

Đây là một hướng tiếp cận đáng được khuyến khích. Trong đời sống âm nhạc hiện nay, thế hệ trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các xu hướng quốc tế, những dòng nhạc mới và phương thức thưởng thức hiện đại.

Tuy nhiên, sự phát triển của thị hiếu âm nhạc cũng đặt ra yêu cầu về khả năng nhận diện, tiếp nhận và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc.

Khi một ca khúc dân ca được người trẻ lựa chọn, tập luyện và trình diễn bằng sự rung cảm chân thành, tác phẩm có thêm một đời sống mới trong không gian nghệ thuật đương đại. Giá trị truyền thống được tiếp nhận qua trải nghiệm cá nhân, thay vì chỉ tồn tại như một nội dung được giới thiệu hay học thuộc.

Ở góc độ này, một cuộc thi ca hát dành cho thanh thiếu niên có thể đóng góp thiết thực vào giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc. Sân khấu trở thành môi trường để các em khám phá khả năng biểu đạt, hiểu hơn về âm nhạc Việt Nam và hình thành sự trân trọng đối với những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ.

3 Quán quân của 3 bảng thi ở mùa giải 2026

Quán quân Bảng Nhi đồng: thí sinh Hoàng Bảo Như (Hưng Yên) Quán quân Bảng Thiếu niên: thí sinh Thái Ngô Thế Đan (Nghệ An) Quán quân Bảng Đoàn viên: thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà (TP.HCM)

Ba dấu ấn của một mùa giải

Kết quả Chung kết toàn quốc năm 2026 đã xác định ba Quán quân ở ba bảng thi. Hoàng Bảo Như đến từ Hưng Yên giành ngôi vị cao nhất bảng Nhi đồng; Thái Ngô Thế Đan đến từ Nghệ An trở thành Quán quân bảng Thiếu niên; Nguyễn Thị Hương Trà giành Quán quân bảng Đoàn viên đến từ TP.HCM.

Ba danh hiệu đại diện cho ba nhóm tuổi, ba chặng đường trưởng thành và những dấu ấn riêng trong hành trình theo đuổi âm nhạc.

Đằng sau những danh hiệu là sự ghi nhận đối với nỗ lực của từng thí sinh. Một cuộc thi có thể khép lại bằng lễ trao giải, nhưng quá trình học hỏi, rèn luyện và trưởng thành của người tham gia vẫn tiếp tục. Với những giọng ca có triển vọng, giải thưởng có thể mở ra thêm cơ hội giao lưu, biểu diễn, học tập và phát triển chuyên môn.

Đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh mong muốn xây dựng Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc trở thành sân chơi âm nhạc có ý nghĩa lâu dài đối với thế hệ trẻ. Mục tiêu của chương trình là góp phần khơi dậy tình yêu âm nhạc, nuôi dưỡng năng khiếu, khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam bằng chính tiếng hát của mình.

Những thí sinh có năng lực cần được tạo điều kiện tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng thanh nhạc

Cơ hội phát triển tài năng trẻ

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức sản xuất, với sự đồng hành của Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” thuộc Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Việc tổ chức chương trình theo mô hình truyền hình thực tế, ghi hình tại các khu vực trên cả nước và dự kiến phát sóng trên các nền tảng số, kênh truyền thông của chương trình mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Các phần trình diễn, hình ảnh và trải nghiệm của thí sinh có cơ hội được lan tỏa rộng hơn, góp phần đưa hoạt động phát hiện tài năng âm nhạc đến gần với gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tuy nhiên, giá trị lâu dài của một sân chơi nghệ thuật cần được tiếp nối bằng những hoạt động cụ thể sau cuộc thi. Những thí sinh có năng lực cần được tạo điều kiện tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng thanh nhạc.

Với những em còn nhỏ tuổi, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các chuyên gia âm nhạc có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp các em phát triển năng khiếu đúng hướng, bảo đảm sự hài hòa giữa học tập, đời sống và đam mê nghệ thuật.

Ở bình diện rộng hơn, phát triển tài năng âm nhạc trẻ là một phần của quá trình xây dựng nguồn nhân lực cho đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Một nền âm nhạc có sức sống cần những nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường đào tạo nghiêm túc, có năng lực chuyên môn, bản lĩnh sáng tạo và ý thức về trách nhiệm văn hóa. Những sân chơi dành cho thanh thiếu niên có thể đóng góp vào quá trình đó bằng việc phát hiện những hạt giống nghệ thuật ngay từ sớm.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 khép lại với những danh hiệu được trao và niềm vui của các thí sinh đoạt giải. Nhưng giá trị đáng được kỳ vọng hơn cả là những hạt mầm đam mê đã được gieo, những năng lực nghệ thuật được nhận diện và những người trẻ có thêm niềm tin để theo đuổi con đường mình lựa chọn.

26 thí sinh Vòng Chung khảo