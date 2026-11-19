Tiếng hát Hà Nội thu hút nhiều thí sinh trẻ tuổi
Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 không chỉ là sân chơi dành cho những giọng ca đã có kinh nghiệm mà còn thu hút đông đảo các thí sinh trẻ tuổi tham gia. Với niềm đam mê âm nhạc, sự tự tin và tinh thần dám thử sức, nhiều gương mặt trẻ đã mang đến cuộc thi những màu sắc mới mẻ, phong cách biểu diễn đa dạng cùng khát vọng khẳng định bản thân. Sự góp mặt của thế hệ trẻ không chỉ góp phần tạo nên sức sống cho cuộc thi mà còn cho thấy sức hút của Tiếng hát Hà Nội đối với những tài năng âm nhạc đang trên hành trình trưởng thành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-thu-hut-nhieu-thi-sinh-tre-tuoi-246261119152455563.htm