Tiếng hát Hà Nội: Sân chơi âm nhạc không biên giới
Tính đến ngày 16/11, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội đã ghi nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký dự thi. Bên cạnh các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, cuộc thi năm nay còn thu hút sự tham gia của các thí sinh nước ngoài. Sự góp mặt của những giọng ca quốc tế không chỉ mang đến màu sắc nghệ thuật đa dạng mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối văn hóa giữa các quốc gia thông qua âm nhạc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-san-choi-am-nhac-khong-bien-gioi-246261116171114904.htm