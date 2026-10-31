'Tiếng hát Hà Nội' Đặng Ngọc Anh: Hát về Hà Nội bằng cảm xúc của người trẻ

Nữ ca sĩ từng giành giải Nhất phong cách thính phòng “Tiếng hát Hà Nội 2024” chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) về dấu mốc sau cuộc thi và hành trình theo đuổi con đường âm nhạc phía trước.

- Cảm xúc của Ngọc Anh thế nào khi thực hiện album đầu tay “Gửi mùa thu ở lại” với những ca khúc về Hà Nội?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Chương Mỹ (Hà Nội), nên luôn yêu thương mảnh đất này. Khi thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay, tôi mong muốn gửi gắm tình yêu ấy qua những giai điệu về nơi tôi trưởng thành và bắt đầu hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Album gồm 8 ca khúc, trong đó có những tác phẩm đi cùng năm tháng như “Nhớ về Hà Nội”, “Cảm xúc tháng Mười”, “Hướng về Hà Nội”, “Bài ca Hà Nội”, bên cạnh bài “Hoàn Kiếm” và ca khúc mới “Sau những ngày yêu xa”. Mỗi bài hát mang một sắc thái riêng, thể hiện tình yêu của tôi với Thủ đô qua âm nhạc.

Tên album “Gửi mùa thu ở lại” xuất phát từ những cảm xúc ấy. Với tôi, mùa thu gắn liền với Hà Nội, với ký ức lịch sử. Tôi muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ và thành phố trong những năm tháng đầu tiên làm nghề. Từ “ở lại” cũng không có nghĩa là dừng bước, mà là mang theo những giá trị đẹp để tiếp tục hành trình phía trước. Album cũng đánh dấu bước đi đầu tiên của tôi sau cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2024”.

- Album có nhiều ca khúc gắn với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Ngọc Anh xử lý như thế nào để những giai điệu quen thuộc ấy mang cảm xúc của thế hệ “Gen Z”?

- Tôi không tránh khỏi áp lực khi thể hiện những tác phẩm đã in đậm dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải hát hay hơn hay thay thế các nghệ sĩ đi trước. Tôi muốn kể chuyện Hà Nội bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay.

Theo tôi, sự trẻ trung không nhất thiết nằm ở việc thay đổi hoàn toàn cách hát, mà còn qua cách cảm nhận giai điệu, xử lý câu chữ và tìm thấy sự đồng điệu với tác phẩm. Khi hiểu được điều tác giả gửi gắm, ca sĩ mới có thể truyền tải cảm xúc một cách chân thành.

Trong quá trình thực hiện album, tôi được Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật, cùng sự đồng hành của các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường và Tuấn Anh. Những bản phối được chăm chút giúp các ca khúc có thêm sắc thái mới, đồng thời vẫn giữ được tinh thần và giá trị âm nhạc vốn có.

- MV “Sau những ngày yêu xa” được thực hiện khá công phu. Ngọc Anh có thể chia sẻ điều đặc biệt của MV này?

- Ca khúc “Sau những ngày yêu xa” được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác (lời thơ Hà Quang Minh) dành riêng cho dự án này. Bài hát đòi hỏi cao về kỹ thuật và chiều sâu cảm xúc. Khi thực hiện MV, tôi có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn. Trên sân khấu, tôi tập trung chủ yếu vào giọng hát, còn trước ống kính, cảm xúc phải được thể hiện qua ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và sự tương tác với bạn diễn. Trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn việc kể một câu chuyện âm nhạc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trong MV, ê kíp sử dụng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện Hà Nội xưa, với những hình ảnh như phố cổ, tháp Hòa Phong hay Ga Hà Nội... Tôi thấy thú vị khi âm nhạc thính phòng, vốn đòi hỏi sự chuẩn mực và chiều sâu, được thể hiện trong một hình thức hiện đại.

Theo tôi, dù công nghệ tạo nên không gian thị giác mới, cảm xúc chân thực của nghệ sĩ vẫn là yếu tố cốt lõi. Tôi hy vọng cách làm này có thể đưa khán giả trẻ tiếp cận và tìm thấy sự đồng điệu với dòng nhạc thính phòng.

- Sau thành công từ “Tiếng hát Hà Nội 2024”, Ngọc Anh đã làm gì để tiếp tục khẳng định mình và theo đuổi con đường âm nhạc đã chọn?

- Giải Nhất dòng nhạc thính phòng “Tiếng hát Hà Nội 2024” là dấu mốc quan trọng, giúp tôi có thêm cơ hội đến với khán giả và động lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng tôi luôn nghĩ giải thưởng là điểm khởi đầu. Sau cuộc thi, tôi đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện album và MV. Đây là một dự án khá lớn đối với một ca sĩ trẻ đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Quá trình thực hiện sản phẩm giúp tôi hiểu hơn về nghề, từ sự kiên trì trong phòng thu đến trách nhiệm với từng tác phẩm.

Tôi biết con đường theo đuổi âm nhạc thính phòng có nhiều thử thách, nhưng càng vượt qua khó khăn, tôi càng thấy mình trưởng thành hơn, tiến thêm một bước để đưa âm nhạc của mình đến gần công chúng.

- “Tiếng hát Hà Nội 2026” đang tuyển chọn thí sinh. Từ trải nghiệm của mình, Ngọc Anh muốn nhắn gửi gì tới các giọng ca trẻ tham gia cuộc thi năm nay?

- Tôi mong cuộc thi tiếp tục phát hiện những giọng ca có thực lực, tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Đạt giải là niềm vui, sự khích lệ, nhưng hành trình sau cuộc thi mới là lúc mỗi người chứng minh bản lĩnh, sự nghiêm túc và sức sáng tạo. Tôi hy vọng những giọng ca bước ra từ “Tiếng hát Hà Nội” sẽ tiếp tục đóng góp cho đời sống âm nhạc Thủ đô, mang đến những sản phẩm có giá trị và tạo dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Với tôi, hành trình phía trước vẫn còn dài. Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, tìm kiếm những cách thể hiện mới trong âm nhạc thính phòng. Tôi mong có thể kể thêm nhiều câu chuyện bằng giọng hát, lan tỏa tình yêu Hà Nội và tiếp tục gắn bó với nghề bằng niềm đam mê, sự bền bỉ của mình.

- Trân trọng cảm ơn Đặng Ngọc Anh!