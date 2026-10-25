'Tiếng hát Hà Nội 2026': Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc Thủ đô

Với sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, mở rộng không gian sáng tạo và tăng cường kết nối với công chúng, cuộc thi hướng tới xây dựng nguồn lực nghệ thuật, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp thiết thực cho hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc Thủ đô.

Tiết mục trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải Tiếng hát Hà Nội 2025. Ảnh: PV

Sân chơi âm nhạc mang bản sắc Thủ đô

Có lịch sử từ năm 1994, “Tiếng hát Hà Nội” là nơi phát hiện, chắp cánh cho nhiều giọng ca xuất sắc của âm nhạc nước nhà như Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Anh, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh... Sau thời gian gián đoạn, cuộc thi được tổ chức trở lại đều đặn từ năm 2023, từng bước đổi mới quy mô, định dạng và cách tiếp cận khán giả.

Tiếp nối hành trình ấy, “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng cơ hội tham gia và tạo điều kiện để thí sinh phát huy cá tính nghệ thuật. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ 16 đến 35 tuổi có khả năng hát bằng tiếng Việt.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức “Tiếng hát Hà Nội 2026” cho biết, Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, hội tụ nhiều tài năng, cần những sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực sáng tạo.

“Tiếng hát Hà Nội” được kỳ vọng trở thành sân chơi âm nhạc uy tín, có chất lượng nghệ thuật cao, tìm kiếm những giọng ca giàu cá tính, có bản lĩnh sân khấu, tư duy âm nhạc, sức sáng tạo và tiềm năng phát triển lâu dài, chinh phục công chúng. “Với nhiều đổi mới, cuộc thi năm nay là một bước chuyển thực sự về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa. Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một giọng hát đẹp mà còn là bản lĩnh sân khấu, tư duy âm nhạc, sức sáng tạo và khả năng chinh phục công chúng”, nhà báo Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.

Nét mới của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng sơ khảo đầu tiên được tổ chức qua video dự thi, qua đó giúp mở rộng cơ hội cho những giọng ca ở nhiều địa phương và quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để Ban giám khảo đánh giá năng lực thực chất ngay từ vòng tuyển chọn.

Không gian dự thi cũng được mở rộng với bốn phong cách: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh những dòng nhạc quen thuộc, cuộc thi tiếp nhận pop, ballad, R&B, soul, jazz, rock, indie, alternative, hip-hop/rap có yếu tố hát và EDM có phần hát trực tiếp. Thí sinh có khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, phối khí hoặc kết hợp vũ đạo được khuyến khích, trong đó chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là tiêu chí trọng tâm.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc “Tiếng hát Hà Nội 2026” - nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ: “Đây là một sân chơi âm nhạc có truyền thống, mang bản sắc Hà Nội bởi luôn dành phần thi cho những ca khúc về Thủ đô. Năm nay, chúng tôi đặc biệt chú trọng nội dung này, từ phối khí đến cách thể hiện, nhằm giúp thí sinh truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm, đồng thời thể hiện cá tính và dấu ấn nghệ thuật riêng”.

Mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Từ tinh thần ấy, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội định hướng “Tiếng hát Hà Nội” vượt ra khỏi một cuộc thi thanh nhạc, là một khâu trong chuỗi giá trị văn hóa của Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khẳng định, muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. “Tiếng hát Hà Nội” cần trở thành mắt xích quan trọng của hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc Thủ đô, nối liền các khâu từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu. “Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ”, nhà báo Nguyễn Thanh Liêm nhận định.

Với lợi thế của một cơ quan báo chí đa nền tảng, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hướng tới phát huy sức mạnh kết nối giữa truyền hình, phát thanh, báo chí, nền tảng số và các sự kiện văn hóa để mở rộng cơ hội cho những gương mặt triển vọng tiếp cận công chúng, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật sau cuộc thi.

Tiếp tục làm Trưởng ban giám khảo năm nay, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nhận định qua nhiều mùa giải, cuộc thi đã định vị trong đời sống âm nhạc, tạo dựng uy tín và sức lan tỏa cả nước, trở thành địa chỉ được nhiều thí sinh thanh nhạc quan tâm. Với nhu cầu phát triển âm nhạc của thành phố, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh dự báo, mùa giải năm nay đón nhiều giọng hát có chất lượng chuyên môn, cá tính và hướng đi riêng.

“Tiếng hát Hà Nội 2026” dự kiến đi qua các vòng sơ khảo, bán kết và chung kết trong tháng 12-2026. Giá trị của cuộc thi sẽ dày thêm khi những giọng ca thành danh được Ban tổ chức đồng hành phát triển con đường nghệ thuật. Đó cũng là phần đóng góp lâu dài của một cuộc thi giàu truyền thống vào hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc Thủ đô.