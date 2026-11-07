'Tiếng hát Hà Nội 2026': Thu hút các giọng ca của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Háo hức luyện tập, sẵn sàng cho hành trình mới

Là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu cả nước, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có nhiều thế hệ sinh viên từng tham gia và giành thành tích cao tại “Tiếng hát Hà Nội”. Trở lại với mùa giải năm 2026, không khí chuẩn bị tại các lớp thanh nhạc đang diễn ra sôi nổi. Nhiều thí sinh đã hoàn tất đăng ký, gửi video dự thi và tập trung rèn luyện kỹ thuật, lựa chọn tác phẩm, tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với cá tính âm nhạc của mình.

NSƯT Lan Anh, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam hướng dẫn các học trò tập luyện. Ảnh: Thụy Du

NSƯT Lan Anh, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, chị cảm nhận rõ sự hào hứng của sinh viên khi cuộc thi đến gần. Theo NSƯT Lan Anh, những sân chơi như “Tiếng hát Hà Nội” có ý nghĩa thiết thực đối với các thí sinh, đặc biệt là sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Đây là dịp để các em vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và kiểm chứng quá trình học tập. “Mỗi cuộc thi cũng là một nấc thang để các em học tập, rèn luyện, thể hiện những điều mình đã được học trên sân khấu”, NSƯT Lan Anh chia sẻ.

Điểm hấp dẫn của mùa giải năm nay, theo nữ giảng viên, là quy mô được mở rộng với nhiều cơ hội thể hiện hơn. Bên cạnh ba phong cách Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại, cuộc thi bổ sung phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng, khuyến khích thí sinh kết hợp ca hát với sáng tác, chơi nhạc cụ, phối khí hoặc vũ đạo. Phạm vi tham gia cũng được mở rộng tới thí sinh trong nước và quốc tế. Những đổi mới này tạo thêm động lực để các giọng ca trẻ thử nghiệm, tìm kiếm hướng đi riêng.

NSƯT Lan Anh trao đổi, hướng dẫn các học trò về việc tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Không khí chuẩn bị tại Học viện cũng khiến NSƯT Lan Anh thêm phấn khởi. Nữ ca sĩ cho biết, đi qua các lớp học đều có thể bắt gặp những sinh viên đang miệt mài luyện tập, trao đổi về bài thi và háo hức chờ ngày tranh tài. Thậm chí, câu chuyện về mức giải thưởng hấp dẫn của mùa giải năm nay cũng trở thành đề tài khiến các em hào hứng.

Tuy nhiên, NSƯT Lan Anh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ nghiêm túc với nghề và tinh thần học hỏi. “Tôi mong các em cứ hết mình, nỗ lực, luôn hướng về phía trước, giữ niềm đam mê và mong muốn được hát, được thể hiện, được thử sức. Con đường nghệ thuật phía trước còn rất dài”, nữ giảng viên nhắn nhủ.

Khát vọng khẳng định tài năng

Trong số những gương mặt đang chuẩn bị cho mùa giải năm nay có Trần Minh Thư, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng tham gia “Tiếng hát Hà Nội 2024” và đạt giải Ba. Trở lại cuộc thi năm 2026, Minh Thư đặt mục tiêu thử thách bản thân ở những giới hạn mới, đồng thời hướng tới thành tích cao hơn.

Giọng ca trẻ Minh Thư cho biết, những trải nghiệm từ lần dự thi trước giúp cô tự tin hơn khi đứng trên sân khấu và có thêm kinh nghiệm trong lựa chọn, xử lý tác phẩm. “Tôi đến với cuộc thi năm nay với tâm thế thử sức bản thân nhiều hơn, phát triển mình hơn. Quy mô được mở rộng, sức sáng tạo của thí sinh cũng được ủng hộ nên em muốn có thêm những trải nghiệm mới”, Minh Thư chia sẻ.

Các học trò của NSƯT Lan Anh nghe hướng dẫn của cô giáo về việc tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Với lợi thế được tiếp xúc với nhiều dòng nhạc, Minh Thư dự định thử sức ở jazz, pop rock, đồng thời đầu tư cho cách dàn dựng tiết mục. Minh Thư mong muốn kết hợp những màu sắc âm nhạc khác nhau để tạo nên dấu ấn riêng.

Một gương mặt khác là Nguyễn Thị Ngọc Linh, cử nhân Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, từng tham gia cuộc thi năm 2023 và năm nay được tuyển thẳng qua vòng sơ loại. Sau 3 năm, Ngọc Linh quyết định trở lại cuộc thi với mong muốn tìm lại cảm hứng nghề nghiệp, được sống với cá tính âm nhạc và thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất.

Theo Ngọc Linh, điều khiến cô hào hứng với “Tiếng hát Hà Nội 2026” là những đổi mới trong cách tổ chức, đặc biệt là việc mở rộng không gian sáng tạo, bổ sung nội dung liên quan đến sáng tác. “Tôi thấy Ban tổ chức “Tiếng hát Hà Nội” đã cập nhật những xu hướng âm nhạc hiện nay để thí sinh phát huy hết khả năng sáng tạo”, Ngọc Linh chia sẻ.

Với bốn phong cách dự thi, “Tiếng hát Hà Nội 2026” mở ra nhiều lựa chọn cho các giọng ca ở những dòng nhạc khác nhau. Song, chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là tiêu chí đánh giá chủ yếu, trong khi khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo thêm cơ hội để thí sinh thể hiện bản sắc nghệ thuật.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức. Theo kế hoạch, Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ và video dự thi đến hết ngày 16-11-2026. Thí sinh có thể đăng ký qua email tienghatHN2026@hn.net.vn, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; hoặc đăng ký trực tuyến tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm.