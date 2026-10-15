Tiếng hát Hà Nội 2026: Thí sinh được thi bằng video, giải thưởng 700 triệu đồng

Tiếp nối hành trình từ năm 1994, Tiếng hát Hà Nội 2026trở lại với diện mạo và quy mô mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ tại buổi công bố, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải năm nay tiếp tục đặt trọng tâm vào việc tìm những tài năng thực sự, có khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Nhà báo Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của năm 2026 nằm ở cách thức tuyển chọn ngay từ vòng đầu. Thay vì phải có mặt trực tiếp tại Hà Nội, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video dự thi để Ban giám khảo đánh giá. Video phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh.

Khoảng 200 thí sinh dự kiến được lựa chọn qua vòng Sơ khảo 1 để bước vào Sơ khảo 2, sau đó chọn 60 người vào bán kết. Tại bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm chung kết, gồm 24 người do Ban giám khảo lựa chọn qua điểm số và 6 người được khán giả bình chọn trên nền tảng số.

Sau ba đêm chung kết theo phong cách âm nhạc, 12 thí sinh sẽ được chọn vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải. Trong số này, 9 người do ban giám khảo lựa chọn, 3 người còn lại đến từ bình chọn của khán giả.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo; nhạc sĩ Hồng Kiên giữ vai trò Giám đốc âm nhạc. Với thang điểm 10, các giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí: chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc, khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Chia sẻ về việc tư vấn các ca khúc dự thi, nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết sẽ tư vấn, lựa chọn tác phẩm phù hợp với thí sinh, đồng thời hỗ trợ phối khí và dàn dựng để làm nổi bật tinh thần, câu chuyện của mỗi ca khúc.

“Cuộc thi lần này chắc chắn sẽ có các tác phẩm dùng AI hoặc không dùng và nhiệm vụ của tôi phải sàng lọc các tác phẩm đó cho thí sinh để giữ gìn giá trị của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ tự chơi nhạc cụ và ban nhạc sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Tiếng hát Hà Nội 2026 có bốn phong cách dự thi gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh các dòng nhạc quen thuộc, thí sinh có thể lựa chọn Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và các hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Ở phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng, thí sinh có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc các hình thức trình diễn mới. Những kỹ năng này không phải yêu cầu bắt buộc; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Theo ban tổ chức, giải Đặc biệt của Tiếng hát Hà Nội 2026 có tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện. Cuộc thi còn có ba giải Nhất, mỗi giải gồm 100 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng và một xe máy điện. Hai giải chuyên đề về giọng hát đương đại và tài năng sáng tạo, biểu diễn có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải, kèm một xe máy điện.