'Tiếng hát Hà Nội 2026': Sinh viên sân khấu - điện ảnh hào hứng khoe cá tính sáng tạo

Cơ hội “cháy” hết mình trên sân khấu

Là cơ sở đào tạo nghệ thuật có uy tín, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, Khoa Kịch hát Dân tộc có bề dày đào tạo các loại hình sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương… Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về hát, múa, diễn xuất, đồng thời rèn luyện khả năng biểu cảm và làm chủ sân khấu. Đây cũng là những lợi thế để các giọng ca của nhà trường tham gia sân chơi âm nhạc như “Tiếng hát Hà Nội”.

Sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tập luyện giọng hát và biểu diễn để tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tập luyện giọng hát và biểu diễn để tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Qua những mùa giải trước, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã để lại dấu ấn với phong cách biểu diễn tự tin, giàu cá tính, có thế mạnh về hình thể, diễn xuất và chiều sâu văn hóa, đặc biệt ở dòng nhạc dân gian. Trở lại với mùa giải 2026, không khí chuẩn bị tại Khoa Kịch hát dân tộc đang khá sôi nổi. Các sinh viên chủ động tìm hiểu thể lệ, lựa chọn ca khúc và luyện tập để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Đồng hành với các thí sinh năm nay có Đỗ Đức Thịnh, sinh viên năm cuối Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, người từng giành giải Phong cách trình diễn ấn tượng tại “Tiếng hát Hà Nội 2024”. Sau những trải nghiệm đáng nhớ ở mùa giải trước, Đức Thịnh tiếp tục nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích các bạn cùng trường đăng ký dự thi.

Về hành trình của mình trong mùa giải 2024, Đức Thịnh cho biết: “Với tôi, “Tiếng hát Hà Nội” là một trải nghiệm rất đáng nhớ, là hành trình thanh xuân. Cuộc thi giúp tôi có thêm bản lĩnh sân khấu, được nhiều người biết đến và có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật trong và ngoài Hà Nội”.

Sinh viên Đỗ Đức Thịnh (thứ 2 bên trái) chia sẻ kinh nghiệm tham gia Tiếng hát Hà Nội với các sinh viên trong trường. Ảnh: Thụy Du

Theo Đức Thịnh, sự hỗ trợ từ nhà trường là một thuận lợi đáng kể đối với sinh viên. Các bạn được tạo điều kiện mời sinh viên chuyên ngành múa tham gia hỗ trợ tiết mục; giảng viên và sinh viên các khoa cũng chung tay trong quá trình dàn dựng, biểu diễn. Sự phối hợp ấy giúp thí sinh phát huy thế mạnh được đào tạo tại trường, đồng thời có thêm điều kiện đầu tư cho phần trình diễn.

Theo học chuyên ngành Diễn viên chèo, Đức Thịnh nhận thấy nền tảng hát, múa và diễn xuất giúp mình có lợi thế khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của một cuộc thi thanh nhạc, anh cũng phải dành nhiều thời gian bổ sung kỹ thuật hơi thở, mở rộng âm vực và hoàn thiện cách xử lý ca khúc. Qua sự hướng dẫn của NSƯT Tố Nga tại mùa giải 2024, Đức Thịnh được rèn luyện thêm về cao độ, hơi thở và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Từ trải nghiệm của mình, anh nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mạnh dạn đăng ký, bước vào thử thách mới. “Tôi muốn các bạn hãy cháy hết mình với đam mê, bởi tuổi trẻ qua đi sẽ không trở lại. Hãy cho mình một cơ hội để thử sức và lưu giữ những kỷ niệm đẹp”, Đức Thịnh chia sẻ.

Háo hức thử sức, tìm kiếm màu sắc riêng

Trong số những sinh viên đang chuẩn bị cho “Tiếng hát Hà Nội 2026”, Nguyễn Chí Kiên và Nguyễn Diễm Quỳnh, cùng thuộc lớp Diễn viên chèo K44, Khoa Kịch hát dân tộc, đang dành nhiều tâm huyết cho cuộc thi.

Các thầy, cô giáo trong trường nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên tập luyện. Ảnh: Thụy Du

Các thầy, cô giáo trong trường nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên tập luyện. Ảnh: Thụy Du

Biết đến cuộc thi qua anh Đỗ Đức Thịnh khóa trên, Nguyễn Chí Kiên sớm có thêm động lực đăng ký dự thi. Những thành tích và trải nghiệm của người đi trước giúp Kiên hình dung rõ hơn về sân chơi nghệ thuật này, đồng thời thôi thúc bản thân bước ra khỏi môi trường học tập quen thuộc để thử sức.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Nguyễn Chí Kiên xây dựng lịch luyện tập đều đặn, đặc biệt chú trọng kỹ thuật thanh nhạc. “Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm để luyện thanh, giúp giọng hát được khởi động và đạt trạng thái tốt nhất. Tôi rất háo hức, mong muốn được trải nghiệm một sân khấu mới và thể hiện khả năng của mình”, Kiên chia sẻ.

Sinh viên Đỗ Đức Thịnh (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn các bạn đăng ký dự thi "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Các sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cùng nhau đăng ký dự thi "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Cùng lớp với Chí Kiên, Nguyễn Diễm Quỳnh biết đến cuộc thi qua fanpage của nhà trường và thông báo từ Khoa Kịch hát dân tộc. Với nền tảng được đào tạo về diễn viên chèo, Diễm Quỳnh mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào phần thi của mình. Nguyễn Diễm Quỳnh cho biết: “Tôi muốn đưa những kiến thức về hát và múa được học tại trường vào cuộc thi, qua đó thử sức, thể hiện khả năng và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu”.

Sinh viên Nguyễn Diễm Quỳnh tập luyện để tham gia "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Sự hào hứng của các sinh viên cũng được tiếp thêm từ những đổi mới của “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Năm nay, cuộc thi mở rộng với bốn phong cách dự thi gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh những dòng nhạc quen thuộc như pop, ballad, jazz, rock, R&B, cuộc thi tạo điều kiện để thí sinh thử nghiệm những hình thức biểu diễn mới, kết hợp ca hát với sáng tác, chơi nhạc cụ, phối khí hoặc vũ đạo.

Đây là cơ hội để sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phát huy thế mạnh được đào tạo, đồng thời khám phá thêm những khả năng nghệ thuật của bản thân. Đặc biệt, với những sinh viên kịch hát dân tộc, cuộc thi mở ra không gian để thử sức ở nhiều phong cách âm nhạc, qua đó tích lũy kinh nghiệm và tỏa rộng con đường hoạt động nghệ thuật.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức. Theo kế hoạch, Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ và video dự thi đến hết ngày 16-11-2026. Thí sinh có thể đăng ký qua email tienghatHN2026@hn.net.vn, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; hoặc đăng ký trực tuyến tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm.