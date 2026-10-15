'Tiếng hát Hà Nội 2026': Phát triển thế hệ nghệ sĩ mới, đóng góp xây dựng công nghiệp văn hóa Thủ đô

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tổ chức gặp gỡ báo chí khởi động “Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Văn Tuyến

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức “Tiếng hát Hà Nội 2026”; nhà báo Nguyễn Trung Sơn, Ủy viên Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Cùng dự có Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại BHL Tào Đức Hiệp; Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội Nguyễn Hùng; Giám đốc Công ty TNHH Quà tặng Gia Hưng Dương Hoài Thu.

Chương trình có sự tham dự của NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng ban giám khảo; nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc, cùng các nghệ sĩ từng đạt giải cao trong các cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” qua nhiều năm như NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Tạ Văn Giáp, NSƯT Ploong Thiết, ca sĩ Trần Thị Vân Anh, ca sĩ Nguyễn Mộc An...

Các thí sinh đạt giải "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Mở rộng cơ hội tiếp cận, đa dạng hóa không gian thể hiện

“Tiếng hát Hà Nội” là cuộc thi âm nhạc có lịch sử từ năm 1994, từng là nơi phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca trở thành những nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Sau khi được tổ chức trở lại đều đặn từ năm 2023, “Tiếng hát Hà Nội” từng bước đổi mới về quy mô, định dạng chương trình và phương thức tiếp cận công chúng.

Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025" Đào Lê Phương Chi. Ảnh: Văn Tuyến

“Tiếng hát Hà Nội 2026” tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, giàu tính chuyên môn, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô. Đặc biệt, mùa giải 2026 đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận, đa dạng hóa không gian thể hiện và tăng cường kết nối giữa tài năng trẻ với công chúng, hướng tới đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

“Tiếng hát Hà Nội” không chỉ tìm kiếm một giọng hát hay, hay một danh hiệu quán quân. Cuộc thi hướng tới phát hiện những tài năng trẻ có nội lực, kỹ thuật, bản sắc và tiềm năng phát triển lâu dài; tạo điều kiện để các giọng ca mới được biểu diễn, tiếp cận công chúng và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp sau cuộc thi.

Diện mạo mới, quy mô mới, tinh thần mới

Phát biểu khởi động "Tiếng hát Hà Nội 2026", nhà báo Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh: "Tiếp nối hành trình 30 năm của cuộc thi, Ban Tổ chức hướng tới một diện mạo mới, quy mô mới và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa".

nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Ảnh: Văn Tuyến

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Hà Nội là nơi hội tụ nghệ sĩ, các tổ chức, đoàn nghệ thuật và tinh hoa văn hóa. Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, việc tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng ở các lĩnh vực, trong đó có thanh nhạc, được thành phố quan tâm. Bởi vậy, “Tiếng hát Hà Nội” không phải là cuộc thi của riêng Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, mà gắn với mục tiêu chung của thành phố trong tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng âm nhạc.

Trong 30 năm qua, dù có thời gian gián đoạn, các cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội trước đây và Tiếng hát Hà Nội sau này đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều giọng ca, trở thành bệ phóng nghệ thuật cho không ít tên tuổi. Tiếp nối những thành quả đó, cuộc thi năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, hướng tới tìm kiếm những tài năng thực sự, có khả năng góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc.

Mở rộng cơ hội tham gia, tăng cường ứng dụng công nghệ

Một trong những điểm mới của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là đổi mới hình thức tổ chức, đưa các nền tảng mạng xã hội và phương thức đăng ký trực tuyến vào ngay từ vòng sơ khảo. Thí sinh có thể tự quay video clip để đăng ký dự thi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người ở xa tham gia. Ban tổ chức cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sàng lọc, phân loại, nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ nhưng vẫn bảo đảm nhận diện và tôn vinh giọng hát, tài năng thực chất.

NSƯT Ploong Thiết, giải Ba Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002. Ảnh: Văn Tuyến

Cuộc thi năm nay cũng mở rộng sự tham gia của công chúng vào quá trình bình chọn, đánh giá thí sinh, bên cạnh hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ uy tín, nhà chuyên môn và nhà lý luận âm nhạc. Việc đồng hành cùng TikTok, cùng các công cụ và hệ thống số hóa được triển khai, hướng tới tăng cường tương tác giữa thí sinh, nghệ sĩ và khán giả.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, dù hành trình năm nay khởi động muộn hơn so với các mùa trước, phương thức tham gia được mở rộng, tạo cơ hội để đông đảo thí sinh trong nước và ngoài nước tiếp cận cuộc thi.

Giải thưởng cũng được nâng cao, trong đó mức thưởng dành cho giải cao nhất lên tới 700 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đại diện Ban tổ chức, giá trị của cuộc thi không dừng ở phần thưởng hay danh hiệu. Điều quan trọng là các tài năng trẻ có cơ hội tiếp tục rèn luyện, đến gần hơn với công chúng và phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi.

“Chúng tôi không chỉ tìm kiếm, phát hiện mà còn tạo cơ hội để các thí sinh có điều kiện để phát triển hơn, để tỏa sáng hơn nữa”, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, các thí sinh đoạt giải sẽ được tạo dựng không

Ca sĩ Trần Thị Vân Anh - Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023. Ảnh: Văn Tuyến

gian và hệ sinh thái nội dung riêng, thông qua các nền tảng xã hội, chương trình, sự kiện của Đài Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, cũng như đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô. Đây được xác định là một hướng đi nhằm duy trì sự đồng hành với nghệ sĩ sau cuộc thi, giúp họ có thêm cơ hội tương tác với khán giả và khẳng định mình trong đời sống âm nhạc.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn nghệ thuật và cơ quan báo chí, truyền thông nhằm chung tay đóng góp thiết thực cho mục tiêu xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Khẳng định giọng ca qua 4 phong cách âm nhạc

“Tiếng hát Hà Nội 2026” mở rộng không gian thể hiện của thí sinh với bốn phong cách đăng ký dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh những giá trị nghệ thuật và bản sắc âm nhạc dân tộc, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Ca sĩ Vũ Tấn Đạt, giải Nhì phong cách Thính phòng "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Đặc biệt, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo không gian cho những thí sinh có cách thể hiện riêng, có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn mới. Thí sinh không bắt buộc phải có đầy đủ các kỹ năng này; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Bốn phong cách được tổ chức trong ba nhóm đêm thi: Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh đăng ký phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng sẽ được bố trí vào nhóm phù hợp với đặc điểm tiết mục. Việc phân nhóm nhằm tổ chức thi và bảo đảm đánh giá chuyên môn phù hợp, không giới hạn cơ hội tranh các giải thưởng cao nhất.

Đổi mới này không đồng nghĩa với chạy theo xu hướng. “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỹ thuật thanh nhạc và cá tính nghệ thuật, để những giọng hát mới vừa có khả năng chinh phục công chúng hôm nay, vừa có nền tảng phát triển bền vững trong đời sống âm nhạc.

Đồng hành cùng các giọng ca tiến xa trên con đường âm nhạc

Để đi xa trên con đường nghệ thuật, một giọng hát không chỉ cần kỹ thuật. Đó còn là bản lĩnh sân khấu, tư duy âm nhạc, khả năng sáng tạo, sức truyền cảm và dấu ấn riêng trước công chúng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của mùa giải 2026: tìm kiếm những tiếng hát có khả năng bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi để trở thành những gương mặt nghệ sĩ mới.

Các thí sinh nổi bật sẽ có cơ hội tiếp tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và những chương trình do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất. Qua đó, các tài năng trẻ có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm sân khấu, tiếp cận công chúng và mở rộng hành trình nghệ thuật sau cuộc thi.

Ban tổ chức thông tin về "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Văn Tuyến

Cuộc thi đồng thời hướng tới phát triển hệ sinh thái nội dung số dành cho thí sinh, giúp công chúng theo dõi hành trình tập luyện, biểu diễn, phong cách và cá tính âm nhạc của từng gương mặt. Thông qua các nền tảng truyền thông, những giọng hát tiềm năng có thêm cơ hội được giới thiệu và kết nối với khán giả. Cơ chế bình chọn trực tuyến sẽ được thực hiện theo thể lệ riêng do Ban Tổ chức công bố trước khi mở bình chọn.

Công nghệ giúp tài năng được biết đến rộng rãi hơn, nhưng sức lan tỏa trên môi trường số không thay thế chất lượng nghệ thuật. Cuộc thi đặt trọng tâm vào giọng hát thực lực, bản sắc và khả năng phát triển lâu dài; đồng thời tạo điều kiện để thí sinh từng bước làm quen với cách xây dựng hình ảnh, kể câu chuyện nghệ thuật và kết nối bền vững với công chúng.

Với lợi thế của một cơ quan báo chí đa nền tảng, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới phát huy sức mạnh kết nối giữa truyền hình, phát thanh, báo chí, nền tảng số và các sự kiện văn hóa để mở rộng cơ hội cho những gương mặt triển vọng. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Khán giả đồng hành “đãi cát tìm vàng”

Theo Quy chế cuộc thi, hành trình tuyển chọn dự kiến bắt đầu từ vòng Sơ khảo 1 đánh giá video, với khoảng 200 thí sinh được lựa chọn vào Sơ khảo 2. Từ vòng Sơ khảo 2, dự kiến 60 thí sinh sẽ bước vào Bán kết.

Tại vòng Bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm Chung kết, trong đó 24 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định qua điểm số và 6 thí sinh được khán giả bình chọn qua nền tảng số. Tại ba đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh sẽ được lựa chọn vào Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải, gồm 9 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định và 3 thí sinh do khán giả bình chọn.

Sự tham gia của khán giả mở rộng cơ hội để công chúng đồng hành cùng các giọng hát trên hành trình dự thi. Tuy nhiên, bình chọn của khán giả và đánh giá chuyên môn được thực hiện theo những cơ chế riêng; lượt xem hay tương tác tự nhiên trên mạng không mặc nhiên thay thế điểm chuyên môn.

Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10, với các tiêu chí gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Tìm kiếm “Tiếng hát Hà Nội” từ sân khấu trực tuyến

Một trong những điểm đổi mới đáng chú ý của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi. Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để Ban Giám khảo đánh giá.

Video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm giọng hát được đánh giá một cách thực chất, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực âm nhạc ngay từ vòng đầu tiên.

Cách thức này giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các tài năng trẻ trên cả nước lẫn quốc tế, đặc biệt là những người đang học tập, sinh sống và làm việc ngoài Hà Nội. Một giọng hát ở bất cứ đâu cũng có thể bắt đầu hành trình đến với sân khấu Tiếng hát Hà Nội từ chính video dự thi của mình.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi: Từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 12-11-2026. Thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký: Qua email: tienghatHN2026@hn.net.vn Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Gửi hồ sơ về Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội - số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; ngoài phong bì ghi “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”. Trực tuyến: đăng ký tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế. Thí sinh không bắt buộc đã qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Cơ cấu giải thưởng "Tiếng hát Hà Nội".