'Tiếng hát Hà Nội 2026' nóng lên: Thí sinh khắp các miền đổ về dự vòng Sơ khảo 1

Vượt đường xa, mang đam mê đến với sân chơi âm nhạc

Khởi hành từ Hải Phòng lúc 4h sáng, Đào Phương Thúy (30 tuổi), nhân viên một phòng khám nha khoa, cùng đồng nghiệp vượt hơn 100 km để có mặt tại điểm thi lúc 8h. Với nữ thí sinh này, đây là dịp thử thách bản thân, đồng thời hiện thực hóa niềm yêu thích ca hát đã ấp ủ từ lâu.

Các thí sinh khắp nơi về tranh tài trong ngày thứ hai vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Tại phòng khám nơi làm việc, giọng hát của Phương Thúy cũng thường được cất lên để động viên tinh thần bệnh nhân, nhất là những người đang căng thẳng trong quá trình điều trị.

Đồng hành cùng Phương Thúy là chị Kim Phượng, quản lý phòng khám, cũng là người khích lệ cô đăng ký dự thi. Theo chị Kim Phượng, dù Hải Phòng có những sân chơi âm nhạc riêng, tập thể phòng khám vẫn mong muốn Phương Thúy thử sức tại “Tiếng hát Hà Nội 2026”, bởi đây cũng là năm cuối cô đủ điều kiện về độ tuổi tham gia. Các đồng nghiệp còn hứa trao thưởng ít nhất 10 triệu đồng nếu Thúy đạt giải, như một món quà khích lệ tinh thần.

Thí sinh trong ngày thứ hai vòng sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Thí sinh trong ngày thứ hai vòng sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Cũng mang đến cuộc thi niềm đam mê ca hát, Dương Thị Lan Anh (sinh năm 2006), sinh viên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT Hà Nội, gây thiện cảm bởi sự tự tin dù chưa qua đào tạo thanh nhạc bài bản. Cô hài hước chia sẻ: “Em thấy các thí sinh hát rất hay, nhưng bản thân em cũng không hề kém cạnh”. Với Lan Anh, cuộc thi là cơ hội học hỏi, giao lưu và thể hiện hết khả năng của mình.

Sau phần trình diễn, nữ thí sinh được Ban giám khảo nhận xét, gợi ý khai thác sâu hơn màu sắc xẩm trong giọng hát – một chất liệu âm nhạc độc đáo, đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý. Nếu có cơ hội bước tiếp, Lan Anh đã ấp ủ lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng hào hùng về Hà Nội để biểu diễn.

Thí sinh từ thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Thí sinh thể hiện nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Ảnh: Phạm Hùng

Sức hút của cuộc thi còn được thể hiện qua sự hiện diện của thí sinh đến từ nhiều địa phương. Bên cạnh Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, sân chơi năm nay còn thu hút người yêu ca hát đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dù đã gửi video dự thi, một số thí sinh vẫn chủ động thu xếp công việc, đặt vé ra Hà Nội để tham gia sơ khảo trực tiếp. Khoảng cách địa lý dường như không làm giảm nhiệt huyết của những người cùng chung niềm đam mê. Với họ, cuộc thi là dịp thử sức, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ những giọng ca ở nhiều vùng miền.

Dòng nhạc dân gian ghi dấu với nhiều giọng ca triển vọng

Qua các phần trình diễn trong ngày thi thứ hai, Ban giám khảo ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của thí sinh, từ lựa chọn bài hát đến kỹ năng thể hiện. Đặc biệt, dòng nhạc dân gian có sự xuất hiện của nhiều giọng ca chất lượng.

Ban giám khảo trong ngày thi thứ hai vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, thành viên Ban giám khảo nhận xét, các thí sinh ngày thi thứ hai có sự chuẩn bị chỉn chu hơn cả về hình thức lẫn bài hát. Nếu trong ngày đầu tiên, dòng nhạc nhẹ chiếm ưu thế thì trong ngày 14-11, nhiều giọng ca dân gian đã tạo được dấu ấn. “Các em hát gần như không chênh phô. Dòng nhạc dân gian năm nay có nhiều nhân tố sáng, thậm chí nổi bật hơn so với năm trước”, giám khảo Lương Nguyệt Anh đánh giá.

Thí sinh dự thi trực tiếp trong vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Thí sinh tham dự trực tiếp vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng nhìn nhận tích cực về chất lượng chuyên môn, NSND Thái Bảo, thành viên Ban giám khảo cho rằng, việc biểu diễn vào buổi sáng, đặc biệt với hình thức hát mộc, không có nhạc đệm, là thử thách đối với thí sinh. Ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng có thể chịu áp lực khi phải thể hiện giọng hát hoàn toàn bằng khả năng của mình. Tuy nhiên, nhiều thí sinh trong buổi thi vẫn giữ được cao độ, hạn chế lỗi chênh phô.

Theo NSND Thái Bảo, sự tiến bộ của thí sinh qua từng ngày là tín hiệu tích cực. Quá trình tham gia cuộc thi, giao lưu và tiếp nhận góp ý từ Ban giám khảo giúp các em tích lũy kinh nghiệm, nhận diện những điểm cần hoàn thiện để tự tin hơn trên sân khấu.

Ban giám khảo hướng dẫn, rút kinh nghiệm để các thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi của mình. Ảnh: Phạm Hùng

Vòng Sơ khảo 1 cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 17-11. Ban tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 16-11, tiếp tục chào đón những giọng ca yêu âm nhạc tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố về thử sức.

Sự góp mặt của thí sinh ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề và vùng miền đang tạo nên bức tranh đa sắc cho cuộc thi, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc và tìm kiếm những giọng ca giàu triển vọng.