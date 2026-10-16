Tiếng hát Hà Nội 2026: Mở rộng cơ hội cho các tài năng âm nhạc

Chiều 15/10, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí, khởi động cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Sau khi trở lại và được tổ chức thường xuyên từ năm 2023, cuộc thi tiếp tục đổi mới về quy mô, phương thức tuyển chọn và cách tiếp cận công chúng, hướng tới phát triển những tài năng âm nhạc mới.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, tiếp nối hành trình 30 năm của cuộc thi, Ban tổ chức hướng tới một diện mạo mới, quy mô mới và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa.

Theo ông Nguyễn Kim Khiêm, Hà Nội là nơi hội tụ nghệ sĩ, các tổ chức, đoàn nghệ thuật và tinh hoa văn hóa. Việc tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực thanh nhạc góp phần thực hiện mục tiêu chung của thành phố về phát hiện, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo.

Vì vậy, Tiếng hát Hà Nội không chỉ hướng tới tìm kiếm người chiến thắng mà còn tạo môi trường để các giọng ca trẻ được phát hiện, rèn luyện, tiếp cận công chúng và có cơ hội phát triển sự nghiệp sau cuộc thi.

Tiếng hát Hà Nội 2026 tuyển chọn thí sinh qua video trực tuyến

Một trong những điểm mới của cuộc thi năm nay là vòng sơ khảo đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi. Thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để Ban giám khảo đánh giá mà không cần di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn ban đầu.

Video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Quy định này nhằm bảo đảm giọng hát được đánh giá thực chất, dựa trên năng lực của thí sinh.

Quanh cảnh buổi gặp mặt.

“Tiếng hát Hà Nội 2026” mở rộng không gian thể hiện của thí sinh với bốn phong cách đăng ký dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh những giá trị nghệ thuật và bản sắc âm nhạc dân tộc, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Đặc biệt, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo không gian cho những thí sinh có cách thể hiện riêng, có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn mới. Thí sinh không bắt buộc phải có đầy đủ các kỹ năng này; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Theo ban tổ chức, giải Đặc biệt của Tiếng hát Hà Nội 2026 có tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện.

Cuộc thi còn có ba giải Nhất, mỗi giải gồm 100 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng và một xe máy điện; ba giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng và một xe máy điện.

Hai giải chuyên đề về giọng hát đương đại nổi bật và tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải, kèm một xe máy điện.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026 có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo quy chế.

Thí sinh không bắt buộc đã qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026. Thí sinh có thể đăng ký theo một trong ba hình thức:

Qua email: tienghatHN2026@hn.net.vn.

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Đăng ký trực tuyến tại: http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm.