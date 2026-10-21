Tiếng hát Hà Nội 2026: Mở rộng cánh cửa với các giọng ca trẻ

Từ màn hình đến sân chơi âm nhạc

Sau ba mùa giải được tổ chức trở lại, Tiếng hát Hà Nội 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những giọng ca tài năng, giàu cá tính và có tiềm năng phát triển chuyên nghiệp. Điểm mới của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở cơ hội tranh tài trên sân khấu, mà còn ở cách thức tổ chức được đổi mới, ứng dụng công nghệ số để mở rộng khả năng tiếp cận thí sinh và kết nối với khán giả.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là triển khai vòng sơ tuyển trực tuyến. Thay vì phải đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể tự quay video trình bày một ca khúc theo quy định, sau đó gửi video cùng hồ sơ đăng ký qua ứng dụng HanoiON.

Các thí sinh có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp khi tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Văn Tuyến

Để bảo đảm tính khách quan, video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số và không hậu kỳ âm thanh. Qua đó, Ban giám khảo có cơ sở đánh giá năng lực thực tế của thí sinh, từ chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc đến khả năng xử lý tác phẩm.

Hình thức sơ tuyển mới không chỉ tạo thuận lợi trong đăng ký mà còn mở rộng cơ hội cho những giọng ca trẻ ở ngoài Hà Nội. Với thí sinh đang học tập, làm việc tại các địa phương xa, việc không phải di chuyển ngay từ vòng đầu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt trở ngại khi tiếp cận một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Nhờ đó, những tài năng chưa có nhiều điều kiện xuất hiện trên sân khấu lớn cũng có thêm cơ hội thử sức, khẳng định năng lực.

Theo kế hoạch, Tiếng hát Hà Nội 2026 nhận hồ sơ và video dự thi từ ngày 12-10 đến hết ngày 12-11-2026. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và công dân các nước trên thế giới trong độ tuổi từ 16 đến 30; riêng thí sinh nước ngoài từ 16 đến 35 tuổi. Các thí sinh tiếp tục tranh tài ở ba phong cách âm nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ, phù hợp với sở trường và cá tính nghệ thuật của mỗi người.

Từ góc độ tổ chức, ông Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức Tiếng hát Hà Nội 2026 cho rằng, nghệ sĩ hiện nay không chỉ cần giọng hát, cá tính và phong cách biểu diễn mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng kết nối bền vững với công chúng.

Nhìn từ yêu cầu ấy, việc đưa vòng sơ tuyển lên môi trường trực tuyến không đơn thuần là thay đổi phương thức tuyển chọn, mà còn cho thấy nỗ lực mở rộng cánh cửa cuộc thi đến với thế hệ trẻ. Khi rào cản địa lý được thu hẹp, Tiếng hát Hà Nội có thêm điều kiện tiếp cận những giọng ca tiềm năng ở nhiều vùng miền, mang đến sự đa dạng về màu sắc âm nhạc và những nhân tố mới cho sân chơi.

Thêm một sân khấu để thí sinh khẳng định cá tính

Nếu vòng sơ tuyển trực tuyến giúp các giọng ca trẻ dễ dàng bước vào cuộc thi hơn, thì việc tận dụng mạng xã hội tiếp tục mở rộng cơ hội để họ đến gần công chúng. Đó cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của Tiếng hát Hà Nội 2026: Hành trình khẳng định bản thân của thí sinh không chỉ bắt đầu từ sân khấu chính thức.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức nhận hồ sơ và video dự thi từ ngày 12/10 - 12/11/2026

Tại mùa giải năm nay, Ban Tổ chức dự kiến xây dựng kênh TikTok riêng cho các thí sinh theo nhận diện của cuộc thi. Thông qua những video giới thiệu, quá trình luyện tập, chuẩn bị cho các vòng thi và câu chuyện phía sau sân khấu, mỗi giọng ca có thêm không gian thể hiện màu sắc âm nhạc, cá tính và hành trình theo đuổi đam mê.

Theo Ban Tổ chức, với TikTok, khán giả có thể theo dõi hành trình tập luyện, sáng tạo, biểu diễn của thí sinh ngay từ những vòng đầu và đồng hành với họ lâu dài. Ban tổ chức mong muốn tài năng không bị giới hạn bởi không gian của một sân khấu và cơ hội tỏa sáng không chỉ bắt đầu từ đêm chung kết. Một giọng hát xuất sắc được phát hiện tại cuộc thi có thể tiếp cận hàng triệu người nhờ sức lan tỏa của truyền thông số.

Như vậy, thí sinh không phải chờ đến những vòng thi quan trọng mới có cơ hội được khán giả biết đến. Một giọng hát giàu cảm xúc, cách lựa chọn tác phẩm mới mẻ hay câu chuyện về nỗ lực theo đuổi âm nhạc đều có thể trở thành cầu nối với người nghe. Công chúng cũng có điều kiện hiểu hơn về con người, cá tính và quá trình trưởng thành phía sau mỗi phần trình diễn.

Từ kinh nghiệm của người từng trưởng thành qua sân chơi này, ca sĩ Ploong Thiết, giải Ba cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2002, nhận định thí sinh ngày nay có thêm nhiều lợi thế nhờ sự phát triển của các nền tảng số, đặc biệt là TikTok. Theo anh, nếu biết tận dụng hiệu quả, người trẻ có thể đưa giọng hát và cá tính nghệ thuật đến với công chúng nhanh hơn, nhất là khán giả trẻ. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu bản thân mà còn giúp các tài năng mới từng bước tạo dựng dấu ấn ngay trong quá trình dự thi.

Tuy nhiên, khả năng lan tỏa trên mạng xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng năng lực nghệ thuật. Sự chú ý của công chúng có thể đến từ một video hấp dẫn, nhưng để được ghi nhận lâu dài, mỗi giọng ca vẫn cần giọng hát, bản lĩnh sân khấu và quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Từ việc mở rộng cánh cửa đăng ký đến tạo thêm không gian kết nối với khán giả, Tiếng hát Hà Nội 2026 đang cho thấy nỗ lực làm mới một sân chơi âm nhạc có truyền thống. Những đổi mới ấy không chỉ giúp cuộc thi tiếp cận thêm nhiều tài năng mà còn tạo điều kiện để các giọng ca trẻ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng hình ảnh và tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tổ chức bởi Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Tiếng hát Hà Nội có lịch sử từ năm 1994, tiền thân là Tiếng hát truyền hình Hà Nội. Qua nhiều mùa giải, cuộc thi đã phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca đến gần hơn với công chúng như NSND Mai Hoa, Tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên… Sau khi trở lại tổ chức thường niên từ năm 2023, cuộc thi tiếp tục đổi mới về quy mô và phương thức tiếp cận công chúng. Năm 2026, định hướng này được thể hiện rõ hơn qua việc ứng dụng nền tảng số vào tuyển chọn, giới thiệu thí sinh và tăng cường tương tác với khán giả.