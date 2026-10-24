Tiếng hát Hà Nội 2026: Khơi mở sức sáng tạo của những tài năng âm nhạc

Không giới hạn tài năng ở giọng hát

Một giọng ca trẻ có thể vừa hát, vừa chơi đàn, tự sáng tác ca khúc hoặc mang đến sân khấu bản phối mang dấu ấn cá nhân. Người khác lại lựa chọn kết hợp giọng hát với vũ đạo, chất liệu âm nhạc truyền thống hay cách dàn dựng mới mẻ để kể câu chuyện của riêng mình. Những khả năng ấy có thêm cơ hội được thể hiện tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2026.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc bổ sung phong cách Sáng tạo, biểu diễn đa năng bên cạnh ba phong cách quen thuộc: Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại. Sự thay đổi này mở rộng không gian thể hiện cho thí sinh, đặc biệt là những người trẻ có khả năng kết hợp nhiều kỹ năng trong quá trình sáng tạo và biểu diễn âm nhạc.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025. Ảnh: BTC

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, việc mở rộng các phong cách âm nhạc nhằm khuyến khích những người trẻ có khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ tham gia. Qua đó, cuộc thi không chỉ tìm kiếm những giọng hát hay mà còn tạo điều kiện để phát hiện các tài năng có khả năng sáng tạo và làm chủ quá trình thể hiện tác phẩm.

Tuy nhiên, việc khuyến khích sáng tạo không đồng nghĩa với yêu cầu thí sinh phải sở hữu nhiều kỹ năng cùng lúc. Giọng hát trực tiếp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đánh giá, trong khi khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, phối khí hay vũ đạo là những yếu tố bổ trợ, giúp thí sinh tạo dấu ấn riêng.

Không gian âm nhạc của cuộc thi cũng được mở rộng với nhiều thể loại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp phù hợp. Điều này giúp thí sinh có thêm lựa chọn để phát huy sở trường, đồng thời đưa sân chơi đến gần hơn với xu hướng thưởng thức âm nhạc của công chúng, nhất là khán giả trẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu về cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Theo NSND Quang Vinh, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, điểm mới của mùa giải năm nay là tạo thêm lựa chọn cho những thí sinh không muốn giới hạn mình trong các phong cách quen thuộc. Ông cho rằng cuộc thi cần “sẵn sàng chấp nhận các hình thái” khác nhau, miễn đó là sản phẩm nghệ thuật có hiệu quả với công chúng.

Quan điểm ấy cho thấy tinh thần cởi mở trong cách tiếp cận tài năng: Không bó hẹp người hát vào một khuôn mẫu biểu diễn, mà khuyến khích họ tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với năng lực và cá tính. Bởi trong đời sống âm nhạc hiện đại, một tiết mục hấp dẫn không chỉ cần giọng hát tốt mà còn đòi hỏi cảm xúc, tư duy nghệ thuật và khả năng kết nối với người nghe.

Chắp cánh cho những cá tính âm nhạc

Để khuyến khích tinh thần sáng tạo, “Tiếng hát Hà Nội 2026” không chỉ mở rộng phong cách dự thi mà còn tạo điều kiện để thí sinh hiện thực hóa ý tưởng trên sân khấu.

Từ vòng Bán kết và Chung kết, Ban Tổ chức bố trí ban nhạc đệm, đồng thời sắp xếp thời gian để thí sinh luyện tập cùng ban nhạc trước khi biểu diễn. Những người có nhu cầu cũng được hỗ trợ bởi các chuyên gia thanh nhạc. Đây là cơ hội để các giọng ca trẻ trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp và hoàn thiện khả năng biểu diễn.

Ban tổ chức luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các thí sinh sáng tạo, thể hiện tài năng. Ảnh: Ban tổ chức

Đáng chú ý, bên cạnh các hình thức đệm nhạc theo quy định, thí sinh được đề xuất sử dụng nhạc cụ cá nhân, tự đệm, sử dụng bản phối riêng hoặc lựa chọn hình thức trình diễn kết hợp. Ban Tổ chức cũng khuyến khích đầu tư dàn dựng, múa minh họa để tiết mục thêm sinh động, hấp dẫn.

Những ý tưởng này cần được đăng ký trước để thẩm định về tính khả thi, an toàn kỹ thuật, thời lượng và bản quyền. Ban Tổ chức có thể yêu cầu điều chỉnh phương án biểu diễn khi cần thiết nhưng vẫn phải bảo đảm cơ hội thể hiện năng lực của thí sinh.

Các quy định vừa tạo sự chủ động cho người dự thi, vừa giúp những ý tưởng sáng tạo được triển khai trong điều kiện phù hợp. Thay vì chỉ tập trung hoàn thành một bài hát, thí sinh có thể suy nghĩ sâu hơn về cách lựa chọn tác phẩm, xây dựng bản phối, tổ chức phần trình diễn và truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Ở vòng Chung kết, thí sinh không được sử dụng lại những tác phẩm đã trình bày tại các vòng trước và không được thay đổi phong cách âm nhạc. Quy định này đặt ra yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời khuyến khích người dự thi làm mới bản thân qua từng vòng thi.

Điều đáng quý là tinh thần đổi mới không tách rời những giá trị đã làm nên bản sắc của “Tiếng hát Hà Nội”. Bên cạnh không gian dành cho âm nhạc hiện đại, phong cách Dân gian tiếp tục tạo cơ hội để thí sinh thể hiện những làn điệu, chất liệu âm nhạc vùng miền và dân gian đương đại. Khi người trẻ được khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, những giá trị truyền thống cũng có thêm cơ hội được tiếp cận bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới, gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Trải qua hành trình hơn 30 năm, cuộc thi đã trở thành bệ phóng nghệ thuật cho nhiều giọng ca. Ảnh: Ban tổ chức

Nhìn rộng hơn, sự đổi mới của cuộc thi còn gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ, tổ chức, đoàn nghệ thuật và những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của cả nước. Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố luôn quan tâm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, trong đó có lĩnh vực âm nhạc.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, “Tiếng hát Hà Nội” không chỉ là cuộc thi của riêng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mà còn là cuộc thi của thành phố, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển những tài năng âm nhạc.

Trải qua hành trình hơn 30 năm, dù có giai đoạn gián đoạn, cuộc thi đã trở thành bệ phóng nghệ thuật cho nhiều giọng ca, góp phần bổ sung những gương mặt tài năng cho đời sống âm nhạc Thủ đô và cả nước. Tiếp nối hành trình ấy, “Tiếng hát Hà Nội 2026” không chỉ tìm kiếm những giọng ca triển vọng mà còn khuyến khích người trẻ tự tin thể hiện bản sắc, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo.