Đa dạng màu sắc, phong cách âm nhạc

Ngày 20-11, vòng Sơ khảo 2 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các thí sinh vượt qua vòng thi trước. Nếu vòng Sơ khảo 1 chủ yếu đánh giá chất giọng và khả năng theo đuổi dòng nhạc thì ở vòng thi này, việc trình diễn cùng nhạc là thử thách để các thí sinh thể hiện toàn diện hơn năng lực thanh nhạc, phong cách biểu diễn và tố chất nghệ sĩ.

Các thành viên Hội đồng Ban giám khảo đồng hành với các thí sinh trong vòng Sơ khảo 2 cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Ảnh: Mạc Vy

Trước đó, vòng Sơ khảo 1 ghi nhận hơn 750 thí sinh đăng ký dự thi bằng hai hình thức biểu diễn trực tiếp và gửi video. Kết thúc vòng thi, Ban giám khảo lựa chọn 239 thí sinh bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2, gồm 193 thí sinh vượt qua vòng thi và 46 thí sinh được đặc cách.

Đồng hành cùng các thí sinh trong vòng thi này là Hội đồng Ban giám khảo gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo, Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam; Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Tiến sĩ, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Tiến sĩ, nhà báo Bùi Thị Phương Đông, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, giảng viên thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đánh giá về chất lượng thí sinh sau hai ngày thi, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo cho biết, bà nhận thấy các em có sự đổi mới và tiến bộ rõ rệt qua từng ngày. Là người đồng hành cùng thí sinh từ những giây phút ban đầu, bà ngày càng ấn tượng với chất lượng chuyên môn của các em. Nhiều thí sinh đã thể hiện được tố chất nghệ sĩ, biết cách tỏa sáng và thăng hoa trên sân khấu, từ hình thức, phong cách biểu diễn đến giọng hát.

Thí sinh thể hiện tài năng tại vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Mạc Vy

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo, ở cả ba dòng nhạc dân gian, nhạc nhẹ và thính phòng đều xuất hiện nhiều nhân tố triển vọng. Bà đặc biệt ấn tượng với những thí sinh không còn đơn thuần lên sân khấu để thể hiện phần thi mà đã có sự tự tin, phong cách riêng và khả năng tự tỏa sáng. Đây là những yếu tố quan trọng để một giọng ca vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi, từng bước khẳng định tố chất nghệ sĩ. Bà kỳ vọng Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ phát hiện được nhiều ngôi sao mới.

Cùng chung nhận định về sự phong phú của các giọng ca dự thi, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy cho rằng, nhiều thí sinh khiến Ban giám khảo hào hứng khi trình diễn cùng nhạc. Các em không chỉ có ngoại hình sáng mà còn sở hữu giọng hát tốt, cá tính riêng. Đáng chú ý, chất lượng thí sinh ở cả ba dòng nhạc tương đối đồng đều. Ban giám khảo đã nhận diện được nhiều nhân tố có khả năng bước tiếp vào vòng bán kết.

Cạnh tranh cao, đòi hỏi bản lĩnh sân khấu

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, vòng Sơ khảo 2 đặt ra yêu cầu chuyên môn cao hơn, đồng thời đòi hỏi Ban giám khảo phải đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng. Nếu ở vòng Sơ khảo 1, thí sinh chỉ cần hát không nhạc để Ban giám khảo đánh giá chất giọng, phong cách và khả năng theo đuổi một trong ba dòng nhạc thì ở vòng này, việc trình diễn cùng nhạc giúp các em bộc lộ rõ hơn tố chất nghệ sĩ thông qua lựa chọn ca khúc, cá tính âm nhạc và khả năng làm chủ giọng hát.

Nhiều thí sinh gây ấn tượng không chỉ bởi giọng hát mà còn ở khả năng làm chủ sân khấu. Ảnh: Mạc Vy

Chính vì vậy, Ban giám khảo phải lắng nghe toàn bộ phần trình diễn, xem xét sự phù hợp giữa ca khúc được lựa chọn với khả năng của từng thí sinh, tránh bỏ sót những giọng hát tốt cũng như những nhân tố có tố chất nổi bật. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm những giọng hát hay mà còn phát hiện, tôn vinh những gương mặt trẻ có khả năng tạo dấu ấn.

Tuy nhiên, theo Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, càng tiến sâu, tính cạnh tranh sẽ càng quyết liệt. Điều đó đòi hỏi thí sinh phải đầu tư kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn ca khúc, dàn dựng và cách thể hiện trên sân khấu. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng tạo dấu ấn của mỗi giọng ca trước Ban giám khảo và khán giả.

Hội đồng Ban giám khảo luôn đồng hành cùng các thí sinh. Ảnh: Mạc Vy

Với hơn 750 thí sinh đăng ký ngay từ vòng Sơ khảo 1, Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 tiếp tục cho thấy sức hút và sự quan tâm của đông đảo người yêu âm nhạc. Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy nhận định, hiệu ứng từ những mùa giải trước đã góp phần tạo dựng cuộc thi thành sân chơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính âm nhạc, theo đuổi ước mơ và khát vọng phát triển trên con đường nghệ thuật. Việc phát hiện, tôn vinh những giọng hát hay, gương mặt trẻ triển vọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi mà còn tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc và tình yêu Hà Nội đến công chúng.