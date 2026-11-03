Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, tiếp tục là sân chơi dành cho những người yêu ca hát, có năng khiếu và mong muốn thử sức trên con đường nghệ thuật.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 gia hạn đăng ký dự thi đến hết ngày 16-11. Ảnh: BTC

Cuộc thi năm nay có điểm đổi mới đáng chú ý khi vòng tuyển chọn đầu tiên được thực hiện thông qua video dự thi. Thí sinh có thể gửi hồ sơ và phần trình diễn từ bất cứ địa phương nào, thay vì phải đến Hà Nội tham gia tuyển chọn trực tiếp ngay từ đầu.

Theo quy định, video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Yêu cầu này nhằm giúp Ban giám khảo đánh giá chân thực chất lượng giọng hát, khả năng thể hiện và màu sắc âm nhạc của từng thí sinh.

Hình thức tuyển chọn trực tuyến cũng tạo điều kiện để các tài năng trẻ đang học tập, sinh sống, làm việc ngoài Hà Nội và ở nước ngoài có cơ hội tham gia.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam có khả năng hát ca khúc tiếng Việt. Ảnh: BTC

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo quy chế.

Thí sinh không bắt buộc phải qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Ban tổ chức khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, tư duy sáng tạo và khả năng biểu diễn đa dạng.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, có hơn 290 hồ sơ đã đăng ký tham dự hợp lệ. Trong số này có nhiều thí sinh đến từ các đơn vị nghệ thuật, trường đào tạo nghệ thuật uy tín trên cả nước.

Đáng chú ý, cuộc thi tiếp tục đón nhận sự trở lại của một số gương mặt từng đoạt giải tại các sân chơi âm nhạc hoặc lọt vào vòng chung kết xếp hạng “Tiếng hát Hà Nội” những mùa trước, mong muốn tiếp tục thử sức và khẳng định năng lực.

Đặc biệt, đã có nhiều thí sinh là người nước ngoài đăng ký dự thi.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi kéo dài đến hết ngày 16-11-2026. Thí sinh có thể đăng ký qua email tienghatHN2026@hn.net.vn; gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội (ngoài phong bì ghi “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”); hoặc đăng ký trực tuyến tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm.

Việc gia hạn đăng ký được kỳ vọng sẽ giúp cuộc thi tiếp tục đón nhận thêm những giọng ca tiềm năng, mở rộng cơ hội để các tài năng âm nhạc trên cả nước đến với sân chơi nghệ thuật của Thủ đô.