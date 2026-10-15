'Tiếng hát Hà Nội 2026' đổi mới tuyển chọn, mở rộng cơ hội cho tài năng trẻ

Sau ba mùa giải trở lại với nhiều dấu ấn, cuộc thi do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp tục hướng đến xây dựng sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, kết nối những giá trị truyền thống với xu hướng hiện đại.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là vòng sơ khảo đầu tiên được tổ chức bằng hình thức gửi video dự thi. Thí sinh không cần đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn mà có thể gửi phần trình diễn để Ban Giám khảo đánh giá. Video phải thể hiện giọng hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh, nhằm bảo đảm đánh giá đúng năng lực của từng người.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

Cuộc thi mở rộng với bốn phong cách dự thi gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh những dòng nhạc truyền thống, thí sinh có thể lựa chọn Pop, Ballad, R&B, Jazz, Rock, Indie, Hip-hop/Rap có yếu tố hát và nhiều hình thức biểu diễn khác. Với phong cách Sáng tạo, biểu diễn đa năng, người dự thi có thêm không gian thể hiện cá tính thông qua sáng tác, chơi nhạc cụ, vũ đạo hoặc kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm quán quân, "Tiếng hát Hà Nội 2026" hướng tới tạo cơ hội để các thí sinh nổi bật tham gia chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và những chương trình do đơn vị tổ chức sản xuất. Các nền tảng truyền thông số cũng được phát huy để giới thiệu thí sinh, giúp họ tiếp cận công chúng và xây dựng dấu ấn cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết "Tiếng hát Hà Nội" hướng tới trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ đến sản xuất nội dung và tổ chức biểu diễn. Theo ông, một cuộc thi có tầm vóc không chỉ tạo ra quán quân mà còn góp phần hình thành những thế hệ nghệ sĩ mới.

Theo quy chế dự kiến, khoảng 200 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ khảo bằng video để bước vào sơ khảo 2. Sau đó, 60 thí sinh vào bán kết và 30 thí sinh giành quyền tham dự các đêm chung kết. Trong số này, khán giả có cơ hội bình chọn để đưa những giọng ca yêu thích tiến sâu hơn vào cuộc thi, bên cạnh các thí sinh được lựa chọn dựa trên điểm số của Ban Giám khảo.

Ca sĩ Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn trong chương trình.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến có 12 thí sinh tranh tài. Ban Giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc, cá tính nghệ thuật và khả năng biểu diễn trực tiếp.

Mùa giải năm nay tiếp tục duy trì cơ cấu giải thưởng giá trị, trong đó Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng chuyên đề dành cho những thí sinh có thế mạnh nổi bật.

Với những thay đổi về hình thức tuyển chọn, phong cách âm nhạc và cơ hội phát triển sau cuộc thi, "Tiếng hát Hà Nội 2026" kỳ vọng mở rộng cánh cửa cho các giọng ca trẻ, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc và phát hiện những gương mặt mới cho sân khấu Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi: từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 12/11/2026. Thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký: Qua email: tienghatHN2026@hn.net.vn Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: gửi hồ sơ về Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội - số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; ngoài phong bì ghi "Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026". Trực tuyến: đăng ký tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm

Ca sĩ Vũ Tấn Đạt khoe giọng hát giàu kỹ thuật trong chương trình. Clip: Đỗ Quyên