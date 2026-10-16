'Tiếng hát Hà Nội 2026' đổi mới, chờ đợi nhiều bứt phá

Mở rộng không gian thể hiện, tôn trọng cá tính nghệ thuật

Quán quân “Tiếng hát Hà Nội 2025” Đào Lê Phương Chi

Sau ba mùa giải được tổ chức trở lại từ năm 2023, sân chơi “Tiếng hát Hà Nội” do Cơ quan Báo & Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời giữ gìn bản sắc âm nhạc Thủ đô. Không chỉ tìm kiếm những giọng ca xuất sắc, cuộc thi hướng tới tạo dựng môi trường để tài năng trẻ phát triển, từng bước khẳng định vị trí trong đời sống âm nhạc.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo & Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, định hướng của mùa giải năm nay là xây dựng diện mạo, quy mô và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa. Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi đã đã góp phần phát hiện nhiều giọng ca, trở thành bệ phóng nghệ thuật cho không ít nghệ sĩ.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là mở rộng không gian thể hiện với 4 phong cách đăng ký dự thi gồm: Thính phòng; Dân gian; Âm nhạc đương đại; Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh những dòng nhạc quen thuộc, cuộc thi năm nay sẽ tiếp nhận nhiều thể loại như: Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát và EDM có phần hát trực tiếp. Thí sinh theo phong cách "Sáng tạo, biểu diễn đa năng" có thể kết hợp ca hát với sáng tác, chơi nhạc cụ, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn phù hợp với năng lực. Các kỹ năng bổ trợ không phải yêu cầu bắt buộc, trong khi chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ quan trọng để đánh giá.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng ban giám khảo “Tiếng hát Hà Nội 2026”

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cho rằng việc mở rộng phong cách dự thi giúp cuộc thi tiếp cận được nhiều dạng tài năng hơn, nhất là những thí sinh chưa thực sự phù hợp với các khuôn mẫu quen thuộc. Theo ông, một thí sinh có thể chưa nổi trội ở thính phòng, dân gian hay nhạc nhẹ, nhưng lại có khả năng kết hợp ca hát, trình diễn và sáng tạo để tạo nên sản phẩm âm nhạc hấp dẫn. Nếu chỉ giới hạn trong những phong cách đã định hình, cuộc thi có thể bỏ qua những năng lực đáng chú ý.

Cũng theo NSND Nguyễn Quang Vinh, đổi mới không đồng nghĩa với hạ thấp yêu cầu chuyên môn mà thí sinh vẫn cần được đánh giá tổng thể tiết mục, từ chất lượng giọng hát, cách xử lý tác phẩm đến phong thái và hiệu quả biểu diễn. Nhất là khi mỗi phong cách có đặc trưng riêng nên không thể áp dụng một khuôn mẫu duy nhất, nhưng sự sáng tạo vẫn phải tạo ra giá trị nghệ thuật thực chất. Qua quá trình trao đổi và thống nhất giữa các thành viên Ban giám khảo, những thí sinh có thế mạnh và cá tính riêng sẽ có thêm cơ hội được ghi nhận.

Giọng hát vẫn là yếu tố cốt lõi

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc “Tiếng hát Hà Nội 2026”

Cùng với việc mở rộng thể loại, cuộc thi đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khâu tổ chức âm nhạc, từ lựa chọn tác phẩm, phối khí đến hỗ trợ thí sinh thể hiện hiệu quả nhất khả năng của mình.

Với vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ, êkíp sẽ chú trọng phối khí các ca khúc về Hà Nội, tạo điều kiện để thí sinh truyền tải cảm xúc và phát huy thế mạnh riêng. Nam nhạc sĩ nói thêm, đề tài Hà Nội có số lượng tác phẩm đồ sộ, thuộc nhiều thể loại khác nhau, đòi hỏi sự đầu tư chỉn chu để mỗi tiết mục vừa giữ được tinh thần của tác phẩm, vừa có cách thể hiện phù hợp với người hát. Còn đối với phong cách "Sáng tạo, biểu diễn đa năng", nhiệm vụ của êkíp không chỉ là lựa chọn dòng nhạc phù hợp mà còn hỗ trợ thí sinh truyền tải câu chuyện của bài hát, khai thác hiệu quả kỹ thuật thanh nhạc và khả năng trình diễn. Những yếu tố như phối khí, hòa âm hay dàn dựng cần góp phần làm nổi bật giọng hát, thay vì lấn át giá trị cốt lõi của âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồng Kiên cũng đặc biệt quan tâm đến việc khuyến khích thí sinh tự sáng tác và chơi nhạc cụ. Theo anh, đây là cơ hội để người trẻ thể hiện năng lực âm nhạc qua nhiều hình thức, đồng thời đặt ra trách nhiệm thẩm định tác phẩm nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Trước khả năng xuất hiện những ca khúc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), Giám đốc âm nhạc chương trình cho rằng cần sàng lọc, đánh giá kỹ lưỡng để gìn giữ giá trị của cuộc thi.

Tạo cơ hội phát triển sau cuộc thi

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức “Tiếng hát Hà Nội 2026”

Để mở rộng cơ hội tham gia, “Tiếng hát Hà Nội 2026” triển khai vòng sơ khảo đầu tiên thông qua video dự thi. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến và gửi phần trình diễn để ban giám khảo đánh giá, qua đó giảm bớt trở ngại về khoảng cách địa lý, tạo điều kiện cho các tài năng ở nhiều địa phương và cả thí sinh đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính khách quan trong đánh giá năng lực thanh nhạc ngay từ vòng tuyển chọn.

Cuộc thi dự kiến tuyển chọn khoảng 200 thí sinh vào vòng sơ khảo tiếp theo, 60 thí sinh vào bán kết và 30 thí sinh vào các đêm chung kết. Cơ chế bình chọn trực tuyến cũng được mở rộng, tạo thêm cơ hội để khán giả đồng hành với thí sinh. Theo quy chế, việc lựa chọn thí sinh qua bình chọn và đánh giá chuyên môn được thực hiện theo những cơ chế riêng, nhằm kết hợp sự quan tâm của công chúng với yêu cầu về chất lượng nghệ thuật.

Vũ Tấn Đạt, Giải Nhì phong cách Thính phòng tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025"

Giải thưởng cao nhất của cuộc thi lên tới 700 triệu đồng. Tuy nhiên, theo định hướng của Ban tổ chức, phần thưởng không phải đích đến duy nhất bởi những thí sinh nổi bật sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và các chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất. Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm kỳ vọng sự đồng hành của nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức nghệ thuật và cơ quan truyền thông sẽ góp phần tạo thêm cơ hội cho các tài năng trẻ.

Một điểm mới khác của mùa thi năm nay là việc Ban tổ chức sẽ tăng cường phối hợp với TikTok và khai thác các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, việc ứng dụng công nghệ và phát huy lợi thế của các nền tảng trực tuyến sẽ giúp cuộc thi tiếp cận đông đảo thí sinh hơn, đồng thời tăng cường tương tác giữa thí sinh, nghệ sĩ và khán giả. Đây cũng là hướng đi nhằm tạo dựng không gian nội dung riêng cho các gương mặt triển vọng, giúp họ tiếp tục được giới thiệu, biểu diễn và xây dựng hình ảnh sau khi cuộc thi kết thúc.