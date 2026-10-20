Tiếng hát Hà Nội 2026 dành 6 suất vào chung kết từ bình chọn của khán giả

Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, đã họp bàn triển khai công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó việc khán giả trực tiếp góp mặt vào kết quả cuộc thi là một điểm mới đáng chú ý.

Các thí sinh tham dự cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Văn Tuyến

Theo dự kiến, sau vòng sơ khảo đầu tiên được tổ chức trực tuyến, 200 thí sinh sẽ được lựa chọn vào vòng sơ khảo 2. Sau vòng tranh tài trực tiếp, vào bán kết là 60 thí sinh và chung kết là 30 thí sinh. Trong đó 6 trên 30 thí sinh được vào vòng chung kết sẽ thuộc về quyết định của khán giả.

Khán giả sẽ bình chọn cho giọng ca mình yêu thích thông qua ứng dụng HANOION và nền tảng TikTok. Theo lịch dự kiến, vòng bán kết diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24-11, ba đêm chung kết theo từng dòng nhạc vào các ngày 6, 8 và 10-12.

Để công chúng có cơ sở bình chọn, Ban Tổ chức sẽ xây dựng kênh TikTok cá nhân cho mỗi thí sinh với nhận diện chương trình giúp khán giả có thể theo dõi về quá trình tập luyện, phong cách âm nhạc của mỗi thí sinh. Qua đó, thí sinh có cơ hội giới thiệu, phát triển hình ảnh cá nhân, chia sẻ hành trình đến với âm nhạc với công chúng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành uỷ viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 cho biết: "Với TikTok, khán giả có thể theo dõi hành trình tập luyện, sáng tạo, biểu diễn của thí sinh ngay từ những vòng đầu và đồng hành với họ lâu dài. Chúng tôi muốn tài năng không bị giới hạn bởi không gian của một sân khấu và cơ hội tỏa sáng không chỉ bắt đầu từ đêm chung kết. Một giọng hát xuất sắc được phát hiện tại cuộc thi có thể tiếp cận hàng triệu người nhờ sức lan tỏa của truyền thông số".

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 Nguyễn Thanh Liêm, việc xây dựng kênh TikTok giúp thí sinh làm quen với cách kể câu chuyện nghệ thuật của mình, tiếp nhận phản hồi và hình thành hình ảnh riêng. Nhưng nền tảng số chỉ là phương tiện, không phải đích đến.

Như vậy, cứ mỗi 5 thí sinh thì có 1 người được công chúng đưa đến sân khấu cuối cùng. Nếu như những năm trước quyền hạn này chỉ nằm ở những giải thưởng phụ như năm 2024, giải thí sinh được yêu thích nhất bình chọn qua ứng dụng HANOION được trao cho thí sinh Nguyễn Trí Hưng, thì năm nay, lá phiếu bình chọn không chỉ quyết định một danh hiệu, mà còn là một cơ hội để thí sinh bước tiếp. Việc để khán giả cùng chọn thí sinh vào chung kết là một đổi mới về cách thức của cuộc thi, giúp công chúng gắn bó hơn với hành trình tìm kiếm những giọng ca trẻ.