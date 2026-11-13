Tiếng hát Hà Nội 2026 - cơ hội tỏa sáng cho những giọng ca trẻ
Mỗi mùa Tiếng hát Hà Nội lại mở ra những cơ hội mới cho các giọng ca trẻ. Năm nay, bên cạnh những đổi mới về quy mô và cơ cấu giải thưởng, việc bổ sung các giải thưởng chuyên đề mang đến thêm cơ hội để nhiều màu sắc, cá tính âm nhạc được ghi nhận và tỏa sáng. Do vậy, sức hút của cuộc thi không chỉ đến với sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn lan tới những học sinh THPT có niềm đam mê ca hát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-2026-co-hoi-toa-sang-cho-nhung-giong-ca-tre-246261113184126687.htm