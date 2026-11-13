Tiếng hát Hà Nội 2026 - cơ hội tỏa sáng cho những giọng ca trẻ

Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức, hàng loạt điểm đến từ Bắc chí Nam sẽ trở thành không gian hội tụ những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Từ triển lãm di sản tại Tây Ninh đến lễ hội dân gian ở Ninh Bình, Sun Group mang đến những gợi ý du lịch thú vị, nơi du khách khám phá và cảm nhận giá trị văn hóa Việt.