Tiếng hát Hà Nội 2026: Chờ đón những giọng ca tỏa sáng
Sáng 7/11, tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những giọng ca chuẩn bị tham dự Tiếng hát Hà Nội 2026 đang tích cực tập luyện, hoàn thiện phần thi. Có người lần đầu thử sức, có người trở lại với mong muốn chinh phục thành tích cao hơn. Sự chuẩn bị của các thí sinh đang góp phần làm nóng không khí tuyển sinh mùa thi năm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-2026-cho-don-nhung-giong-ca-toa-sang-246261107201935968.htm