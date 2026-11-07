Tiếng hát Hà Nội 2026: Chờ đón những giọng ca tỏa sáng

Sau hơn 15 năm bền bỉ cống hiến cho âm nhạc, Dương Trần Nghĩa trở lại sân khấu với một diện mạo hoàn toàn mới: thành viên của Picker Band. Giữa không gian giàu tính kết nối của chương trình "Tán Đa", nam ca sĩ cùng những người đồng đội đã mang đến những giai điệu sâu lắng, chạm vào trái tim của hàng nghìn khán giả.