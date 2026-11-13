Tiếng hát Hà Nội 2026: Bùng cháy đam mê trên sân khấu sơ khảo

Háo hức chinh phục sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp

Ngay từ sáng sớm 13-11, trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại số 5 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội) đã rộn ràng không khí của ngày đầu vòng Sơ khảo 1 “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Từng nhóm thí sinh có mặt từ sớm, tranh thủ khởi động giọng, chỉnh trang trang phục, chuẩn bị tâm thế trước giờ biểu diễn. Đi cùng các bạn là thầy cô, bạn bè và người thân, tạo nên bầu không khí vừa náo nức, vừa ấm áp của một ngày hội âm nhạc.

Ban tổ chức và Ban giám khảo tại vòng Sơ khảo 1 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Duy Khánh

Sau ba mùa giải trở lại với nhiều dấu ấn, “Tiếng hát Hà Nội” tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu ca hát. Đến nay, cuộc thi đã ghi nhận gần 700 hồ sơ đăng ký thành công.

Nhằm mở rộng cơ hội tham gia thể hiện tài năng, bộc lộ hết khả năng của mình, Ban tổ chức quyết định triển khai vòng Sơ khảo 1 bằng hai hình thức: Biểu diễn trực tiếp và Đánh giá video dự thi. Ngay trong ngày đầu tiên, hàng chục thí sinh đã lựa chọn đến sân khấu để thể hiện giọng hát, bản lĩnh và cá tính âm nhạc trước hội đồng chuyên môn.

Các thí sinh háo hức tham gia vòng sơ khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Duy Khánh

Trong số những gương mặt dự thi trực tiếp có Phạm Mai Ngọc Nhất (sinh năm 2006, quê Thanh Hóa), sinh viên năm thứ nhất Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Có mặt tại trường quay từ sáng sớm cùng nhóm bạn, Ngọc Nhất lựa chọn ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em” theo phong cách nhạc nhẹ.

Nam thí sinh chia sẻ: “Khi đã bước chân vào cuộc thi, mỗi người nên bung hết sức mình chứ không chỉ dừng lại ở tâm thế thử sức cho vui, có như vậy mới thắp lên được ngọn lửa đam mê thực sự. Em kỳ vọng sẽ tiến sâu vào các vòng trong để học hỏi và trưởng thành hơn”.

Sức hút của cuộc thi cũng lan tỏa đến những thí sinh chưa qua đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Phan Văn Kiên (sinh năm 2006), sinh viên ngành Marketing, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, mạnh dạn đăng ký dự thi với ca khúc “Rơi”.

Tự học guitar và piano từ năm lớp 10, Kiên xem đây là cơ hội để thử sức trên sân khấu, lắng nghe góp ý từ các chuyên gia và hoàn thiện khả năng biểu diễn. Nam sinh còn dự định sử dụng kiến thức chuyên ngành Marketing để ghi lại quá trình tập luyện, chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường trên TikTok, Facebook, góp phần lan tỏa cuộc thi tới bạn bè cùng trang lứa.

Đồng hành cùng các thí sinh trong ngày thi đầu tiên là hội đồng giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia thanh nhạc giàu kinh nghiệm: NSND Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSND Thái Bảo (Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam); Tiến sĩ Khánh Ly, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, giảng viên thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội...

Với kinh nghiệm chuyên môn và sự am hiểu nhiều dòng nhạc, các giám khảo lắng nghe kỹ từng phần trình diễn, đánh giá khả năng làm chủ cao độ, tiết tấu, kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca khúc và phong thái sân khấu. Những góp ý trực tiếp giúp thí sinh nhận ra ưu điểm, hạn chế trong giọng hát, đồng thời có thêm kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.

Tìm kiếm giọng ca có kỹ thuật và bản sắc riêng

Là người nhiều năm tham gia Ban giám khảo “Tiếng hát Hà Nội”, NSND Hà Thủy bày tỏ, đây là sân chơi âm nhạc góp phần lan tỏa văn hóa Thủ đô đến với thí sinh trên cả nước. Qua cuộc thi, nhiều giọng ca có triển vọng được phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng để tiến gần hơn tới môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Các giám khảo vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Duy Khánh

NSND Hà Thủy nhận định, quy mô cuộc thi ngày càng mở rộng, sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông và nền tảng số ngày càng rõ nét. Số lượng thí sinh đăng ký từ nhiều địa phương, kể cả những vùng xa, cho thấy sức hấp dẫn của sân chơi này.

Theo NSND Hà Thủy, số lượng thí sinh đông và phong cách dự thi đa dạng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tuyển chọn. Năm nay, cuộc thi mở rộng thành bốn phong cách: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Cách phân chia này tạo thêm không gian cho những giọng ca có cá tính riêng, kể cả các bạn trẻ chưa được đào tạo bài bản nhưng sở hữu khả năng biểu diễn và màu sắc âm nhạc riêng.

Thí sinh thể hiện phần thi của mình. Ảnh: Duy Khánh

Nhiều phong cánh âm nhạc đem đến cuộc thi năm nay. Ảnh: Duy Khánh

Các thí sinh thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo. Ảnh: Duy Khánh

Cùng tham gia hội đồng giám khảo, Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh có chia sẻ, đây là năm thứ ba đồng hành với cuộc thi trong vai trò giám khảo. Từng là thí sinh “Tiếng hát truyền hình Hà Nội” năm 2010 (tên cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” trước đây), chị có sự gắn bó đặc biệt với sân chơi này. Qua các mùa giải, nữ ca sĩ cảm nhận chất lượng thí sinh ngày càng tiến bộ. Trong ngày thi đầu tiên, chị ghi nhận nhiều bạn có sự chuẩn bị chu đáo, từ lựa chọn ca khúc, bản phối đến trang phục và tâm thế biểu diễn.

Ban giám khảo đánh giá qua video tham dự. Ảnh: Duy Khánh

Theo giọng ca dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh, ở ngày thi đầu tiên, các tiết mục nhạc nhẹ chiếm ưu thế, trong khi thí sinh ở dòng thính phòng và dân gian cần thêm sự tự tin để thể hiện khả năng. Về tiêu chí đánh giá, bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc và hình thức biểu diễn phù hợp với sân khấu truyền hình, điều nữ ca sĩ đặc biệt quan tâm là cảm xúc, cá tính và phong cách riêng của mỗi thí sinh. Một giọng hát có sức cuốn hút cần truyền được cảm xúc đến người nghe, tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Vòng sơ khảo 1 diễn ra từ ngày 12 đến 17-11-2026, với hai hình thức dự thi trực tiếp và qua video clip. Song song với vòng Sơ khảo 1, Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 16-11. Theo kế hoạch, khoảng 200 thí sinh sẽ được lựa chọn qua vòng sơ khảo đầu tiên để bước vào vòng Sơ khảo 2; từ đó, 60 giọng ca xuất sắc tiếp tục tranh tài tại vòng Bán kết. Sau Bán kết, 30 thí sinh sẽ giành quyền tham dự các đêm Chung kết, trong đó có 6 suất do khán giả bình chọn trên nền tảng số. Tại ba đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải.

Ngày đầu sơ khảo đã mở ra nhiều cuộc gặp gỡ giữa những giọng ca trẻ, những người làm nghề và khán giả yêu âm nhạc. Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc, một câu chuyện và khát vọng riêng. Phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song sự háo hức trên sân khấu đầu tiên đang tiếp thêm động lực để các giọng ca tự tin bước vào hành trình chinh phục “Tiếng hát Hà Nội 2026”.