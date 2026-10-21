Tiếng hát Hà Nội 2026: Bệ phóng cho hành trình nghệ thuật của các tài năng trẻ

Trải qua hành trình từ năm 1994, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội đã góp phần phát hiện và là cái nôi nuôi dưỡng nhiều giọng ca được công chúng yêu mến. Tiếp nối những thành công từ nhiều mùa giải trước, mùa giải 2026 tiếp tục hành trình đó khi tăng cơ hội tiếp cận, tăng không gian thể hiện và tăng khả năng kết nối giữa tài năng trẻ với công chúng.

Tiếng hát Hà Nội qua nhiều năm đã khẳng định vị thế là cái nôi nuôi dưỡng và bệ phóng cho hành trình nghệ thuật của các tài năng trẻ. Ảnh: BTC

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Tiếng hát Hà Nội 2026 là định hướng đồng hành với thí sinh sau cuộc thi thông qua các hoạt động biểu diễn. Những thí sinh nổi bật sẽ có cơ hội tham gia các chương trình, sự kiện lớn do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất. Đây là dịp để các giọng ca trẻ tiếp cận công chúng, tích lũy kinh nghiệm sân khấu và mở rộng cơ hội hoạt động nghệ thuật.

Nhấn mạnh về trách nhiệm của cuộc thi đối với các tài năng trẻ, Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Trách nhiệm của một cuộc thi âm nhạc không kết thúc ở thời điểm trao giải, trái lại đó phải là điểm khởi đầu cho hành trình lớn hơn của những tài năng được phát hiện.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Ban tổ chức

Chúng tôi không muốn những giọng hát xuất sắc chỉ tỏa sáng trong đêm chung kết dần bị lãng quên. Ban Tổ chức định hướng tạo cơ hội để các thí sinh phù hợp tiếp tục biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và những sản phẩm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sản xuất. Đồng thời, chúng tôi mong muốn kết nối họ với nghệ sĩ lớn, nhạc sĩ, nhà sản xuất và các đơn vị đào tạo, biểu diễn chuyên nghiệp”.

Đồng thời, cuộc thi hướng tới xây dựng hệ sinh thái nội dung số dành cho thí sinh. Hình ảnh, hành trình dự thi, phong cách biểu diễn và cá tính âm nhạc của từng giọng ca sẽ có cơ hội được giới thiệu trên các nền tảng số của cuộc thi, trong đó có TikTok. Khán giả cũng có thể tham gia bình chọn, đây là cơ hội giúp các tài năng trẻ có thể tương tác, đến gần hơn công chúng đặc biệt là giới trẻ.

Tiếng hát Hà Nội 2026 mang đến nhiều cơ hội mới cho thí sinh. Ảnh: Ban tổ chức

Về thể thức, sau vòng sơ khảo trực tuyến, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn tập trung. Dự kiến, 200 thí sinh được lựa chọn vào vòng sơ khảo tiếp theo, trước khi 60 giọng ca xuất sắc bước vào vòng bán kết.

Từ đây, 30 thí sinh sẽ giành quyền tham dự các đêm chung kết, gồm 24 thí sinh do Hội đồng chuyên môn lựa chọn và 6 thí sinh được lựa chọn thông qua bình chọn của khán giả. Sự tham gia của khán giả trong quá trình lựa chọn thí sinh là một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay, giúp công chúng là một phần trực tiếp đồng hành cùng chương trình khi góp phần quyết định những giọng ca tiếp tục hành trình tại cuộc thi.

Tiếng hát Hà Nội 2026 dự kiến có tổng giá trị giải thưởng hơn 600 triệu đồng dành cho Giải Đặc biệt, bao gồm hiện vật và tiền mặt. Bên cạnh đó là 3 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 3 Giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng cùng các giải thưởng phụ.