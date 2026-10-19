“Tiếng hát Hà Nội 2026” bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng

Lần đầu tiên hành trình tìm kiếm “Tiếng hát Hà Nội” bắt đầu từ một sân khấu trực tuyến

Một trong những điểm đổi mới đáng chú ý của “Tiếng hát Hà Nội 2026” là vòng đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi. Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video để Ban Giám khảo đánh giá.

Video dự thi phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm giọng hát được đánh giá một cách thực chất, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực âm nhạc ngay từ vòng đầu tiên.

Cách thức này giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các tài năng trẻ trên cả nước lẫn quốc tế, đặc biệt là những người đang học tập, sinh sống và làm việc ngoài Hà Nội. Một giọng hát ở bất cứ đâu cũng có thể bắt đầu hành trình đến với sân khấu Tiếng hát Hà Nội từ chính video dự thi của mình.

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi: từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 12/11/2026.

Thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký:

Qua email: tienghatHN2026@hn.net.vn

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: gửi hồ sơ về Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, số 5, phường Láng, Hà Nội; ngoài phong bì ghi “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Trực tuyến: đăng ký tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế. Thí sinh không bắt buộc đã qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; khuyến khích những giọng hát có màu sắc riêng, khả năng sáng tạo và biểu diễn đa năng.

Bốn phong cách âm nhạc - không giới hạn cơ hội khẳng định bản sắc

“Tiếng hát Hà Nội 2026” mở rộng không gian thể hiện của thí sinh với bốn phong cách đăng ký dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng.

Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh những giá trị nghệ thuật và bản sắc âm nhạc dân tộc, cuộc thi mở rộng tiếp nhận các xu hướng âm nhạc đương đại như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp và những hình thức kết hợp thể loại phù hợp.

Đặc biệt, phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng tạo không gian cho những thí sinh có cách thể hiện riêng, có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc những hình thức biểu diễn mới. Thí sinh không bắt buộc phải có đầy đủ các kỹ năng này; chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Bốn phong cách được tổ chức trong ba nhóm đêm thi: Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh đăng ký phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng sẽ được bố trí vào nhóm phù hợp với đặc điểm tiết mục. Việc phân nhóm nhằm tổ chức thi và bảo đảm đánh giá chuyên môn phù hợp, không giới hạn cơ hội tranh các giải thưởng cao nhất.

Đổi mới này không đồng nghĩa với chạy theo xu hướng. “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỹ thuật thanh nhạc và cá tính nghệ thuật, để những giọng hát mới vừa có khả năng chinh phục công chúng hôm nay, vừa có nền tảng phát triển bền vững trong đời sống âm nhạc.

Từ thí sinh đến nghệ sĩ: hành trình không dừng ở đêm trao giải

Để đi xa trên con đường nghệ thuật, một giọng hát không chỉ cần kỹ thuật. Đó còn là bản lĩnh sân khấu, tư duy âm nhạc, khả năng sáng tạo, sức truyền cảm và dấu ấn riêng trước công chúng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của mùa giải 2026: tìm kiếm những tiếng hát có khả năng bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi để trở thành những gương mặt nghệ sĩ mới.

Các thí sinh nổi bật sẽ có cơ hội tiếp tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và những chương trình do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất. Qua đó, các tài năng trẻ có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm sân khấu, tiếp cận công chúng và mở rộng hành trình nghệ thuật sau cuộc thi.

Cuộc thi đồng thời hướng tới phát triển hệ sinh thái nội dung số dành cho thí sinh, giúp công chúng theo dõi hành trình tập luyện, biểu diễn, phong cách và cá tính âm nhạc của từng gương mặt. Thông qua các nền tảng truyền thông, những giọng hát tiềm năng có thêm cơ hội được giới thiệu và kết nối với khán giả. Cơ chế bình chọn trực tuyến sẽ được thực hiện theo thể lệ riêng do Ban Tổ chức công bố trước khi mở bình chọn.

Công nghệ giúp tài năng được biết đến rộng rãi hơn, nhưng sức lan tỏa trên môi trường số không thay thế chất lượng nghệ thuật. Cuộc thi đặt trọng tâm vào giọng hát thực lực, bản sắc và khả năng phát triển lâu dài; đồng thời tạo điều kiện để thí sinh từng bước làm quen với cách xây dựng hình ảnh, kể câu chuyện nghệ thuật và kết nối bền vững với công chúng.

Với lợi thế của một cơ quan báo chí đa nền tảng, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới phát huy sức mạnh kết nối giữa truyền hình, phát thanh, báo chí, nền tảng số và các sự kiện văn hóa để mở rộng cơ hội cho những gương mặt triển vọng. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” nhấn mạnh: “Muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải phát triển con người, phát triển tài năng và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Hà Nội có nguồn lực sáng tạo rất lớn. Điều cần thiết là những sân chơi và môi trường chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy. “Tiếng hát Hà Nội” cần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô: từ phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, sản xuất nội dung, tổ chức biểu diễn đến quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia”.

Đó cũng là mục tiêu dài hạn của cuộc thi: không chỉ tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, mà còn góp phần hình thành những thế hệ nghệ sĩ có năng lực, bản sắc và sức sáng tạo; từ đó đóng góp cho đời sống âm nhạc Việt Nam và quảng bá hình ảnh Hà Nội bằng những sản phẩm nghệ thuật có giá trị.

Khán giả đồng hành với Ban Giám khảo trong hành trình “đãi cát tìm vàng”

Theo Quy chế cuộc thi, hành trình tuyển chọn dự kiến bắt đầu từ vòng Sơ khảo 1 đánh giá video, với khoảng 200 thí sinh được lựa chọn vào Sơ khảo 2. Từ vòng Sơ khảo 2, dự kiến 60 thí sinh sẽ bước vào Bán kết.

Tại vòng Bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm Chung kết, trong đó 24 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định qua điểm số và 6 thí sinh được khán giả bình chọn qua nền tảng số. Tại ba đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh sẽ được lựa chọn vào Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải, gồm 9 thí sinh do Ban Giám khảo quyết định và 3 thí sinh do khán giả bình chọn.

Sự tham gia của khán giả mở rộng cơ hội để công chúng đồng hành cùng các giọng hát trên hành trình dự thi. Tuy nhiên, bình chọn của khán giả và đánh giá chuyên môn được thực hiện theo những cơ chế riêng; lượt xem hay tương tác tự nhiên trên mạng không mặc nhiên thay thế điểm chuyên môn.

Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10, với các tiêu chí gồm chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn

“Tiếng hát Hà Nội 2026” tiếp tục duy trì cơ cấu giải thưởng có giá trị cao, đồng thời bổ sung các giải chuyên đề nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật về giọng hát và khả năng sáng tạo, biểu diễn.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

1 Giải Đặc biệt: trị giá khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và 1 ô tô điện VinFast VF5 Plus.

3 Giải Nhất: mỗi giải gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy điện VinFast.

3 Giải Nhì: mỗi giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy điện VinFast.

3 Giải Ba: mỗi giải gồm 30 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy điện VinFast.

2 giải chuyên đề: “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng”; mỗi giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và 1 xe máy điện VinFast.

Cùng với đó là các phần quà có giá trị khác dành cho 12 thí sinh góp mặt trong Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho tài năng và nỗ lực của thí sinh. Nhưng giá trị lớn hơn mà “Tiếng hát Hà Nội” hướng tới là cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn, được công chúng biết đến, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Lịch trình “Tiếng hát Hà Nội 2026”

Nhận hồ sơ và video dự thi: từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026.

Vòng Sơ khảo: Theo lịch được Ban Tổ chức công bố chính thức.

Vòng Bán kết: từ ngày 1/12 đến ngày 3/12/2026; ghi hình 3 đêm, dự kiến phát sóng 6 tập từ ngày 4/12 đến ngày 10/12/2026.

Chung kết phong cách Thính phòng: ngày 16/12/2026.

Chung kết phong cách Dân gian: ngày 18/12/2026.

Chung kết nhóm Âm nhạc đương đại mở rộng: ngày 20/12/2026.

Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải: ngày 28/12/2026.

Quy chế và thể lệ cuộc thi: 2222-qc-quy-che-va-the-le-cuoc-thi-tieng-hat-ha-noi-575c.pdf

“Tiếng hát Hà Nội” là cuộc thi âm nhạc có lịch sử từ năm 1994, từng là nơi phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca trở thành những nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Mai Hoa, Tiến sĩ Giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên…

Sau khi được tổ chức trở lại đều đặn từ năm 2023, “Tiếng hát Hà Nội” từng bước đổi mới về quy mô, định dạng chương trình và phương thức tiếp cận công chúng. Mùa giải 2025 tạo dấu ấn với sự tham gia của thí sinh quốc tế và những đổi mới trong tổ chức, thể hiện định hướng mở rộng sức lan tỏa của một thương hiệu âm nhạc giàu truyền thống.

Tiếp nối hành trình đó, “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới một bước chuyển mạnh mẽ hơn về chất lượng, tầm vóc và sức lan tỏa; kết hợp những chuẩn mực nghệ thuật nghiêm túc với tinh thần sáng tạo, công nghệ và khả năng kết nối công chúng. Cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh giọng hát, mà còn hướng tới đóng góp cho hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, nơi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và có cơ hội phát triển lâu dài.