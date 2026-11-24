Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu trao quà cho các đội nghệ thuật tham gia biểu diễn tại chương trình.

Tham dự chương trình có bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tiếp nối kết quả của Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức năm 2023, Liên hoan năm 2026 là một hành trình nghệ thuật đặc biệt và giàu cảm xúc. Từ hàng nghìn tiết mục xuất sắc tại các hội diễn từ cấp cơ sở, thôn, tổ dân phố đến cấp tỉnh và qua vòng thi diễn tại 6 khu vực, gần 200 diễn viên thuộc 11 đội nghệ thuật người cao tuổi đã đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi các khu vực đã hội tụ đông đủ để tham dự công diễn.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại chương trình.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, chương trình là diễn đàn nghệ thuật rộng lớn để sưu tầm, diễn xướng, giữ gìn các điệu lý, câu hò, làn điệu quan họ, hát xoan, ca trù, ví giặm, then xòe, cồng chiêng, bài chòi...

Đây là vốn di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, tạo sân chơi văn hóa với tinh thần lành mạnh, bổ ích, giúp người cao tuổi thực sự sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong đời sống và xã hội.

Nhấn mạnh chương trình công diễn càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, các tiết mục xuất sắc tại chương trình là những bông hoa nghệ thuật tươi thắm nhất được chắt lọc kỹ lưỡng từ phong trào văn nghệ quần chúng ở thôn, tổ, dân phố.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Mặc dù nhiều nghệ nhân, diễn viên tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng khi đã bước lên sân khấu bằng niềm đam mê cháy bỏng và tâm huyết sắt son, các cụ, các bác đã thể hiện những phần những phần trình diễn vượt qua khuôn khổ của một liên hoan thông thường. Đó là khúc ca của tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, là bức tranh sinh động phản ánh đời sống tinh thần phong phú, lạc quan của người cao tuổi Việt Nam.

"Mỗi nghệ nhân, mỗi diễn viên người cao tuổi thực sự là một hạt nhân văn hóa, một bảo tàng sống tại cộng đồng, tích cực tham gia truyền dạy các làn điệu dân ca cho các thế hệ trẻ, cho con cháu trong gia đình và dòng họ, góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai" - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp xuất sắc của các đội nghệ thuật người cao tuổi trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà cho cho 11 đội nghệ thuật tham gia biểu diễn tại chương trình.

Mặc dù nhiều nghệ nhân, diễn viên tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng khi đã bước lên sân khấu bằng niềm đam mê cháy bỏng và tâm huyết sắt son, các cụ, các bác đã thể hiện những phần những phần trình diễn vượt qua khuôn khổ của một liên hoan thông thường