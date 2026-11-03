Năm 2026, hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Trong bối cảnh đó, Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, với chủ đề Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng các tài năng ca hát, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp giao thoa văn hóa giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, học viên và những người học tiếng Trung thể hiện khả năng ca hát, năng lực ngôn ngữ cũng như niềm yêu thích đối với âm nhạc và văn hóa Trung Quốc.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 - 45 tuổi, bao gồm sinh viên, học viên, những người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo; đồng thời mở rộng tới những người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát nhất định.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức đơn ca hoặc nhóm, với số lượng tối đa 5 người/nhóm và tổng độ tuổi các thành viên không quá 150 tuổi.

Thí sinh lựa chọn và trình bày các ca khúc nằm trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt. Theo thể lệ, tại vòng sơ khảo, thí sinh gửi video trình bày một ca khúc; vòng chung khảo trình diễn trực tiếp một ca khúc và vòng chung kết trình diễn trực tiếp hai ca khúc.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Trung phổ thông, ưu tiên những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và những chủ đề phù hợp khác. Ban Tổ chức cũng khuyến khích thí sinh trình diễn các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Các ca khúc được lựa chọn phải phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp; không sử dụng tác phẩm có nội dung nhạy cảm, đi ngược lại tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những thí sinh đạt giải có trách nhiệm giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam...

Cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký trên phạm vi toàn quốc, thời hạn đăng ký trực tuyến tại khu vực miền Trung đến ngày 15/11; khu vực miền Nam đến ngày 18/11 và khu vực miền Bắc đến ngày 20/11.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một sân chơi âm nhạc dành cho những người yêu thích tiếng Trung. Đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lan tỏa những giá trị nhân văn và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.